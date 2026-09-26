È arrivato il verdetto sui 115 capi d'accusa del Manchester City: ora i legislatori devono decidere sanzioni che potrebbero cambiare per sempre il calcio inglese
'The Damned United' non è un documentario. L'accuratezza della storia raccontata da David Peace nel suo romanzo best-seller è contestata da diversi dei protagonisti reali. Ma c'è una cosa su cui praticamente tutti concordano: nel luglio del 1974, durante uno dei suoi primissimi allenamenti da nuovo allenatore del Leeds United, Brian Clough si alzò davvero davanti a un gruppo di giocatori indiscutibilmente talentuosi ma notoriamente aggressivi e disse loro che potevano buttare tutte le loro medaglie nella spazzatura perché non ne avevano vinta nessuna in modo corretto. "Avete fatto tutto imbrogliando, accidenti", dichiara in modo così famigerato il Clough di Michael Sheehan nella versione cinematografica del libro best-seller, alludendo allo stile di gioco presumibilmente 'sporco' del Leeds piuttosto che a qualsiasi livello di corruzione da parte loro.
Probabilmente avete già visto di nuovo circolare quella clip sui social media, solo che ora in relazione al Manchester City, che, come riportato per primo da The Athletic, è stato giudicato colpevole di tutti tranne uno dei 115 capi d'accusa contestati nel febbraio 2023 per violazione delle regole finanziarie della Premier League. Potrebbe perfino esservi stato inviato in un gruppo WhatsApp, perché il 'divertimento' è iniziato per davvero. Tutti sul bus dello sfottò, perché la macchina dei meme è già andata fuori giri e i tifosi rivali stanno prendendo in giro senza pietà il Manchester City.
Ma non c'è proprio nulla da ridere. Al contrario, questa è una faccenda seria, che ha il potenziale di alterare completamente il futuro del calcio inglese riscrivendone il passato. Perché, anche se secondo quanto riferito la Premier League ha ottenuto una clamorosa vittoria sul Manchester City, difficilmente sembrerà un successo da festeggiare, visto che la stessa competizione che gestisce potrebbe essere privata di ogni credibilità.
Retrocessione, un rischio reale
Naturalmente, dobbiamo ancora sapere quali sanzioni la Premier League, guidata dall’amministratore delegato Richard Masters, imporrà al Manchester City, che ha ancora il diritto di presentare ricorso. In effetti, alcuni tifosi scettici dei club rivali sospettano che il club dell’Etihad se la caverà con una multa e una penalizzazione ininfluente in classifica. Tuttavia, secondo gli esperti legali che conoscono il caso, è incredibilmente improbabile. Questo sport non ha mai visto uno scandalo finanziario di questa portata. La gravità delle accuse è senza precedenti. Con ogni probabilità, lo sarà anche la punizione.
Ricordiamo che l’Everton, penalizzato di sei punti, e il Nottingham Forest, di quattro, si sono resi colpevoli solo di violazioni minori dei regolamenti finanziari della Premier League. Il Chelsea, invece, è stato soltanto multato, tra le polemiche, per accuse legate a pagamenti illeciti ad agenti e terze parti, ma i Blues in sostanza si sono autodenunciati alla Premier League, dato che le violazioni in questione non riguardavano gli attuali proprietari bensì la gestione Roman Abramovich. Il consorzio Clearlake, dunque, ha collaborato pienamente con l’indagine in ogni fase. Il City no. E ha sostenuto la propria totale innocenza per l’intera durata del procedimento, il che rende improbabile qualsiasi clemenza.
Di conseguenza, ora c’è la concreta possibilità che il City venga colpito da una penalizzazione così pesante da rendere la retrocessione probabile, e non solo possibile.
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Trofei da ritirare?
Resta poco chiaro, a questo punto, se i titoli verrebbero revocati. C'è certamente un forte argomento a favore dell'idea che tutti i risultati del Manchester City tra il 2009 e il 2018, oggetto dell'indagine, debbano essere dichiarati nulli.
Tuttavia, si potrebbe anche sostenere che nulla di quanto accaduto negli ultimi otto anni sarebbe stato possibile senza la presunta frode finanziaria che ha posto le costose fondamenta dell'ascesa del City a forza dominante del calcio inglese e del successivo storico Treble del 2023.
L'ex allenatore del City Pep Guardiola si era già scagliato in passato contro l'idea che al club dovessero essere tolti i trofei in caso di verdetto di colpevolezza.
"Ma dai! Quei momenti appartengono al [City], indipendentemente dalla sentenza", sostenne il catalano nel 2023. "Pensate a quello che abbiamo fatto... quel gol di Sergio Aguero [contro il QPR nel 2012]; nessuno può cancellarlo. Non lo so, siamo forse responsabili dello scivolone di Steven Gerrard ad Anfield?"
Ovviamente no. Ma sarebbero stati presumibilmente responsabili di una frode finanziaria che mise il City di Manuel Pellegrini nella condizione di approfittare di quello scivolone. Inoltre, si potrebbe sostenere che i momenti magici a cui faceva riferimento Guardiola appartenessero al City solo perché erano stati sottratti a qualcun altro.
L'ex centrocampista del Liverpool Danny Murphy ha già fatto notare che i ricordi non possono davvero essere portati via. Medaglie e trofei sì, però, ed è significativo che Jurgen Klopp, il cui Liverpool è stato beffato in due corse al titolo dal City di Guardiola, nel 2018-19 e nel 2021-22, abbia dichiarato in precedenza che, se il City fosse stato giudicato colpevole, avrebbe offerto da bere e organizzato una parata nel giardino di casa sua per i suoi ex giocatori.
Danno irreparabile
A preoccupare ancora di più il City, però, sono le potenziali ramificazioni legali e finanziarie.
Il Manchester United, che negli ultimi 18 anni ha chiuso per tre volte al secondo posto dietro al City, starebbe già valutando l'impatto economico delle violazioni del City sui propri ricavi, e sorprenderebbe se Liverpool, anch'esso tre volte secondo, e Arsenal, con due titoli "persi", non stessero facendo lo stesso.
Ma non finisce qui, perché il City ha anche negato ripetutamente ad altri club un piazzamento tra le prime quattro che avrebbe garantito la qualificazione alla Champions League, e i ricchi premi in denaro che ne derivano. Il possibile costo dei risarcimenti è impossibile da calcolare in questa fase iniziale, proprio come il danno potenzialmente irreparabile arrecato all'integrità della Premier League, dato che, se il verdetto di colpevolezza dovesse reggere, il più grande caso di frode nella storia del calcio rischia di rivelare che gli ultimi 18 anni della Premier League sono stati una menzogna.
Ecco però quello che sappiamo con certezza: la reputazione del City sarà distrutta. I suoi ricordi e i suoi titoli non sono ancora stati cancellati, e forse non lo saranno mai. Come minimo, però, fatto salvo quello che probabilmente sarà un lungo processo d'appello, ogni riconoscimento potrebbe ora portarsi dietro un asterisco e, agli occhi della maggior parte degli osservatori neutrali, ogni trionfo risulterebbe completamente privo di significato. Come i record nella velocità di Florence Griffith Joyner. O le sette vittorie di Lance Armstrong al Tour de France.
E perché? Perché, a differenza di 'The Damned United', il City, che è bene sottolinearlo continua a negare qualsiasi illecito, potrebbe semplicemente aver vinto tutte le sue medaglie sullo sfondo di imbrogli.
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