Da LeBron James ad Antoine Griezmann: tifosi delle superstar e grandi investimenti stanno avvicinando calcio e NBA più che mai

Nel gennaio 2020, dieci giorni prima del tragico incidente in elicottero che gli costò la vita, la leggenda dell’NBA Kobe Bryant era sul campo di calcio con alcune delle stelle della MLS. Non era un ambiente a lui sconosciuto: Bryant era cresciuto amando il calcio quasi quanto il basket.

La passione, nata in Italia da bambino, lo aveva accompagnato per tutta la vita adulta. Dal suo amore per il Milan a quel giorno di gennaio in cui guidava i giovani calciatori allo stadio del LAFC, quell’amore non era mai venuto meno.

«Se penso a oggi e vedo l’energia che c’è dietro la MLS e il sostegno di cui gode, non direi che sia una sorpresa», disse Bryant quel giorno. «Ho sempre apprezzato questo sport e quanto sia bello. Sapevo che prima o poi avrebbe preso piede».

Così è stato, soprattutto per chi, come lui, legge il calcio con gli occhi del basket. Oggi molte stelle dell’NBA sono tifose dei grandi nomi del calcio, e viceversa. Il filo tra i due sport si fa sempre più stretto.

Bryant la pensava così: per lui i due sport erano la stessa cosa. L’obiettivo era diverso, ma i modi per raggiungerlo sono più simili di quanto si creda.

«È la connettività dello sport stesso», spiegava Bryant. «Bisogna aiutarsi, comunicare con la voce e con il pallone, crearsi spazi. Basket e calcio sono molto simili».

Con l’avvio della stagione NBA, GOAL analizza tifosi, amicizie e investimenti che avvicinano sempre più i due sport.