Dall'Ajax all'afrobeats: come Elikia, ex compagno di squadra di Jurrien Timber e Ryan Gravenberch, ha lasciato il calcio per una carriera nella musica

Tuttavia, nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo, il calcio continua a esercitare un'enorme influenza sulla vita e sulla musica di ELIKIA, che fonde lo sport che ama con l'afrobeats. «È stata davvero una cosa molto difficile da fare, prendere quella decisione, perché ho passato tutta la mia vita nel calcio», dice.
«Tutta la mia infanzia è stata dedicata al calcio. Era sempre allenamento, allenamento ogni giorno. Poi passare alla musica e lasciare il calcio professionistico è, ovviamente, davvero dura.
«Ma, a essere onesto, forse ho lasciato il calcio professionistico, ma il calcio professionistico non lascia mai me. È una sensazione che provo, e si sente nella mia musica. Cerco di mettere nella mia musica le cose che ho vissuto e quelle da cui traggo ispirazione.
«È così che la vivo davvero: unire due di questi mondi, calcio e musica. Per me è davvero importante perché ho ancora tanti amici nel calcio, ho le mie esperienze e sento di viverlo ancora».
Nei suoi brani sono già comparse frasi come «Strong on the ball like I'm Tchouameni», «Scoring goals like Bellingham» e «Love for the game», oltre a tanti altri riferimenti al calcio.
L'ormai ex giocatore ritiene di aver saputo sfruttare anche le dure lezioni imparate nel settore giovanile dell'Ajax nella sua nascente carriera musicale. «Al di fuori del calcio, ti forma la mentalità», dice. «Penso che bisogna abituarsi alla pressione. Quando hai giocato tante partite e tutto il resto, acquisisci fiducia dal tuo allenatore e dai tuoi compagni di squadra. Quando trovi il tuo posto, va meglio e trovi fiducia in te stesso.
«È qualcosa che vale anche nella musica. Quando tutto è nuovo e devi abituarti, costruire la tua rete di contatti e tutto il resto, fa davvero paura. Ma poi, quando trovi il tuo posto, trovi le persone con cui vuoi lavorare e crei il tuo suono, allora ti senti più a tuo agio in quello che fai».
Il nuovo album di ELIKIA uscirà a novembre, e anche lì l'influenza del calcio è evidente. «Ci sono lentamente tante cose che sono collegate alla mia storia calcistica», dice. «Magari sono connessioni, magari è la canzone. Ma ora, con questo album che uscirà a novembre, ho questo nuovo album con 11 tracce. È come un undici titolare.
«Funziona un po' allo stesso modo di una squadra di calcio. Ci sono 11 tracce, ci sono 11 giocatori. Ognuno ha il proprio ruolo e la propria posizione, ed è lo stesso per l'album».