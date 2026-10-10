Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Elikia Mbinga afrobeats GFX HIC 1-1GOAL

Dall'Ajax all'afrobeats: come Elikia, ex compagno di squadra di Jurrien Timber e Ryan Gravenberch, ha lasciato il calcio per una carriera nella musica

Dopo essersi fatto le ossa nella pentola a pressione della celebre accademia dei giganti olandesi, il rapper ha lasciato il calcio a soli 21 anni per inseguire la sua altra grande passione.

Krishan Davis
Tradotto da

  • Si stima che meno del cinque per cento dei calciatori dei vivai riesca poi a giocare ai massimi livelli. Del 95% che non ce la fa, probabilmente non sentirete più parlare. Elikia Mbinga, in arte ELIKIA, vuole fare in modo di non fare quella fine, dopo essersi lasciato il calcio alle spalle nel tentativo di affermarsi come artista afrobeats.

    Il 25enne ha trascorso quattro anni nel celebre settore giovanile dell'Ajax, giocando e crescendo accanto a diversi ragazzi che sono poi diventati nomi noti, prima di essere svincolato all'età di 17 anni. Ma non ha permesso che quella battuta d'arresto gli impedisse di inseguire i suoi sogni, seppur in un campo completamente diverso.

    Dopo aver preso la coraggiosa decisione di chiudere con il calcio a 21 anni, Mbinga ora sta coltivando la sua altra grande passione: la musica. Mentre si reinventa come stella della scena afrobeats, ELIKIA non ha rimpianti per come sono andate le cose.

  • Ambiente d’élite

    Elikia Mbinga Ajax
    ELIKIA

    ELIKIA (secondo da destra) ha iniziato la sua carriera calcistica nella pentola a pressione della celebre accademia dell'Ajax, lasciando la sua città natale in giovane età

    Il potenziale di Mbinga come calciatore è evidente dal fatto che ha trascorso quattro anni nella celebre accademia dell'Ajax, conosciuta in tutto il mondo, dopo essere arrivato nel 2014 dalla squadra della sua città natale, il PEC Zwolle.

    Centrocampista elegante e votato all'attacco, è poi diventato capitano di una formazione Under 16 in cui giocavano anche, tra gli altri, i fratelli Jurrien e Quinten Timber, Ryan Gravenberch e Brian Brobbey, che oggi si stanno mettendo in mostra in Premier League rispettivamente con Arsenal, Crystal Palace, Liverpool e Sunderland.

    Anche in quella fascia d'età, giocare per il club più titolato dei Paesi Bassi comportava pressione. "Certo, ti chiedono tanto. Quando ti alleni e in generale, gli allenatori sono molto severi", ha raccontato ELIKIA a GOAL. "Vogliono sempre il livello della Champions League. Penso sia una buona cosa perché costruisci quella mentalità e quella resilienza. Qualunque cosa accada, se giochi per l'Ajax devi sempre vincere.

    "Vai ai tornei e giochi contro Barcellona, Bayern e le accademie più incredibili, e si aspettano che tu dia il massimo, ma si aspettano anche che tu vinca. C'è questa pressione e in un certo senso ti forma."

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • «Costruiti come macchine»

    Jurrien Timber Quinten Timber Ajax
    Getty

    I gemelli Timber sono entrati entrambi nell'academy nello stesso periodo di Mbinga

    Già a quell’età, Mbinga capiva che giocatori come i gemelli Timber, che si unirono al settore giovanile dell’Ajax esattamente nello stesso momento in cui arrivò lui, Gravenberch e Brobbey erano destinati al massimo livello.

    «Quello che ricordo ancora è che, dalla prima volta che li ho visti in campo [i Timber], erano come macchine. Anche quando erano così giovani, erano costruiti come macchine. Avevano un modo di muoversi molto particolare, e anche il loro modo di camminare era molto particolare.

    «Lo stesso valeva per Ryan Gravenberch. Le sue qualità tecniche erano eccezionali. Era incredibile. Per Brian Brobbey, invece, era la potenza estrema che si vede anche adesso in Premier League. La gente ne parla ancora, dicendo “Brian Brobbey è una bestia” e tutto il resto, ma c’era già da quando era giovane.

    «Si vedeva già. Certo, erano miei compagni di squadra, ma si vedeva già che questi giocatori erano speciali».

    ELIKIA ritiene che sia il fatto che tutte queste stelle oggi in Premier League abbiano superato delle avversità a renderle concorrenti così resilienti e determinati. «Sapevo che avrebbero avuto successo in quello che fanno perché quei ragazzi hanno attraversato dei momenti difficili», continua.

    «Per esempio, Ryan Gravenberch è andato al Bayern. Andava tutto alla grande, era il grande talento. Poi è andato al Bayern e non ha giocato. Per lui è stato qualcosa di insolito, perché è sempre stato un giocatore importante. È stata una battuta d’arresto importante per lui. Ma si è ripreso, è andato al Liverpool e poi ha giocato alla grande e ha trovato il suo spazio.

    «Quinten e Jurrien Timber hanno storie leggermente diverse. Jurrien ha giocato nell’Arsenal, si è infortunato ed era già al massimo livello, ma poi è tornato e penso che sia persino migliore di prima. Per Quinten, il suo è stato un lungo percorso. È passato dall’Ajax al Feyenoord, dal Feyenoord al Marsiglia e ora è in Premier League.

    «Anche se guardi l’ultima partita che ha giocato con i Paesi Bassi, forse c’era molta negatività, ma a questi ragazzi non importa perché si rialzeranno. Non importa cosa succeda. Hanno una mentalità davvero, davvero forte, ed è per questo che hanno successo al massimo livello. Non importa se si infortunano o se c’è negatività. Andranno semplicemente avanti».

  • Si chiude un capitolo...

    Elikia Mbiga
    ELIKIA

    ELIKIA ha sorprendentemente messo fine alla sua carriera da calciatore professionista quando aveva appena 21 anni, mentre giocava per il PEC Zwolle, club di seconda divisione


    Mentre quel gruppo di suoi ex compagni promettenti dell'Ajax sarebbe poi arrivato ai massimi livelli, con tutti ormai nazionali olandesi, la carriera, e la vita, di Mbinga avrebbe preso una traiettoria diversa.

    Nel 2018, un cambio nello staff tecnico a livello Under 17 avrebbe portato a un cambiamento nel suo destino, visto che si riteneva che il suo sviluppo si fosse fermato. «Ero molto bravo tecnicamente e avevo un grande talento. Anche fuori dal campo facevo le cose per bene. Per questo mi hanno fatto capitano. È qualcosa di molto positivo a cui ripensare», racconta ELIKIA a GOAL.

    «Ovviamente, alla fine si tratta tutto di sviluppo, e il loro [dei suoi ex compagni] sviluppo è andato in una direzione mentre il mio è andato verso la musica.

    «Il motivo per cui ho smesso [all'Ajax] è che c'era molta concorrenza. Giocavo a centrocampo. Il mio concorrente diretto era Ryan [Gravenberch], ma non solo Ryan: c'erano Kenneth Taylor e, all'epoca, Quinten Timber, perché giocavano anche loro nel mio ruolo. Non mi vergogno di aver semplicemente fatto del mio meglio. La concorrenza era forte.

    «Dopo il quarto anno c'era un allenatore diverso e quell'allenatore non vedeva davvero qualcosa in me, mentre la vedeva in altri giocatori. Anche questo è davvero importante nel calcio: una stagione l'allenatore vede qualcosa in te, e la stagione dopo un nuovo allenatore non la vede. Per me è andata così. Il nuovo allenatore non la vedeva davvero, quindi ho dovuto prendere una decisione: volevo restare o volevo andare via e svilupparmi? Ho scelto di andare via».

    Nonostante l'opportunità di unirsi ai settori giovanili di grandi club europei come Juventus e Bayer Leverkusen, Mbinga ha scelto di tornare nella sua città natale, Zwolle. «Volevo tornare a vivere a casa perché ero presso una famiglia ospitante, ad Amsterdam», dice. «È stata una grande esperienza, ma quando sei ancora giovane vuoi tornare a casa, soprattutto quando le cose non stanno andando davvero bene. Volevo avere quell'ambiente».

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ...Ne inizia un'altra

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    In tre anni e mezzo da quando si è dedicata alla musica, ELIKIA ha totalizzato più di 30 milioni di stream e costruito un pubblico di 430.000 ascoltatori mensili

    Mbinga è tornato al PEC, risalendo le gerarchie in un ambiente a lui familiare e trovando un primo vero spazio in prima squadra nella stagione 2021-22, facendo fatalmente il suo debutto contro l'Ajax con un cameo di 22 minuti dalla panchina nelle prime fasi della stagione.

    Tuttavia, a quel punto, i pensieri di ELIKIA stavano già andando verso un tipo di carriera completamente diverso. «La musica è sempre stata presente nella mia vita», dice. «È sempre stata una mia passione, ma il calcio era la passione più grande. Ogni giorno era calcio. Ero davvero concentrato solo sul riuscire nel calcio.

    «A un certo punto, la passione per la musica è cresciuta e diventata enorme, e mi sono trovato davanti a questa scelta: cosa voglio fare della mia vita? Era una posizione in un certo senso privilegiata perché avevo il talento per il calcio e sapevo cantare, fare canzoni, tutto. Ma in quel momento si trattava soprattutto di quello in cui credi. Hai questa convinzione?»

    ELIKIA, che ha radici olandesi, congolesi e nigeriane, ha fatto il grande passo all'inizio del 2023 quando aveva ancora solo 21 anni, stracciando il suo contratto con il PEC Zwolle, allora in seconda divisione, e buttandosi nel mondo dell'afrobeats nonostante le sue risorse limitate, investendo nel proprio studio e nelle proprie attrezzature per il missaggio. Avrebbe continuato a giocare a calcio fino a questa estate, ma solo per il club dilettantistico VVOG, che ha sede a poca distanza dalla sua città natale.

    «Quando ho fatto questa transizione, non avevo nemmeno una canzone», racconta a GOAL. «Non avevo neanche il mio studio. Non c'era niente. C'erano solo questa convinzione e questa visione. Da lì ho costruito il mio studio, ho fatto la mia prima canzone e tutto il resto. Da lì ho semplicemente continuato ad andare avanti».

    A soli tre anni e mezzo dalla sua drastica svolta di carriera, ELIKIA ha già totalizzato più di 30 milioni di stream e costruito un pubblico di circa 430.000 ascoltatori mensili, ottenendo un notevole successo con i singoli 'Mentality' e 'Bring No Wahala' e esibendosi davanti a grandi folle.

  • Due passioni unite

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    Il calcio continua a essere una grande influenza nella musica di ELIKIA, con molti riferimenti nascosti a questo sport nei suoi testi.

    Tuttavia, nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo, il calcio continua a esercitare un'enorme influenza sulla vita e sulla musica di ELIKIA, che fonde lo sport che ama con l'afrobeats. «È stata davvero una cosa molto difficile da fare, prendere quella decisione, perché ho passato tutta la mia vita nel calcio», dice.

    «Tutta la mia infanzia è stata dedicata al calcio. Era sempre allenamento, allenamento ogni giorno. Poi passare alla musica e lasciare il calcio professionistico è, ovviamente, davvero dura.

    «Ma, a essere onesto, forse ho lasciato il calcio professionistico, ma il calcio professionistico non lascia mai me. È una sensazione che provo, e si sente nella mia musica. Cerco di mettere nella mia musica le cose che ho vissuto e quelle da cui traggo ispirazione.

    «È così che la vivo davvero: unire due di questi mondi, calcio e musica. Per me è davvero importante perché ho ancora tanti amici nel calcio, ho le mie esperienze e sento di viverlo ancora».

    Nei suoi brani sono già comparse frasi come «Strong on the ball like I'm Tchouameni», «Scoring goals like Bellingham» e «Love for the game», oltre a tanti altri riferimenti al calcio.

    L'ormai ex giocatore ritiene di aver saputo sfruttare anche le dure lezioni imparate nel settore giovanile dell'Ajax nella sua nascente carriera musicale. «Al di fuori del calcio, ti forma la mentalità», dice. «Penso che bisogna abituarsi alla pressione. Quando hai giocato tante partite e tutto il resto, acquisisci fiducia dal tuo allenatore e dai tuoi compagni di squadra. Quando trovi il tuo posto, va meglio e trovi fiducia in te stesso.

    «È qualcosa che vale anche nella musica. Quando tutto è nuovo e devi abituarti, costruire la tua rete di contatti e tutto il resto, fa davvero paura. Ma poi, quando trovi il tuo posto, trovi le persone con cui vuoi lavorare e crei il tuo suono, allora ti senti più a tuo agio in quello che fai».

    Il nuovo album di ELIKIA uscirà a novembre, e anche lì l'influenza del calcio è evidente. «Ci sono lentamente tante cose che sono collegate alla mia storia calcistica», dice. «Magari sono connessioni, magari è la canzone. Ma ora, con questo album che uscirà a novembre, ho questo nuovo album con 11 tracce. È come un undici titolare.

    «Funziona un po' allo stesso modo di una squadra di calcio. Ci sono 11 tracce, ci sono 11 giocatori. Ognuno ha il proprio ruolo e la propria posizione, ed è lo stesso per l'album».

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • «Esattamente quello che doveva succedere»

    Elikia Mbinga
    ELIKIA

    ELIKIA non ha rimpianti per come si è conclusa la sua esperienza all'Ajax e per il fatto che questo lo abbia portato a una carriera nella musica

    Visto l'ascesa di alcuni dei suoi ex compagni del settore giovanile dell'Ajax, soprattutto in Premier League, dove Jurrien Timber e Gravenberch sono campioni, si potrebbe pensare che il drastico cambio di carriera di Mbinga sia stato accompagnato da invidia o rimpianto, ma lui è più che felice di vedere i suoi coetanei brillare.

    «Per me non è difficile, perché ho questa mentalità secondo cui ognuno ha il proprio percorso. Ognuno ha il proprio modo», dice. «Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi perché mi piace davvero guardarli, ma sapevo anche quello che hanno passato. Hanno dovuto attraversare tanti momenti difficili e hanno lavorato davvero duro per questo. Hanno un grande talento. Quando li vedo al massimo livello, sono davvero orgoglioso di loro.»

    In visita a Londra, ELIKIA rivela di essere stato invitato a vedere dal vivo sia Jurrien sia Quinten Timber in azione rispettivamente con Arsenal e Palace nel fine settimana. Non ha rimpianti per il fatto che il suo percorso si sia allontanato dal loro già ai tempi del settore giovanile.

    «È così che va la vita. Il punto è che ho preso queste decisioni perché ho questo tipo di mentalità. Posso immaginare che ci siano tanti calciatori per cui l'unica cosa che vogliono fare è giocare a calcio. È l'unica cosa che vogliono, e forse è anche l'unica per cui hanno talento.

    «Capisco che sia molto difficile fare questa transizione, ma per me non c'era solo il calcio. C'era anche la musica. A causa dell'esperienza che ho avuto, che si tratti di un allenatore, di un infortunio, non importa cosa sia, devi prendere queste decisioni, perché credo che ognuno abbia il proprio percorso e raggiungerà la grandezza. Credo davvero che raggiungerò la grandezza nella musica.

    «Per via di questa convinzione, non mi volto mai indietro pensando: "Oh amico, se l'allenatore avesse fatto questo o quello..." Per me è stato davvero importante vivere questa esperienza perché con la mia musica ho una storia davvero unica. Le cose che posso inserirci, ma anche la storia che c'è attorno.

    «Ora posso raccontarlo alle persone e condividere le mie esperienze. Penso che sia qualcosa di molto unico. Se non l'avessi vissuto, allora per me come artista non sarebbe possibile parlare di questa storia e della mia esperienza. Per me è andata esattamente come doveva andare. È esattamente ciò che doveva accadere. Questa è la mia storia.»

    Il nuovo singolo di ELIKIA, 'Baller', esce venerdì 9 ottobre, mentre il suo album di debutto seguirà a novembre.