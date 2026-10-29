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Cosa significa il rinnovo di Pulisic: le implicazioni per l'attaccante del Milan, il suo club, gli Stati Uniti e la MLS

L'americano prolunga fino al 2031, con ripercussioni sul marchio globale del club ma anche oltreoceano. Fino ad arrivare in MLS.

Ryan Tolmich
Tradotto da

  • Il contratto di Christian Pulisic con il Milan era in scadenza nel 2027. Il che ha fatto sì che, negli ultimi mesi, le voci sul suo futuro si siano moltiplicate. Ma ora è tornato il sereno. Chris non cambierà aria a parametro zero: resterà.

    L'ex attaccante di Borussia Dortmund e Chelsea si prepara a firmare un nuovo contratto fino al 2031, prolungando di quattro anni l’accordo che, come accennato, sarebbe andato in scadenza la prossima estate. Per il ventottenne americano ciò significa, di fatto, legare il resto della sua carriera al Milan.

    Una scelta pesante: con il futuro ormai definito, Pulisic può pensare a nuove sfide, mentre il Milan conferma come il suo sia un ruolo chiave nella ricostruzione del club. Ma le ripercussioni riguardano anche il calcio statunitense, sia a livello di club sia in nazionale.

  • Per Pulisic

    Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Pulisic ha trovato la propria dimensione al Milan.

    La firma di è un segnale chiaro: Pulisic è felice e si sente a casa.

    Negli ultimi anni si è parlato spesso di un suo possibile trasferimento all’estero, soprattutto nei periodi in cui lo statunitense dominava in Serie A. Da qualche tempo, però, quella forma è venuta meno e le voci si sono affievolite.

    Il Milan ha continuato a credere in lui anche nei momenti difficili e ha accettato di concedergli un aumento del 25% dello stipendio. E se il club crede in Pulisic, Pulisic conferma di credere nel Milan.

    Ora la domanda è: questa fiducia porterà risultati? Un giocatore del suo calibro vuole e si aspetta di giocare in Champions League, e definire altalenanti le recenti stagioni del Milan è un eufemismo. Il club è fuori dalla massima competizione europea e i primi risultati in Serie A suggeriscono che anche quest’anno sarà dura.

    Pulisic sembra pronto a guidare questa risalita. Intanto resta uno dei volti globali del club e rimane sotto i riflettori in Italia e all’estero. Sia lui che il Milan hanno molto da ricostruire, ed è forse per questo che ha deciso di restare e lavorare.

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  • Per il Milan

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    LaPresse

    Il Milan avrebbe faticato a sostituire Pulisic in vari aspetti.

    Per il Milan l'operazione ha due facce: calcistica ed extra-calcistica.

    Dal punto di vista sportivo, l’operazione ha senso: dal suo arrivo dal Chelsea, Pulisic è stato uno dei migliori giocatori del Milan, con 44 goal e 28 assist. Da allora nessun altro rossonero ha raggiunto tali numeri. Sostituirlo sul mercato attuale sarebbe difficile e costoso.

    C’è poi l’aspetto commerciale: il marchio Pulisic ha subìto un colpo quest’estate, ma resta il volto più noto del calcio USA. Per il club ciò significa più maglie vendute, più sponsor e più visibilità, con l’auspicio di maggiori entrate da reinvestire nella squadra.

    Sostituirlo costerebbe al Milan una fortuna tra trasferimenti, mancati introiti e goal. Nel calcio tutto cambia: il club potrebbe ancora venderlo in futuro, sì, ma alle proprie condizioni.

  • Per la Nazionale USA

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    Icon Sportswire

    Giocare in un club come il Milan preparerà Pulisic alle pressioni della Nazionale statunitense.

    Pulisic resterà e continuerà a giocare ad alti livelli, una buona notizia per la nazionale statunitense.

    Parte dei tifosi vorrebbe voltare pagina, ma la Nazionale non può fare a meno di lui: Pulisic sarà fondamentale in questo ciclo. Ci sono nuove stelle, ma tutti vorrebbero raggiungere il suo livello. In qualche modo è diventato quasi sottovalutato, ma i suoi risultati parlano chiaro: è stato, ed è, davvero bravo.

    A 28 anni Pulisic è nel pieno della carriera e sarà interessante osservare come si evolverà nel corso di questo ciclo mondiale. Noto per i suoi scatti e la sua capacità di infilarsi tra le difese, come si adatterà il suo gioco con l’avanzare dell’età? La Serie A, storicamente meno intensa di Premier League o Bundesliga, può aiutarlo a mantenere il livello e affinare il proprio gioco.

    La Nazionale statunitense sarà più forte se Pulisic darà il meglio di sé, facendo da modello alle giovani stelle e alzando il livello della squadra. Restando al Milan, potrà continuare a farlo il più a lungo possibile.

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  • Per la MLS

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    NurPhoto

    Il NYCFC era già da tempo al centro delle voci su Pulisic.

    Per un periodo si è parlato di Pulisic al New York City: un colpo di prestigio per il nuovo stadio nel Queens e per tutta la MLS.

    Non è successo e, almeno per ora, non sembra che accadrà.

    Nei prossimi anni altri giocatori della Nazionale potrebbero approdare in MLS, ma Pulisic non sembra essere tra questi. Il campionato americano dovrà quindi aspettare per avere il calciatore americano più famoso. Un colpo duro, soprattutto in un momento in cui il futuro di Lionel Messi resta incerto.

    Ingaggiare altre stelle della Nazionale statunitense sarebbe utile e contribuirebbe a migliorare il livello e l’immagine della MLS, ma l’arrivo di Pulisic avrebbe aggiunto un ulteriore valore a tutto ciò. Tuttavia, soprattutto dopo questi Mondiali, sembrava anche impossibile. Al momento Pulisic deve ancora consolidare la propria reputazione presso i tifosi occasionali, e un passaggio in MLS avrebbe solo potuto danneggiarla. Sarebbe stato accusato di fuggire dalle sfide europee, anche se in realtà ha già dimostrato il suo valore.

    Per ora la MLS dovrà fare a meno di lui. A goderselo, in attesa che torni con costanza quello di un tempo, sarà ancora il Milan.