Corruzione sistemica del Barcellona o campagna diffamatoria guidata dal Real Madrid? Il «caso Negreira» continua ad avvelenare la rivalità del Clásico

Il 22 maggio 2004 sono cadute le accuse di corruzione mosse agli imputati. Secondo la legge spagnola, si può parlare di corruzione solo se un pubblico ufficiale ha chiesto denaro o un compenso in cambio della propria influenza su decisioni di sua competenza. Il tribunale di Barcellona ha però stabilito che la RFEF non è un ente pubblico e che quindi Negreira, ex vicepresidente del comitato arbitrale della federazione, non poteva essere considerato un pubblico ufficiale.

«L'FC Barcelona desidera esprimere la propria piena soddisfazione per il contenuto della decisione emessa oggi dal tribunale di Barcellona, nella misura in cui conferma la linea difensiva del club e respinge l'ipotesi del presunto reato di corruzione», si legge in un comunicato del club. «Rimaniamo convinti che la giustizia prevarrà e che i fatti relativi a questa imputazione potranno essere chiariti definitivamente, dimostrando così l'assoluta innocenza del club».

A quel punto, Negreira era stato giudicato non idoneo a partecipare al procedimento giudiziario a causa dell'aggravarsi degli effetti dell'Alzheimer, mentre sua moglie, Ana Paula Rufas, accusata di riciclaggio di denaro, si era avvalsa del diritto di non rispondere alle domande relative ai 3 milioni di euro di redditi non dichiarati rilevati sui suoi conti tra il 1992 e il 2003, quando era stata interrogata dal tribunale nell'agosto 2024. Nel settembre 2025, invece, Bartomeu e Rosell hanno parlato dei rispettivi ruoli nel caso.

Bartomeu aveva in precedenza detto alla polizia di aver incontrato Negreira in sei occasioni ma, secondo Marca, ha cambiato versione sostenendo che solo uno di quegli incontri fosse una riunione formale.

«Enriquez Negreira me lo ha chiesto direttamente e, dato che sono una persona educata, ci sono andato», ha detto l'ex presidente del Barcellona. «L'ho incontrato nel suo ufficio e mi ha offerto i suoi servizi. Non mi è sembrato strano: al club mi avevano detto che era una cosa normale, che si faceva già».

Bartomeu ha anche ridimensionato l'importanza del burofax inviato da Negreira, in cui minacciava di rendere pubblici i dettagli dei pagamenti: «Avevamo deciso di interrompere i rapporti con suo figlio per una questione di budget e capisco la rabbia per questa situazione familiare. Ne ho parlato con l'ufficio legale, che non gli ha dato molta importanza».

Nel frattempo, nella sua testimonianza, Javier, figlio di Negreira, ha negato che l'interruzione dei pagamenti da parte del Barcellona nel giugno 2018 avesse a che fare con l'uscita di suo padre dal CTA. Ha però anche sostenuto che il denaro versato non avesse «nulla a che fare» con gli oltre 600 rapporti che aveva scritto. Javier, accusato di riciclaggio di denaro, poteva anche figurare come amministratore delle società che fatturavano al Barcellona, ma ha insistito sul fatto che non ne gestiva nessuna e che erano «di esclusiva responsabilità di mio padre».

«Non ho mai contattato l'FC Barcelona né avuto alcun rapporto con il club per via dei miei legami con DASNIL 95, Nilsad e Tresep», ha detto, secondo El Espanol. «Non ero a conoscenza dei rapporti dell'FC Barcelona con DASNIL 95 e Nilsad. Quando ho visto [le cifre pagate dal Barcellona], non riuscivo a crederci. Era una bugia. La mia conclusione è che l'FC Barcelona volesse prendere le distanze da mio padre, Enriquez Negreira, usando me come pretesto. Non ho ricevuto denaro dalle [società] e non sapevo che fatturassero milioni di euro all'FC Barcelona. Non avevo alcun ruolo...

«A partire dal 2000, i primi lavori che ho svolto consistevano in alcuni video realizzati per il CTA e per il suo direttore tecnico Manuel Diaz Vega. Ho fatturato questi video tramite DASIL 95 dopo che mio padre aveva insistito perché lo facessi. I 7,5 milioni di euro che compaiono nei dati dell'Agenzia delle Entrate, in un certo senso, non hanno nulla a che fare con i miei rapporti. Quando ho scoperto il rapporto tra mio padre e l'FC Barcelona, ho chiesto spiegazioni. Mio padre ha tergiversato e mi ha detto che non erano affari miei.

«Voglio bene a mio padre, l'ho perdonato e ho accettato tutto quello che è successo, ma questo non significa che non fosse una persona autoritaria e aggressiva. Le parole esatte che mi ha detto sono state: “Che c*zzo te ne importa?”. È quello che ha detto quando si è messo sulla difensiva».

Rosell, dal canto suo, ha respinto con forza l'idea che Negreira potesse influenzare le partite a favore del Barcellona. «Quest'uomo, nel CTA, aveva un'influenza pari a zero. Ze-ro. Non aveva alcuna influenza», ha dichiarato Rosell, secondo quanto riportato da Cadena SER. «Nel CTA, chi ha avuto influenza è stato il presidente. E storicamente, in questi 70 anni, non so se sempre o per la maggior parte del tempo, tutti i presidenti del CTA si sono dichiarati tifosi del Real Madrid. L'unico ad avere una qualche influenza nel CTA è il presidente, che è sempre stato tifoso del Real Madrid».

Rosell avrebbe aggiunto: «Guardiamo e rivediamo tutte le partite e facciamo venire cinque esperti arbitrali a dirci in quale partita l'arbitro ci ha aiutati. Che vengano pure. Qui non si può dire che sto archiviando il caso per mancanza di prove. Qui le prove sono a favore degli imputati. È il contrario.

«Sediamoci tutti e riguardiamo le partite. Mi piacerebbe molto. Forse a qualcuno qui non piacerebbe rivederle. Mi dispiace. Ma a volte non si vince. A volte si perde e bisogna accettarlo». Rosell avrebbe inoltre chiesto come il Barcellona avrebbe potuto corrompere qualcuno «con 250 euro a rapporto?»