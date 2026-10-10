Dall'Ajax all'afrobeats: come Elikia, ex compagno di squadra di Jurrien Timber e Ryan Gravenberch, ha lasciato il calcio per una carriera nella musica

Già a quell’età, Mbinga capiva che giocatori come i gemelli Timber, che si unirono al settore giovanile dell’Ajax esattamente nello stesso momento in cui arrivò lui, Gravenberch e Brobbey erano destinati al massimo livello.

«Quello che ricordo ancora è che, dalla prima volta che li ho visti in campo [i Timber], erano come macchine. Anche quando erano così giovani, erano costruiti come macchine. Avevano un modo di muoversi molto particolare, e anche il loro modo di camminare era molto particolare.

«Lo stesso valeva per Ryan Gravenberch. Le sue qualità tecniche erano eccezionali. Era incredibile. Per Brian Brobbey, invece, era la potenza estrema che si vede anche adesso in Premier League. La gente ne parla ancora, dicendo “Brian Brobbey è una bestia” e tutto il resto, ma c’era già da quando era giovane.

«Si vedeva già. Certo, erano miei compagni di squadra, ma si vedeva già che questi giocatori erano speciali».

ELIKIA ritiene che sia il fatto che tutte queste stelle oggi in Premier League abbiano superato delle avversità a renderle concorrenti così resilienti e determinati. «Sapevo che avrebbero avuto successo in quello che fanno perché quei ragazzi hanno attraversato dei momenti difficili», continua.

«Per esempio, Ryan Gravenberch è andato al Bayern. Andava tutto alla grande, era il grande talento. Poi è andato al Bayern e non ha giocato. Per lui è stato qualcosa di insolito, perché è sempre stato un giocatore importante. È stata una battuta d’arresto importante per lui. Ma si è ripreso, è andato al Liverpool e poi ha giocato alla grande e ha trovato il suo spazio.

«Quinten e Jurrien Timber hanno storie leggermente diverse. Jurrien ha giocato nell’Arsenal, si è infortunato ed era già al massimo livello, ma poi è tornato e penso che sia persino migliore di prima. Per Quinten, il suo è stato un lungo percorso. È passato dall’Ajax al Feyenoord, dal Feyenoord al Marsiglia e ora è in Premier League.

«Anche se guardi l’ultima partita che ha giocato con i Paesi Bassi, forse c’era molta negatività, ma a questi ragazzi non importa perché si rialzeranno. Non importa cosa succeda. Hanno una mentalità davvero, davvero forte, ed è per questo che hanno successo al massimo livello. Non importa se si infortunano o se c’è negatività. Andranno semplicemente avanti».