È arrivato il verdetto sui 115 capi d'accusa del Manchester City: ora i legislatori devono decidere sanzioni che potrebbero cambiare per sempre il calcio inglese

'The Damned United' non è un documentario. L'accuratezza della storia raccontata da David Peace nel suo romanzo best-seller è contestata da diversi dei protagonisti reali. Ma c'è una cosa su cui praticamente tutti concordano: nel luglio del 1974, durante uno dei suoi primissimi allenamenti da nuovo allenatore del Leeds United, Brian Clough si alzò davvero davanti a un gruppo di giocatori indiscutibilmente talentuosi ma notoriamente aggressivi e disse loro che potevano buttare tutte le loro medaglie nella spazzatura perché non ne avevano vinta nessuna in modo corretto. "Avete fatto tutto imbrogliando, accidenti", dichiara in modo così famigerato il Clough di Michael Sheehan nella versione cinematografica del libro best-seller, alludendo allo stile di gioco presumibilmente 'sporco' del Leeds piuttosto che a qualsiasi livello di corruzione da parte loro.

Probabilmente avete già visto di nuovo circolare quella clip sui social media, solo che ora in relazione al Manchester City, che, come riportato per primo da The Athletic, è stato giudicato colpevole di tutti tranne uno dei 115 capi d'accusa contestati nel febbraio 2023 per violazione delle regole finanziarie della Premier League. Potrebbe perfino esservi stato inviato in un gruppo WhatsApp, perché il 'divertimento' è iniziato per davvero. Tutti sul bus dello sfottò, perché la macchina dei meme è già andata fuori giri e i tifosi rivali stanno prendendo in giro senza pietà il Manchester City.

Ma non c'è proprio nulla da ridere. Al contrario, questa è una faccenda seria, che ha il potenziale di alterare completamente il futuro del calcio inglese riscrivendone il passato. Perché, anche se secondo quanto riferito la Premier League ha ottenuto una clamorosa vittoria sul Manchester City, difficilmente sembrerà un successo da festeggiare, visto che la stessa competizione che gestisce potrebbe essere privata di ogni credibilità.