Cosa significa il rinnovo di Pulisic: le implicazioni per l'attaccante del Milan, il suo club, gli Stati Uniti e la MLS

La firma di è un segnale chiaro: Pulisic è felice e si sente a casa.

Negli ultimi anni si è parlato spesso di un suo possibile trasferimento all’estero, soprattutto nei periodi in cui lo statunitense dominava in Serie A. Da qualche tempo, però, quella forma è venuta meno e le voci si sono affievolite.

Il Milan ha continuato a credere in lui anche nei momenti difficili e ha accettato di concedergli un aumento del 25% dello stipendio. E se il club crede in Pulisic, Pulisic conferma di credere nel Milan.

Ora la domanda è: questa fiducia porterà risultati? Un giocatore del suo calibro vuole e si aspetta di giocare in Champions League, e definire altalenanti le recenti stagioni del Milan è un eufemismo. Il club è fuori dalla massima competizione europea e i primi risultati in Serie A suggeriscono che anche quest’anno sarà dura.

Pulisic sembra pronto a guidare questa risalita. Intanto resta uno dei volti globali del club e rimane sotto i riflettori in Italia e all’estero. Sia lui che il Milan hanno molto da ricostruire, ed è forse per questo che ha deciso di restare e lavorare.