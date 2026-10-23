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Negreira 1:1Getty/GOAL

Corruzione sistemica del Barcellona o campagna diffamatoria guidata dal Real Madrid? Il «caso Negreira» continua ad avvelenare la rivalità del Clásico

La tensione tra le due più grandi rivali del calcio mondiale è probabilmente ai massimi storici in vista della sfida di domenica al Camp Nou.

Mark Doyle
Tradotto da

  • Le sfide tra Barcellona e Real Madrid non hanno mai avuto bisogno di ulteriori motivi di tensione. Il Clásico è più di una competizione sportiva: è uno scontro tra culture. È questo che ha sempre reso la partita così accesa e affascinante per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

    Tuttavia, la sfida di questa domenica al Camp Nou potrebbe essere la più velenosa di sempre tra le due squadre, perché si giocherà sullo sfondo della più aspra controversia arbitrale nella storia del calcio spagnolo: il «caso Negreira».

    Ma come è iniziato tutto? Chi è coinvolto? Perché sia il Barcellona che il Real Madrid sono così contrariati? E a che punto siamo esattamente alla vigilia del primo Clásico della stagione 2026-27?

  • «Possibile reato di corruzione»

    FC Barcelona President Joan Laporta Press Conference
    Getty Images Sport

    Il presidente del Barcellona Joan Laporta: «È falso e assurdo pensare che abbiamo corrotto anche un solo arbitro»

    Mercoledì 15 febbraio 2023, il programma radiofonico «Què t'hi jugues» di Cadena SER ha rivelato i dettagli di alcuni documenti relativi a un’indagine in corso delle autorità fiscali spagnole su una dichiarazione presentata da DASNIL 95, società di cui Jose Maria Enriquez Negreira è comproprietario. La dichiarazione riportava pagamenti ricevuti dal FC Barcelona tra il 2016 e il 2018 per circa 1,4 milioni di euro (1,2 milioni di sterline/1,6 milioni di dollari).

    Nel biennio in questione, Negreira era vicepresidente del comitato tecnico degli arbitri (CTA) della Federcalcio spagnola (RFEF) e, secondo la testimonianza resa alle autorità fiscali, trapelata anche a diverse altre testate, riceveva denaro dal Barcellona «per assicurarsi che non venissero prese decisioni arbitrali contro la squadra, vale a dire affinché tutto fosse neutrale».

    L’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha dichiarato a Cadena SER che i pagamenti a DASNIL 95 risalivano almeno al 2003, ma che erano cessati nel giugno 2018, quando Negreira aveva lasciato il CTA, nell’ambito delle misure di riduzione dei costi adottate dal club catalano.

    Il Barcellona ha prontamente diffuso un comunicato in risposta alla notizia, rivelando di essere già «a conoscenza delle indagini sui pagamenti a società esterne» e precisando cinque punti:

    «1. In passato, il FC Barcelona si è avvalso dei servizi di un consulente esterno che forniva ai segretari tecnici del club relazioni video sui giovani calciatori di altri club spagnoli.

    «2. Inoltre, il rapporto con quel fornitore si estendeva a relazioni tecniche sull’arbitraggio professionistico, a integrazione delle informazioni richieste dagli staff tecnici della prima e della seconda squadra. Si tratta di una pratica comune tra i club di calcio professionistici.

    «3. Questo tipo di servizi esternalizzati è ora affidato a un professionista che lavora nel dipartimento calcistico.

    «4. Il FC Barcelona si rammarica che queste informazioni siano state diffuse proprio nel momento in cui la squadra ha raggiunto la sua forma migliore della stagione.

    «5. Il FC Barcelona intraprenderà azioni legali contro chi sta cercando di danneggiare l’immagine del club con possibili insinuazioni sulla sua reputazione, che potrebbero derivare dalla diffusione di tali informazioni».

    L’ex presidente del Barcellona Bartomeu ha sostenuto che fosse il figlio di Negreira, Javier Enriquez Romero, a redigere le relazioni arbitrali in questione, mentre l’attuale presidente del Barcellona Joan Laporta ha dichiarato a La Vanguardia: «È falso e assurdo pensare che abbiamo corrotto un arbitro». Il giorno seguente, il presidente della Liga Javier Tebas ha spiegato che, sebbene vi fosse un chiarissimo conflitto di interessi, il Barcellona non avrebbe subito sanzioni sportive perché il caso non rientrava nel termine di prescrizione di tre anni.

    «È evidente che nel 2018 e negli anni precedenti le norme di compliance che vigilano sui conflitti di interesse, sia per il Barcellona sia per il comitato degli arbitri, non hanno funzionato», ha detto Tebas. «Da quello che vediamo, da quanto emerso sui media, è evidente che non hanno funzionato, perché questi servizi non avrebbero mai dovuto essere forniti, considerando sia gli importi sia i fatti venuti alla luce.

    «Dobbiamo chiarire fin dall’inizio che abbiamo già esaminato [le sanzioni sportive]: non è possibile imporre sanzioni disciplinari sportive perché sono già trascorsi cinque anni. La giurisdizione penale è un’altra questione. Ora la procura sta indagando sui fatti accaduti e sull’eventuale esistenza di un reato di corruzione tra privati in relazione alla manipolazione delle partite.

    «Vedremo come si concluderà l’indagine. Come Liga, aspetteremo e rispetteremo l’indagine della procura e, una volta conclusa, vedremo se deciderà di presentare la denuncia o l’azione legale del caso presso i tribunali competenti. A quel punto prenderemo delle decisioni».

    Il 17 febbraio, El Mundo ha sostenuto che i pagamenti del Barcellona a DASNIL 95 fossero in realtà iniziati nel 2001, durante la presidenza di Joan Gaspart, che fossero proseguiti, aumentando persino, sotto i suoi successori (Entric Reyna, Laporta, Sandro Rosell e Bartomeu) e che ammontassero complessivamente a 6,65 milioni di euro (5,6 milioni di sterline/7,5 milioni di dollari), imposte escluse.

    Il quotidiano era inoltre entrato in possesso di un burofax inviato da Negreira a Bartomeu nel febbraio 2019, nel quale minacciava di «provocare uno scandalo» rendendo pubbliche tutte le «irregolarità» se i pagamenti a DASNIL 95 non fossero ripresi.


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  • «Una certa ossessione»

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    Getty Images Entertainment

    Laporta ha di fatto accusato il presidente della Liga, Javier Tebas, di prendere ripetutamente di mira il Barcellona.

    Il 7 marzo 2023, Laporta respinse con fermezza le accuse di corruzione rivolte al Barcellona e accusò di fatto La Liga di nutrire rancore nei confronti del club catalano per il suo coinvolgimento nel fallito progetto della Superlega europea (ESL).

    «Il club non è mai stato coinvolto nell'acquisto di arbitri, né ha mai avuto intenzione di farlo», dichiarò. «Le prove schiaccianti smentiscono chi vuole cambiare la narrazione, e nulla accade per caso. La Liga non ha accettato che non fosse firmato il contratto con CVC (un accordo proposto tra la massima serie spagnola e la società di private equity), e nemmeno il fatto che il club abbia aderito alla Superlega ha aiutato».

    Laporta attaccò anche Tebas in particolare: «Deve tutelare gli interessi di tutti i club e non capisco come a volte si lasci sfuggire commenti su questioni coperte dalla nostra riservatezza. Anche in passato, inoltre, ha compiuto una serie di azioni che dimostrano una certa ossessione per il Barcellona».

    Tre giorni dopo, però, la procura spagnola presentò una denuncia contro il Barcellona, Rosell e Bartomeu, sostenendo che il club avesse versato 2,9 milioni di euro (2,5 milioni di sterline/3,25 milioni di dollari) a società di proprietà di Negreira nel solo periodo tra il 2014 e il 2018, e che in totale fossero stati trasferiti più di 7,3 milioni di euro (6,2 milioni di sterline/8,2 milioni di dollari).

    Tutte e quattro le parti, insieme ad altri due dirigenti del Barcellona, Oscar Grau e Albert Soler, furono accusate di corruzione sportiva, amministrazione sleale e falsificazione di documenti aziendali per aver stretto un «accordo verbale riservato con l'accusato Negreira affinché, nella sua veste di vicepresidente del CTA e in cambio di denaro, compisse azioni volte a favorire il FCB nelle decisioni degli arbitri durante le partite disputate dal club e, di conseguenza, nei risultati delle competizioni».

    Il 3 aprile 2023, La Vanguardia pubblicò un articolo in cui sosteneva che Tebas avesse presentato prove false alla procura che indagava sul caso Negreira: una lettera trovata nell'abitazione del defunto ex dirigente del Barcellona Josep Contreras, che riceveva i rapporti arbitrali dal figlio di Negreira, Javier. Quest'ultima riportava i nomi «Rosell» e «Josep Maria», ma la famiglia di Contreras precisò in seguito che si riferivano a Roman Rosell, un contabile, e a un dipendente della Banca Catalana.

    Tebas, tuttavia, reagì con rabbia all'ipotesi che avesse lasciato intendere di aver cercato di usare la lettera come prova del coinvolgimento di Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu nel caso Negreira.

    «Il TITOLO de La Vanguardia è FALSO», scrisse sui social media. «NON accusiamo nessuno. Lo conferma la stessa notizia, riportando quanto diceva la lettera alla procura: “né questa lettera implica la formulazione di un'accusa specifica contro qualcuno”. Signor Conde Godo (proprietario de La Vanguardia), tenga d'occhio i suoi GIORNALISTI che diffamano!»

    Il Barcellona, però, chiese le dimissioni di Tebas, poco più di un mese dopo che il presidente della Liga aveva affermato che Laporta avrebbe dovuto dimettersi se non fosse stato in grado di fornire una spiegazione adeguata per i pagamenti alla società di Negreira.

    «Vista la gravità delle informazioni apparse oggi, lunedì, su La Vanguardia, secondo cui il presidente della Liga Javier Tebas sarebbe legato alla presentazione di prove false alla procura per incriminare il nostro club, il FC Barcelona desidera esprimere il proprio profondo sdegno, la propria rabbia e il proprio sgomento», si legge in un comunicato del Barcellona.

    «Per questo chiediamo con urgenza al presidente della Liga di presentarsi pubblicamente per dare spiegazioni, al di là del tweet inviato nelle prime ore dal signor Tebas, privo di contenuti e dal tono minaccioso. Il FC Barcelona, come ha ribadito nelle ultime settimane il presidente Joan Laporta, ritiene di essere vittima di una campagna mediatica per fatti mai avvenuti: il Barcellona non ha mai pagato gli arbitri.

    «A questa persecuzione partecipano un gruppo di organi di informazione e opinionisti con diversi gradi di intenzionalità, mentre La Liga alimenta dietro le quinte la campagna contro il nostro club, anche attraverso gli interventi del suo presidente, che hanno avuto un unico obiettivo: cercare di condannarci agli occhi dell'opinione pubblica prima che i fatti siano stati giudicati.

    «Non è la prima volta che il presidente della Liga usa gli strumenti mediatici a sua disposizione per danneggiare il FC Barcelona. Tuttavia, a differenza delle sue solite sciocchezze, non avremmo mai immaginato che potesse cercare di incriminare il nostro club con prove false.

    «L'articolo pubblicato oggi da La Vanguardia è di una gravità tale da dover mettere in allerta tutti i club della Liga, dato che parla di pratiche in nessun modo compatibili con il ruolo di presidente della Liga. Anche solo per questo fatto, per essersi attribuito poteri che non gli spettano, ma anche per ragioni di dignità e rispetto nei confronti della presidenza della Liga, il signor Tebas dovrebbe dimettersi dal suo incarico.

    «Tuttavia, consapevoli della sua ossessione nel perseguitare il FC Barcelona e della costante, manifesta avversione che dimostra verso il nostro club, riteniamo che l'attuale presidente della Liga continuerà nei suoi tentativi di danneggiarci».

  • «La squadra del regime»

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    AFP

    Barcellona e Real Madrid si sono accusati a vicenda di essere stati favoriti dall’ex dittatore spagnolo, il generale Francisco Franco.

    La UEFA ha avviato una propria indagine sulla vicenda nel marzo 2023 e, lo stesso giorno in cui La Vanguardia ha accusato Tebas di aver fornito informazioni false alla procura, Alexsandar Ceferin ha commentato pubblicamente per la prima volta il caso Negreira.

    «È una vicenda così grave che, a mio parere, è una delle più gravi che abbia mai visto nel calcio», ha dichiarato il presidente della UEFA al quotidiano sloveno Ekipa. «Ma non posso commentarla direttamente per due ragioni: primo, perché abbiamo una commissione disciplinare indipendente che se ne occupa; secondo, perché non ho esaminato la questione nel dettaglio».

    Ceferin ha però confermato che, per la UEFA, il caso non sarebbe stato soggetto ad alcun termine di prescrizione. «Per quanto riguarda [La Liga], naturalmente, la questione è prescritta e non può avere conseguenze sul piano sportivo», ha riconosciuto. «Ma il procedimento presso la procura è ancora in corso e, per quanto riguarda la UEFA, nulla è prescritto».

    A quel punto, 18 club della Liga e tutte le 22 squadre della Segunda División avevano firmato una dichiarazione congiunta di condanna dei pagamenti a DASNIL 95. Il Real Madrid, però, si è spinto oltre, costituendosi nel procedimento come parte danneggiata, suscitando la furia di Laporta.

    «Quando è iniziata questa controversia, è apparso subito chiaro che si trattava di una campagna contro la reputazione del Barcellona», ha detto. «L'FC Barcelona non ha mai svolto alcuna attività con l'intenzione di orientare la competizione a nostro favore. Non abbiamo mai fatto nulla con l'intenzione di ottenere un vantaggio sportivo.

    «Ma abbiamo subito un linciaggio pubblico. Ci hanno ritenuti colpevoli prima che fossimo giudicati in modo equo. Non meritiamo questo linciaggio. Sono in gioco il nostro buon gioco e la nostra credibilità, così come quella degli arbitri e del calcio.

    «Voglio anche parlare della presenza di un club che, da solo, si è costituito come parte accusatrice privata nel processo. Un club che dice di sentirsi danneggiato. Un club che è sempre stato favorito dalle decisioni arbitrali. È stato considerato la squadra del regime, per la sua vicinanza al potere politico ed economico.

    «Credo valga la pena ricordare che, per sette decenni, la maggior parte dei presidenti del CTA è stata composta da ex soci, ex giocatori o ex dirigenti del Real Madrid. Per 70 anni, a nominare coloro che dovevano amministrare la giustizia in campo sono stati ex soci, ex giocatori o ex dirigenti del Real Madrid. In alcuni casi, tutte queste cose insieme».

    Il presidente del Real Madrid Florentino Perez non ha risposto pubblicamente alle parole di Laporta, ma il canale televisivo del club ha prodotto un video di quasi cinque minuti per contestare l'affermazione di Laporta secondo cui il Madrid sarebbe stato «la squadra del regime», sostenendo che fosse invece il Barça ad avere legami più stretti con il generale Francisco Franco, il famigerato dirigente di destra che governò la Spagna dal 1939 fino alla sua morte nel 1975.

    Nel video si sottolineava che il Barcellona aveva conferito a Franco diverse medaglie e onorificenze e si sosteneva inoltre che Franco avesse salvato il club catalano dalla bancarotta in tre diverse occasioni. Il video si concludeva con una citazione di Santiago Bernabeu: «Ogni volta che sento definire il Real Madrid “la squadra del regime”, mi viene voglia di ca*are sul padre di chi lo dice».

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  • «È uno scandalo quanto abbiamo giocato bene»

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    AFP

    Pep Guardiola ha difeso più volte il suo ex club e il suo ex presidente, Laporta

    Nel settembre 2023, la polizia ha perquisito gli uffici della RFEF a Madrid per raccogliere prove, ma il giudice incaricato del caso, Joaquin Aguirre Lopez, ha dichiarato che non era ancora stata trovata alcuna prova del fatto che Negreira avesse pagato gli arbitri per influenzare l’esito delle partite. Prima della fine del mese, tuttavia, è emerso che gli ex dirigenti del Barcellona indagati, Rosell, Bartomeu, Grau e Soler, che avevano tutti riconosciuto i pagamenti ma negato qualsiasi illecito, dovevano rispondere anche di un’ulteriore accusa di corruzione: Aguirre Lopez aveva infatti ritenuto che Negreira fosse un pubblico ufficiale all’epoca dei pagamenti.

    Nel frattempo, Pep Guardiola, allora allenatore del Manchester City e alla guida del Barcellona tra il 2008 e il 2012, ha preso le difese del suo ex club. «Di una cosa sono piuttosto sicuro: quando il Barcellona vinceva, era perché era migliore degli avversari», ha detto. «Vincevamo perché eravamo molto più forti dei nostri rivali. E quando non lo sono, non vincono: perdono. Ma sarà la giustizia a stabilire cosa sia successo davvero».

    Anche l’allenatore in carica, Xavi, ha respinto l’idea che il club avesse mai ricevuto un trattamento di favore dagli arbitri e ha insistito sul fatto che ignorava tutte le speculazioni che circolavano attorno al Camp Nou. «La prossima settimana ci sarà un’altra notizia su Negreira», ha detto l’ex centrocampista. «Tra 15 giorni un’altra, e poi ancora tra un mese».

    La vicenda, però, stava assumendo proporzioni troppo grandi per essere ignorata: il 18 ottobre 2023 è emerso che Laporta, presidente in carica del Barcellona, era stato incriminato per presunta corruzione, corruzione sportiva, amministrazione sleale e falsificazione in relazione ai pagamenti effettuati a Negreira tra il 2008 e il 2010, durante il suo primo mandato. Secondo un’ordinanza giudiziaria visionata da El Periodico, il giudice ha stabilito che Laporta, e in effetti tutti i membri del consiglio direttivo del Barcellona, avevano «una responsabilità effettiva nell’aver preso la decisione di effettuare i pagamenti presuntamente illeciti» a Negreira e a suo figlio Javier.

    Guardiola, però, ha ribadito ancora una volta il suo sostegno incrollabile all’ex presidente. «Quando ci sarà una sentenza, vi darò la mia opinione, ma il Barcellona è innocente, Laporta è innocente, finché non sarà dimostrato il contrario», ha detto il catalano in una conferenza stampa del Manchester City. «Non avete visto quanto fosse forte quella squadra. Era uno scandalo quanto giocavamo bene!»

  • «Assoluta innocenza»

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    AFP

    Il Barcellona ha accolto con favore la decisione del tribunale di far cadere le accuse di corruzione nei confronti degli indagati, tra cui l'ex presidente Bartomeu.

    Il 22 maggio 2004 sono cadute le accuse di corruzione mosse agli imputati. Secondo la legge spagnola, si può parlare di corruzione solo se un pubblico ufficiale ha chiesto denaro o un compenso in cambio della propria influenza su decisioni di sua competenza. Il tribunale di Barcellona ha però stabilito che la RFEF non è un ente pubblico e che quindi Negreira, ex vicepresidente del comitato arbitrale della federazione, non poteva essere considerato un pubblico ufficiale.

    «L'FC Barcelona desidera esprimere la propria piena soddisfazione per il contenuto della decisione emessa oggi dal tribunale di Barcellona, nella misura in cui conferma la linea difensiva del club e respinge l'ipotesi del presunto reato di corruzione», si legge in un comunicato del club. «Rimaniamo convinti che la giustizia prevarrà e che i fatti relativi a questa imputazione potranno essere chiariti definitivamente, dimostrando così l'assoluta innocenza del club».

    A quel punto, Negreira era stato giudicato non idoneo a partecipare al procedimento giudiziario a causa dell'aggravarsi degli effetti dell'Alzheimer, mentre sua moglie, Ana Paula Rufas, accusata di riciclaggio di denaro, si era avvalsa del diritto di non rispondere alle domande relative ai 3 milioni di euro di redditi non dichiarati rilevati sui suoi conti tra il 1992 e il 2003, quando era stata interrogata dal tribunale nell'agosto 2024. Nel settembre 2025, invece, Bartomeu e Rosell hanno parlato dei rispettivi ruoli nel caso.

    Bartomeu aveva in precedenza detto alla polizia di aver incontrato Negreira in sei occasioni ma, secondo Marca, ha cambiato versione sostenendo che solo uno di quegli incontri fosse una riunione formale.

    «Enriquez Negreira me lo ha chiesto direttamente e, dato che sono una persona educata, ci sono andato», ha detto l'ex presidente del Barcellona. «L'ho incontrato nel suo ufficio e mi ha offerto i suoi servizi. Non mi è sembrato strano: al club mi avevano detto che era una cosa normale, che si faceva già».

    Bartomeu ha anche ridimensionato l'importanza del burofax inviato da Negreira, in cui minacciava di rendere pubblici i dettagli dei pagamenti: «Avevamo deciso di interrompere i rapporti con suo figlio per una questione di budget e capisco la rabbia per questa situazione familiare. Ne ho parlato con l'ufficio legale, che non gli ha dato molta importanza».

    Nel frattempo, nella sua testimonianza, Javier, figlio di Negreira, ha negato che l'interruzione dei pagamenti da parte del Barcellona nel giugno 2018 avesse a che fare con l'uscita di suo padre dal CTA. Ha però anche sostenuto che il denaro versato non avesse «nulla a che fare» con gli oltre 600 rapporti che aveva scritto. Javier, accusato di riciclaggio di denaro, poteva anche figurare come amministratore delle società che fatturavano al Barcellona, ma ha insistito sul fatto che non ne gestiva nessuna e che erano «di esclusiva responsabilità di mio padre».

    «Non ho mai contattato l'FC Barcelona né avuto alcun rapporto con il club per via dei miei legami con DASNIL 95, Nilsad e Tresep», ha detto, secondo El Espanol. «Non ero a conoscenza dei rapporti dell'FC Barcelona con DASNIL 95 e Nilsad. Quando ho visto [le cifre pagate dal Barcellona], non riuscivo a crederci. Era una bugia. La mia conclusione è che l'FC Barcelona volesse prendere le distanze da mio padre, Enriquez Negreira, usando me come pretesto. Non ho ricevuto denaro dalle [società] e non sapevo che fatturassero milioni di euro all'FC Barcelona. Non avevo alcun ruolo...

    «A partire dal 2000, i primi lavori che ho svolto consistevano in alcuni video realizzati per il CTA e per il suo direttore tecnico Manuel Diaz Vega. Ho fatturato questi video tramite DASIL 95 dopo che mio padre aveva insistito perché lo facessi. I 7,5 milioni di euro che compaiono nei dati dell'Agenzia delle Entrate, in un certo senso, non hanno nulla a che fare con i miei rapporti. Quando ho scoperto il rapporto tra mio padre e l'FC Barcelona, ho chiesto spiegazioni. Mio padre ha tergiversato e mi ha detto che non erano affari miei.

    «Voglio bene a mio padre, l'ho perdonato e ho accettato tutto quello che è successo, ma questo non significa che non fosse una persona autoritaria e aggressiva. Le parole esatte che mi ha detto sono state: “Che c*zzo te ne importa?”. È quello che ha detto quando si è messo sulla difensiva».

    Rosell, dal canto suo, ha respinto con forza l'idea che Negreira potesse influenzare le partite a favore del Barcellona. «Quest'uomo, nel CTA, aveva un'influenza pari a zero. Ze-ro. Non aveva alcuna influenza», ha dichiarato Rosell, secondo quanto riportato da Cadena SER. «Nel CTA, chi ha avuto influenza è stato il presidente. E storicamente, in questi 70 anni, non so se sempre o per la maggior parte del tempo, tutti i presidenti del CTA si sono dichiarati tifosi del Real Madrid. L'unico ad avere una qualche influenza nel CTA è il presidente, che è sempre stato tifoso del Real Madrid».

    Rosell avrebbe aggiunto: «Guardiamo e rivediamo tutte le partite e facciamo venire cinque esperti arbitrali a dirci in quale partita l'arbitro ci ha aiutati. Che vengano pure. Qui non si può dire che sto archiviando il caso per mancanza di prove. Qui le prove sono a favore degli imputati. È il contrario.

    «Sediamoci tutti e riguardiamo le partite. Mi piacerebbe molto. Forse a qualcuno qui non piacerebbe rivederle. Mi dispiace. Ma a volte non si vince. A volte si perde e bisogna accettarlo». Rosell avrebbe inoltre chiesto come il Barcellona avrebbe potuto corrompere qualcuno «con 250 euro a rapporto?»

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  • «Traete le vostre conclusioni»

    Florentino Perez
    Getty Images

    Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha chiesto ripetutamente che il Barcellona venga punito severamente per i pagamenti.

    All’assemblea generale del Real Madrid del novembre 2025, il presidente Florentino Perez ha dichiarato che il club avrebbe continuato a battersi contro quella che ritiene un’ingiustizia. «Non è normale che il Barcellona abbia pagato al vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro per almeno 17 anni, qualunque fosse il motivo», ha detto. «Il vicepresidente del settore arbitrale, che aveva funzioni importanti. Un periodo che coincide, casualmente, con i migliori risultati del Barcellona nel nostro Paese.

    «(L’attuale presidente del CTA) Fran Soto ci ha chiesto di voltare pagina. E ci chiede di dimenticare il “caso Negreira”. Ma chi lo dimenticherà? La realtà è che la maggior parte degli arbitri del “caso Negreira” è ancora lì... Resterà per sempre».

    Perez ha anche citato le statistiche sui cartellini rossi come presunta prova di irregolarità. «Saremo d’accordo sul fatto che le espulsioni comportano il massimo grado di soggettività. Ebbene, guardate... Nel XXI secolo, il Real Madrid ha un saldo negativo di -2: 126 rossi alla nostra squadra e 124 agli avversari», ha sostenuto.

    «Quello del Barcellona è di +61: 108 rossi a suo carico e 169 agli avversari. In Europa, invece, abbiamo lo stesso saldo: +12 per il Barcellona e +13 per il Real Madrid. Nel periodo di Negreira, il saldo delle espulsioni era di +49 per il Barcellona e di -1 per il Real Madrid. Traete le vostre conclusioni...»

    Nel dicembre 2025, Ernesto Valverde e Luis Enrique, entrambi ex allenatori del Barcellona, hanno negato di essere stati a conoscenza dei rapporti sugli arbitri. Valverde ha insistito sul fatto che non sarebbero comunque stati necessari, vista la forza della sua squadra. Luis Enrique, dal canto suo, ha sostenuto che si trattasse soltanto della classica reazione di chi non sa accettare una sconfitta. «Sapete già che nel calcio, quando vinci, dicono che gli arbitri ti aiutano e, quando perdi, che ti danneggiano», ha affermato l’allenatore che ha conquistato il triplete.

    Laporta, nel frattempo, ha avanzato un’argomentazione simile, sostenendo che i rapporti non erano stati acquistati in alcun modo per ottenere un trattamento di favore dagli arbitri.

    «Il Barcellona era ammirato in tutto il mondo, era un esempio e un punto di riferimento nel calcio: non avevamo bisogno di favori», ha detto a Sport dopo aver testimoniato come testimone. «Non conosco Negreira né nessuno della sua cerchia. Non ho mai avuto contatti con loro. Ho ereditato quei pagamenti, ho chiesto al direttore sportivo e ci hanno detto di procedere con i rapporti».

    Laporta ha anche rivelato che i rapporti risalenti al suo primo mandato da presidente non esistevano più «perché venivano distrutti ogni cinque anni». Ha inoltre spiegato che il consiglio direttivo non era a conoscenza dei rapporti perché non richiedevano la sua approvazione, dato che i singoli pagamenti non superavano i 150.000 euro (127.000 sterline/169.000 dollari).

    Nel suo messaggio di Natale, il presidente del Real Madrid Perez si è chiesto perché persone come Luis Enrique e Valverde non fossero nemmeno a conoscenza dei «rapporti più costosi del mondo». «Chi può credere che siano stati pagati milioni di euro per rapporti che, a quanto pare, devono essere stati inutili?», ha chiesto retoricamente. «Non dimenticate che il giudice istruttore del caso l’ha definita corruzione sistemica e che, nelle interviste, diversi dirigenti hanno ammesso che questi pagamenti erano vantaggiosi per il loro club. Vantaggiosi in che modo? Di certo, i loro allenatori hanno dichiarato che non sapevano nulla di questi rapporti e che non ne avevano bisogno...»

    Perez ha attaccato anche La Liga, sostenendo che il Real Madrid fosse l’unico club «a battersi per la giustizia». «È del tutto incomprensibile che le istituzioni calcistiche abbiano abbandonato il Real Madrid in questa battaglia», ha detto. «Come possono comportarsi così la RFEF e La Liga, che dovrebbero tutelare l’integrità? Come si spiega la loro inerzia? Confido che un giorno lo scopriremo. Hanno il dovere di proteggere l’integrità della competizione e di non apparire complici in un caso così grave.

    «Siamo certi di non essere gli unici ad aver subito danni. Inoltre, è possibile che alcuni club siano retrocessi a causa del “caso Negreira”. Sono in gioco l’integrità e la correttezza del nostro sport. L’immagine del nostro calcio è stata gravemente danneggiata e, pertanto, deve essere fatta giustizia, perché solo così il calcio spagnolo potrà rigenerarsi».

    La risposta di Laporta non si è fatta attendere: durante il suo discorso alla cena di Natale del club al Palau Blaugrana, il presidente del Barcellona ha accusato il Real Madrid di essere «quelli che confondono il potere con il dispotismo».

    «Ricorrono a pratiche scorrette e violano ogni codice di condotta, etico, morale e non soltanto sportivo», ha insistito Laporta, accusando inoltre il Real Madrid di condurre una campagna denigratoria contro il Barcellona attraverso «una vergognosa piattaforma televisiva che non fa altro che vomitare menzogne e avvelenare costantemente l’opinione pubblica». «È una cosa che non permetteremo», ha aggiunto il presidente del Barcellona.

  • «Una quantità considerevole di documenti»

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    AFP

    Il Real Madrid ha inviato un dossier alla UEFA nella speranza che l’indagine proceda ora «con la massima urgenza»

    Nel febbraio 2026, Tebas è stato nuovamente chiamato a spiegare perché il Barcellona non avrebbe subito sanzioni sportive neppure se fosse stato riconosciuto colpevole, sostenendo di avere le mani legate. «Sostengo da tempo la necessità di termini di prescrizione molto più lunghi per questo tipo di reati», ha affermato. Tebas ha però sostenuto che fosse «già chiaro che il Barcellona non aveva pagato gli arbitri». Quanto alla percezione che fosse il Real Madrid a portare avanti il caso contro il Barcellona, ha dichiarato: «Siamo stati i primi a rivolgerci alla procura e abbiamo continuato ad agire nel rispetto della legge».

    È stato comunque il Real Madrid a inviare alla UEFA «una notevole quantità di documenti» relativi al caso Negreira il 1° ottobre. L’organismo che governa il calcio europeo ha aggiunto: «Anche gli ispettori etici e disciplinari della UEFA hanno ricevuto questi ultimi documenti, che valuteranno nell’ambito dell’esame del caso tuttora in corso».

    Il Real Madrid ha diffuso un proprio comunicato, spiegando che la sua denuncia «comprende un’ampia documentazione e prove relative a fatti di straordinaria gravità, che incidono direttamente sull’integrità della competizione e sulla fiducia nel sistema arbitrale».

    Il comunicato prosegue: «Il Real Madrid C.F. ritiene essenziale che, ora che la UEFA dispone di questa documentazione, l’indagine proceda con la massima urgenza fino alla sua completa conclusione e che gli organi competenti adottino le decisioni appropriate in base alla gravità dei fatti accertati. Il nostro club continuerà a collaborare attivamente con la UEFA e intraprenderà tutte le azioni in suo potere per fare chiarezza su fatti che ritiene incompatibili con i principi di integrità, trasparenza e fair play che dovrebbero governare il calcio europeo».

    Il Barcellona ha ritenuto che la conferma della UEFA di aver ricevuto il dossier del Real Madrid fosse stata erroneamente presentata da alcuni come l’apertura di una nuova indagine. Di conseguenza, ha diffuso un comunicato contenente alcune «precisazioni».

    «La UEFA non ha aperto alcun nuovo procedimento contro l’FC Barcelona», si legge nel comunicato. «Il procedimento è stato avviato nel 2023, con la nomina di due investigatori che da allora hanno svolto le attività che hanno ritenuto opportune. Il club ha sempre soddisfatto tutte le loro richieste. Il procedimento non è stato riaperto perché non è mai stato chiuso.

    «Il comunicato della UEFA conferma la ricezione della documentazione presentata dal Real Madrid e indica che gli investigatori la valuteranno nell’ambito dell’indagine esistente. Lo stesso testo fa espressamente riferimento, in due occasioni, a un’indagine e a un esame “in corso”. Non annuncia quindi l’apertura, la riapertura o la riattivazione di alcun procedimento, né contiene alcuna valutazione nel merito o sul valore della documentazione fornita.

    «Spetta agli investigatori stabilire quali iniziative, se del caso, ritengano opportune riguardo a questa documentazione. A oggi non hanno rivolto nuove richieste all’FC Barcelona né hanno trasmesso al club la denuncia del Real Madrid. Qualora lo facessero, il club risponderà di conseguenza, come ha fatto finora.

    «In conformità alla normativa applicabile in materia, questo procedimento è subordinato all’esito del procedimento penale attualmente in corso in Spagna e continuerà a esserlo. Dall’inizio dell’indagine, l’FC Barcelona ha continuato a ottenere la licenza UEFA senza obiezioni e ha partecipato alle competizioni UEFA. L’FC Barcelona ribadisce la propria piena collaborazione con le autorità competenti e chiede rigore e accuratezza nel riferire di questo procedimento».

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  • Il paragone con Goebbels

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    Tebas ha accusato il Madrid di usare gli stessi metodi di propaganda dei nazisti

    Meno di un mese dopo aver detto al Real Madrid che era «ORA DI TOGLIERSI I PARAOCCHI» e di smettere di attribuire sistematicamente agli arbitri e alla Liga una «cospirazione» contro il club, il presidente della Liga Tebas ha sostenuto che la «dirigenza del Real Madrid dirige un'orchestra di portavoce e Real Madrid TV guida il coro».

    «Il loro spartito è sempre lo stesso», ha scritto Tebas su Twitter. «Selezionare gli episodi che fanno loro comodo, ripetere le lamentele, alimentare i sospetti e puntare il dito contro i nemici. Questo metodo ricorda i meccanismi di propaganda sfruttati da (Joseph) Goebbels, ministro della Propaganda della Germania nazista: ripetizione sistematica, costruzione di un nemico e subordinazione dei fatti alla narrazione. Il paragone riguarda quelle tecniche di propaganda, non un'ideologia né, naturalmente, i tifosi del Real Madrid.

    «Real Madrid TV è un elemento centrale di questo meccanismo. Dov'è l'analisi completa delle partite di ogni giornata? Dove sono i possibili errori che danneggiano altri club o quelli che favoriscono il Real Madrid? Se esaminassero ogni partita con la stessa lente d'ingrandimento, il risultato potrebbe rovinare il loro copione.

    «Ma il copione esige che il Real Madrid appaia sempre come la vittima. E così arrivano all'estremo di presentare persino una decisione CORRETTA come un errore e di usare il caso Negreira come spiegazione permanente per qualsiasi decisione che non gradiscono. Il sospetto viene dato per provato e la conclusione è scritta ancora prima che la partita inizi».

    Il Real Madrid ha reagito con furia al paragone con Goebbels e, per la seconda volta in meno di un mese, ha chiesto le dimissioni di Tebas. «Il Real Madrid ritiene assolutamente intollerabile e di straordinaria gravità che una persona che ricopre due incarichi di massima responsabilità nel calcio spagnolo ricorra a un paragone con i metodi di propaganda del regime nazista per screditare il nostro club, la sua dirigenza e la sua emittente televisiva», si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Real Madrid. «La precisazione che non si riferisce all'ideologia nazista non attenua il carattere profondamente offensivo, moralmente ripugnante e indegno sul piano istituzionale delle sue dichiarazioni.

    «Queste dichiarazioni costituiscono l'ennesimo episodio dei ripetuti attacchi di Javier Tebas contro il Real Madrid, il suo presidente e i suoi organi di informazione. È inaccettabile che sfrutti perfino domande, informazioni o opinioni di giornalisti estranei al club per rivolgerci le sue accuse, attribuendoci azioni di terzi di cui non abbiamo alcuna responsabilità. È particolarmente preoccupante che Tebas usi queste dichiarazioni per mettere in discussione le legittime iniziative del Real Madrid e di Real Madrid TV in relazione al caso Negreira.

    «Di fronte alla mancata risposta delle due istituzioni in cui Javier Tebas ricopre incarichi di massima rilevanza alla straordinaria gravità del caso Negreira, il nostro club ha dovuto rivolgersi direttamente alla UEFA per chiedere che si faccia piena chiarezza sui pagamenti effettuati nel corso degli anni dal FC Barcelona al vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri e che vengano adottate le misure necessarie a garantire l'integrità delle competizioni.

    «Il Real Madrid chiede inoltre una riforma complessiva del sistema arbitrale e delle strutture federali di governo, gestione, supervisione e disciplina, attraverso il rinnovamento delle persone che ricoprivano incarichi di responsabilità in quel periodo.

    «È particolarmente significativo che Javier Tebas, presidente della Liga e vicepresidente della Federcalcio spagnola, organizzazione di cui fa parte il Comitato tecnico degli arbitri, dedichi i propri sforzi a screditare il Real Madrid invece di promuovere, nell'esercizio delle sue responsabilità istituzionali, l'accertamento di questi fatti estremamente gravi e il necessario rinnovamento del calcio spagnolo.

    «La condotta reiterata di Javier Tebas dimostra una mancanza di neutralità, rispetto e imparzialità incompatibile con le sue responsabilità istituzionali. I suoi continui attacchi al Real Madrid e a chi chiede trasparenza e rinnovamento rappresentano, a giudizio del nostro club, una vera piaga per il calcio spagnolo.

    «Per tutte queste ragioni, il Real Madrid ritiene che le ripetute dichiarazioni e condotte di Javier Tebas sarebbero inaccettabili in qualsiasi istituzione sportiva europea retta da principi di rispetto, neutralità e integrità e che lo rendano istituzionalmente inidoneo a continuare a ricoprire gli incarichi che occupa. Di conseguenza, il Real Madrid chiede le sue dimissioni immediate dalla presidenza della Liga e dalla vicepresidenza della Federcalcio spagnola».

    Tebas ha risposto dicendo di aver «perso il conto» delle volte in cui il Real Madrid ha chiesto le sue dimissioni. «Confondono la neutralità con l'indipendenza», ha scritto. «Il mio ruolo richiede indipendenza, non passività di fronte alle ingiustizie o silenzio di fronte ai continui attacchi sproporzionati e offensivi di Real Madrid TV e dei suoi lacchè contro la nostra competizione. Il presidente della Liga deve difenderla. Anche dai dirigenti del Real Madrid.

    «La Liga è intervenuta fin dal primo momento nel caso Negreira. Ripetere che siamo rimasti passivi non lo rende vero... Se sono così certi che quegli arbitri agiscano ancora sotto l'influenza di Negreira, otto anni dopo la fine dei pagamenti, quali prove hanno contro ciascuno di loro? Quali denunce individuali hanno presentato agli organi nazionali, alla UEFA o alla FIFA? Chiedere conto al FCB delle sue azioni non dimostra un'accusa contro ciascun arbitro. Un video non sostituisce le prove. Mettere delle persone nel mirino è di enorme gravità e irresponsabilità.

    «Sulla riforma arbitrale sono stati fatti progressi e resta ancora del lavoro da fare. Avrei voluto procedere più rapidamente e andare più a fondo. Ma le istituzioni non possono fare tutto ciò che i dirigenti del Real Madrid vogliono in base ai loro interessi, al loro umore, alla loro situazione sportiva o ai loro rapporti con il FCB in un determinato momento. Né possono ignorare le altre parti coinvolte e il sostegno della grande maggioranza dei club. Riformare non significa obbedire loro.

    La mia conclusione: cercano di DISTRUGGERE la competizione nazionale. Quello che finora non sono riusciti a ottenere con la Superlega, cercano di ottenerlo attraverso una narrazione distorta diffusa dai loro media e dai loro lacchè. La chiamano rigenerazione mentre attaccano il prestigio della competizione a cui partecipano. Tutto questo ha un nome: intimidazione. Rivestirla della forma di un comunicato ufficiale non la trasforma in rigenerazione».