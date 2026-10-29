Cosa significa il rinnovo di Pulisic: le implicazioni per l'attaccante del Milan, il suo club, gli Stati Uniti e la MLS

Il contratto di Christian Pulisic con il Milan era in scadenza nel 2027. Il che ha fatto sì che, negli ultimi mesi, le voci sul suo futuro si siano moltiplicate. Ma ora è tornato il sereno. Chris non cambierà aria a parametro zero: resterà.
L'ex attaccante di Borussia Dortmund e Chelsea si prepara a firmare un nuovo contratto fino al 2031, prolungando di quattro anni l’accordo che, come accennato, sarebbe andato in scadenza la prossima estate. Per il ventottenne americano ciò significa, di fatto, legare il resto della sua carriera al Milan.
Una scelta pesante: con il futuro ormai definito, Pulisic può pensare a nuove sfide, mentre il Milan conferma come il suo sia un ruolo chiave nella ricostruzione del club. Ma le ripercussioni riguardano anche il calcio statunitense, sia a livello di club sia in nazionale.