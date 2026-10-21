Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
NBA and Soccer GFXGOAL

Da LeBron James ad Antoine Griezmann: tifosi delle superstar e grandi investimenti stanno avvicinando calcio e NBA più che mai

Con l’inizio della stagione NBA, GOAL esplora vip, amicizie e investimenti che legano i grandi nomi del basket al calcio mondiale.

Ryan Tolmich
Tradotto da

  • Nel gennaio 2020, dieci giorni prima del tragico incidente in elicottero che gli costò la vita, la leggenda dell’NBA Kobe Bryant era sul campo di calcio con alcune delle stelle della MLS. Non era un ambiente a lui sconosciuto: Bryant era cresciuto amando il calcio quasi quanto il basket.

    La passione, nata in Italia da bambino, lo aveva accompagnato per tutta la vita adulta. Dal suo amore per il Milan a quel giorno di gennaio in cui guidava i giovani calciatori allo stadio del LAFC, quell’amore non era mai venuto meno.

    «Se penso a oggi e vedo l’energia che c’è dietro la MLS e il sostegno di cui gode, non direi che sia una sorpresa», disse Bryant quel giorno. «Ho sempre apprezzato questo sport e quanto sia bello. Sapevo che prima o poi avrebbe preso piede».

    Così è stato, soprattutto per chi, come lui, legge il calcio con gli occhi del basket. Oggi molte stelle dell’NBA sono tifose dei grandi nomi del calcio, e viceversa. Il filo tra i due sport si fa sempre più stretto.

    Bryant la pensava così: per lui i due sport erano la stessa cosa. L’obiettivo era diverso, ma i modi per raggiungerlo sono più simili di quanto si creda.

    «È la connettività dello sport stesso», spiegava Bryant. «Bisogna aiutarsi, comunicare con la voce e con il pallone, crearsi spazi. Basket e calcio sono molto simili».

    Con l’avvio della stagione NBA, GOAL analizza tifosi, amicizie e investimenti che avvicinano sempre più i due sport.

  • I più grandi tifosi della NBA nel mondo del calcio

    imago-sport-1032956759.jpg
    ABACAPRESS

    L&#x27;amicizia tra Thierry Henry e Tony Parker è una delle tante nate negli ultimi anni.

    Subito dopo aver vinto la Coppa del Mondo, Antoine Griezmann ha preso il microfono. Non ha ringraziato i compagni né la Francia, ma ha dichiarato il suo amore per qualcun altro.

    «Adoro Derrick Rose!»

    La sua ammirazione per il veterano playmaker NBA e per lo sport americano in generale è uno dei motivi per cui quest’estate è approdato in MLS all’Orlando City. Lo ha dimostrato presentandosi spesso alle partite dei playoff, volando da Madrid a Cleveland per sostenere il suo idolo. Per molte stelle del calcio, l’NBA è da tempo una passione, una via di fuga che permette loro di essere tifosi degli atleti che ammirano, spesso letteralmente.

    Per molti è solo un hobby. Kylian Mbappé è tra i più assidui: quando la NBA arriva in Europa lo si vede spesso in prima fila a Londra o Parigi, in un parterre che riunisce le stelle del calcio.

    Thierry Henry ha fatto di più: la sua passione per i San Antonio Spurs, nata dall’amicizia con Tony Parker, resta intatta anche con Victor Wembanyama in squadra.

    Per altri il basket va oltre. La stella messicana Carlos Vela, notoriamente o tristemente a seconda dei punti di vista, preferiva il basket al calcio.

    «Mi piace giocare a calcio e mi diverte», ha detto Vela, «ma dopo l’allenamento o la partita non voglio vedere altre gare. Preferisco l’NBA».

    Ha aggiunto: «Puoi scegliere, e io gli ho detto: “Senti, Carlos, ti piace il basket, ma sii ragionevole. Sei più bravo a calcio”».

    Ma l’amore è reciproco: anche molte stelle dell’NBA provano la stessa emozione nel vedere i colleghi in campo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I più grandi appassionati di calcio della NBA

    Washington Wizards v New York Knicks
    Getty Images Sport

    Josh Hart è il tifoso del Chelsea più schietto dell&#x27;NBA.

    In qualsiasi momento può spuntare un post di Josh Hart sui social. Che sia giorno o notte, e a prescindere dalla situazione dei suoi New York Knicks, la stella NBA condivide spesso le sue riflessioni sul amato Chelsea con tutti.

    Una volta lo ha persino messo nei guai: mentre i suoi Knicks trattavano l’acquisto di Karl-Anthony Towns, Hart ha scritto: «Ehm... ma stiamo parlando sul serio?», scatenando una tempesta mediatica. Ha subito chiarito: non parlava di Towns, ma si lamentava del gol subito dal Chelsea contro il Brighton. Campione NBA, ma anche tifoso sfegatato, usa i social come tutti.

    Hart non è l’unico: Jimmy Butler e Steph Curry hanno assistito a match europei in pausa stagionale, il due volte MVP Steve Nash organizza da anni le partite di beneficenza “Showdown” per unire le stelle dei due sport, e anche Bryant seguiva con passione l’AC Milan stringendo amicizia con Ronaldinho.

    Dall’Europa arrivano anche stelle come Luka Doncic, che ha giocato nel Real Madrid e ne tifa la squadra di calcio; Pau Gasol, legato al Barcellona; e Victor Wembanyama, uno dei 17 francesi presenti all’opening night. Con i roster NBA sempre più internazionali, i legami tra i due sport crescono.

    Non serve sempre un posto in tribuna o una quota in un club: a volte basta una maglia. Dal 2018 la partnership tra PSG e Jordan Brand ha portato il logo Jumpman sulle divise del club francese, permettendo ai tifosi di unire i due sport con maglie, scarpe e collezioni complete.

    Per alcune stelle del basket, il calcio non è solo una passione: è anche un investimento.

  • Espansione nel settore della proprietà

    imago-sport-45045259.jpg
    Allstar

    L&#x27;investimento di LeBron James nel Liverpool è stato davvero azzeccato.

    Gli investimenti negli sport americani sono limitati, mentre nel calcio mondiale le opportunità sono molteplici. Vuoi entrare tra i big? Costa caro. Preferisci seguire il modello Wrexham? Anche questo è possibile. Oppure puoi investire vicino a casa per creare un progetto radicato nella comunità.

    Diverse stelle dell’NBA hanno scelto questa strada. Quando giocava con gli Houston Rockets, James Harden ha acquisito, secondo quanto riportato, una quota del cinque per cento dell’Houston Dynamo e dell’Houston Dash. Gli investimenti calcistici di Giannis Antetokounmpo, nel frattempo, si estendono su entrambe le sponde dell’Atlantico. Il due volte MVP dell’NBA è entrato a far parte del gruppo di proprietari del Nashville SC insieme ai suoi fratelli nel 2023. Nel febbraio 2026 ha inoltre acquisito una quota del Chelsea Women, entrando in un gruppo di proprietari che include il cofondatore di Reddit Alexis Ohanian. Così Antetokounmpo collega MLS e Women’s Super League. Steve Nash ha investito nei Vancouver Whitecaps canadesi prima di entrare nel Mallorca. Magic Johnson è tra i fondatori del Los Angeles FC, mentre Chris Paul è socio dell’Angel City FC.

    Non solo grandi club: Stephon Castle ha portato il calcio nel Connecticut con il CT United FC e Carmelo Anthony ha fatto lo stesso con il Puerto Rico FC prima dello scioglimento della NASL. Kawhi Leonard, invece, ha investito nel Rhode Island FC, dettaglio emerso durante le indagini sulle sue attività commerciali ma non menzionato dalla NBA nelle conclusioni sulle violazioni del tetto salariale. Il caso più noto è però quello di LeBron James.

     Nel 2011 LeBron James ha comprato una quota di minoranza del Liverpool in partnership con il Fenway Sports Group. Dieci anni dopo, lui e Maverick Carter hanno barattato quella partecipazione con quote della stessa FSG, proprietaria anche dei Boston Red Sox. Da una sola squadra è nato un portafoglio sportivo molto più ampio.

    L’iniziativa di James ha ispirato altri: Kevin Durant è entrato nel PSG e nel Philadelphia Union, Shai Gilgeous-Alexander ha acquistato una quota dell’Atlético Madrid e Larry Nance Jr., già grande appassionato di calcio, è ora tra i proprietari del Leeds United.

    Per i giocatori NBA le quote sono spesso modeste, ma alcuni investitori stanno lasciando un segno in entrambi gli sport.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I personaggi influenti in entrambi i settori

    Crystal Palace v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    La famiglia Kroenke ha vinto trofei in diversi sport, tra cui calcio e NBA.

    Sono stati anni positivi per Stan Kroenke. Oltre ai successi recenti dei Los Angeles Rams e dei Denver Nuggets, Kroenke ha visto l’Arsenal conquistare la scorsa stagione il tanto atteso titolo della Premier League. Non è sempre stato l’uomo più popolare del nord di Londra, ma ora ha riportato il club in vetta.

    Kroenke è una delle figure più influenti nello sport. Molti di loro contano sia nel calcio che nella NFL. Robert Kraft, David Tepper, Arthur Blank e gli Hunt investono sia nella NFL che nella MLS, spesso legate dalla condivisione degli stadi. I Glazer e i Khan collegano invece NFL e Premier League.

    Negli ultimi anni anche proprietari della NBA si sono espansi nel calcio. David Blitzer, proprietario dei Philadelphia 76ers, possiede quote di Crystal Palace, Real Salt Lake, FC Augsburg, Brøndby IF ed Estoril Praia, coprendo cinque Paesi e campionati diversi. Anche il suo socio ai 76ers, Josh Harris, è nel Crystal Palace. Joe Tsai (Brooklyn Nets) e Peter Guber (Golden State Warriors) sono investitori del LAFC.

    Il prossimo passo potrebbe essere ancora più rilevante: NBA e FIBA stanno progettando un campionato europeo di pallacanestro da lanciare nel 2027, con l’interesse di club calcistici. Questo darebbe alle società di calcio un ruolo diretto nella creazione di una nuova competizione di basket.

    Per gli investitori il fascino è chiaro: basket e calcio sono tra gli sport più popolari al mondo, praticabili ovunque. Anche per i tifosi il legame è evidente e crescerà con l’avvicinamento dei due sport.