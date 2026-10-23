Corruzione sistemica del Barcellona o campagna diffamatoria guidata dal Real Madrid? Il «caso Negreira» continua ad avvelenare la rivalità del Clásico

Il 7 marzo 2023, Laporta respinse con fermezza le accuse di corruzione rivolte al Barcellona e accusò di fatto La Liga di nutrire rancore nei confronti del club catalano per il suo coinvolgimento nel fallito progetto della Superlega europea (ESL).
«Il club non è mai stato coinvolto nell'acquisto di arbitri, né ha mai avuto intenzione di farlo», dichiarò. «Le prove schiaccianti smentiscono chi vuole cambiare la narrazione, e nulla accade per caso. La Liga non ha accettato che non fosse firmato il contratto con CVC (un accordo proposto tra la massima serie spagnola e la società di private equity), e nemmeno il fatto che il club abbia aderito alla Superlega ha aiutato».
Laporta attaccò anche Tebas in particolare: «Deve tutelare gli interessi di tutti i club e non capisco come a volte si lasci sfuggire commenti su questioni coperte dalla nostra riservatezza. Anche in passato, inoltre, ha compiuto una serie di azioni che dimostrano una certa ossessione per il Barcellona».
Tre giorni dopo, però, la procura spagnola presentò una denuncia contro il Barcellona, Rosell e Bartomeu, sostenendo che il club avesse versato 2,9 milioni di euro (2,5 milioni di sterline/3,25 milioni di dollari) a società di proprietà di Negreira nel solo periodo tra il 2014 e il 2018, e che in totale fossero stati trasferiti più di 7,3 milioni di euro (6,2 milioni di sterline/8,2 milioni di dollari).
Tutte e quattro le parti, insieme ad altri due dirigenti del Barcellona, Oscar Grau e Albert Soler, furono accusate di corruzione sportiva, amministrazione sleale e falsificazione di documenti aziendali per aver stretto un «accordo verbale riservato con l'accusato Negreira affinché, nella sua veste di vicepresidente del CTA e in cambio di denaro, compisse azioni volte a favorire il FCB nelle decisioni degli arbitri durante le partite disputate dal club e, di conseguenza, nei risultati delle competizioni».
Il 3 aprile 2023, La Vanguardia pubblicò un articolo in cui sosteneva che Tebas avesse presentato prove false alla procura che indagava sul caso Negreira: una lettera trovata nell'abitazione del defunto ex dirigente del Barcellona Josep Contreras, che riceveva i rapporti arbitrali dal figlio di Negreira, Javier. Quest'ultima riportava i nomi «Rosell» e «Josep Maria», ma la famiglia di Contreras precisò in seguito che si riferivano a Roman Rosell, un contabile, e a un dipendente della Banca Catalana.
Tebas, tuttavia, reagì con rabbia all'ipotesi che avesse lasciato intendere di aver cercato di usare la lettera come prova del coinvolgimento di Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu nel caso Negreira.
«Il TITOLO de La Vanguardia è FALSO», scrisse sui social media. «NON accusiamo nessuno. Lo conferma la stessa notizia, riportando quanto diceva la lettera alla procura: “né questa lettera implica la formulazione di un'accusa specifica contro qualcuno”. Signor Conde Godo (proprietario de La Vanguardia), tenga d'occhio i suoi GIORNALISTI che diffamano!»
Il Barcellona, però, chiese le dimissioni di Tebas, poco più di un mese dopo che il presidente della Liga aveva affermato che Laporta avrebbe dovuto dimettersi se non fosse stato in grado di fornire una spiegazione adeguata per i pagamenti alla società di Negreira.
«Vista la gravità delle informazioni apparse oggi, lunedì, su La Vanguardia, secondo cui il presidente della Liga Javier Tebas sarebbe legato alla presentazione di prove false alla procura per incriminare il nostro club, il FC Barcelona desidera esprimere il proprio profondo sdegno, la propria rabbia e il proprio sgomento», si legge in un comunicato del Barcellona.
«Per questo chiediamo con urgenza al presidente della Liga di presentarsi pubblicamente per dare spiegazioni, al di là del tweet inviato nelle prime ore dal signor Tebas, privo di contenuti e dal tono minaccioso. Il FC Barcelona, come ha ribadito nelle ultime settimane il presidente Joan Laporta, ritiene di essere vittima di una campagna mediatica per fatti mai avvenuti: il Barcellona non ha mai pagato gli arbitri.
«A questa persecuzione partecipano un gruppo di organi di informazione e opinionisti con diversi gradi di intenzionalità, mentre La Liga alimenta dietro le quinte la campagna contro il nostro club, anche attraverso gli interventi del suo presidente, che hanno avuto un unico obiettivo: cercare di condannarci agli occhi dell'opinione pubblica prima che i fatti siano stati giudicati.
«Non è la prima volta che il presidente della Liga usa gli strumenti mediatici a sua disposizione per danneggiare il FC Barcelona. Tuttavia, a differenza delle sue solite sciocchezze, non avremmo mai immaginato che potesse cercare di incriminare il nostro club con prove false.
«L'articolo pubblicato oggi da La Vanguardia è di una gravità tale da dover mettere in allerta tutti i club della Liga, dato che parla di pratiche in nessun modo compatibili con il ruolo di presidente della Liga. Anche solo per questo fatto, per essersi attribuito poteri che non gli spettano, ma anche per ragioni di dignità e rispetto nei confronti della presidenza della Liga, il signor Tebas dovrebbe dimettersi dal suo incarico.
«Tuttavia, consapevoli della sua ossessione nel perseguitare il FC Barcelona e della costante, manifesta avversione che dimostra verso il nostro club, riteniamo che l'attuale presidente della Liga continuerà nei suoi tentativi di danneggiarci».