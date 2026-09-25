Dal momento in cui Irlanda e Israele sono state inserite nello stesso girone nel sorteggio di febbraio della Nations League a Bruxelles, era chiaro che le due partite tra le squadre avrebbero generato un'enorme quantità di polemiche.

Nel settembre precedente, il Bohemian Football Club, FairSquare e Irish Sport for Palestine hanno scritto alla UEFA chiedendo l'immediata sospensione della Israel Football Association (IFA) per aver violato sia gli statuti della UEFA sia quelli della FIFA relativi alle partite negli insediamenti illegali, e a condotte razziste e discriminatorie. La richiesta è arrivata appena due giorni dopo che la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che le autorità israeliane stavano commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza, dove ora più di 70.000 persone sono state uccise dall'esercito israeliano dal 7 ottobre 2023, quando Hamas e altri gruppi palestinesi hanno assassinato 1.200 persone e preso 251 ostaggi.

Due mesi dopo, in un'assemblea generale straordinaria della Football Association of Ireland (FAI), i membri dell'assemblea hanno votato per presentare una mozione alla UEFA per bandire Israele dalle sue competizioni europee per club e per nazionali. Tuttavia, nell'assemblea generale annuale che è seguita immediatamente, il presidente della FAI Paul Cooke ha dichiarato, "senza esitazioni, giocheremmo [contro Israele], a condizione che facesse parte di una competizione UEFA".

"Non avrebbe dovuto dirlo", dice a GOAL Dan Lambert, direttore commerciale del Bohemians, "perché non rappresentava il mandato conferito in quella riunione. Il 93 per cento delle persone ha sostenuto quella mozione.

"Ma penso anche che la FAI sia stata sottoposta, fin da una fase molto iniziale, a un'enorme pressione esterna. Per esempio, quando la mozione che chiedeva l'espulsione di Israele è stata approvata lo scorso novembre, il senatore americano Lindsay Graham è intervenuto immediatamente su Twitter dicendo che, se la FAI avesse proseguito su questa linea d'azione, ci sarebbero state ripercussioni economiche per l'Irlanda."