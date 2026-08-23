Come Joan Laporta, il presidente del Barcellona maestro delle leve, sia passato dalle richieste di dimissioni agli acquisti di Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri e forse persino Julian Alvarez
Julian Nagelsmann una volta ha descritto il Barcellona come "l'unico club al mondo che può comprare giocatori senza soldi. È una cosa piuttosto strana e folle." Era un sentimento condiviso da molte persone nel mondo del calcio, e in effetti lo è ancora.
Il Barcellona è da tempo sinonimo di cattiva gestione, un'istituzione culturale un tempo orgogliosa apparentemente in costante stato di crisi finanziaria, che passa intere estati a cercare disperatamente di capire come creare abbastanza margine nel monte ingaggi per registrare i nuovi acquisti.
Quest'ultima finestra di mercato non ha fatto eccezione. Il Barça ha ingaggiato Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Rodri per un totale di oltre 150 milioni di euro (130 milioni di sterline/177 milioni di dollari), eppure è riuscito a registrarli solo venerdì, appena 48 ore prima dell'esordio nella Liga contro l'Elche, mentre la licenza per giocare è stata ottenuta per il parametro zero Joao Cancelo solo alla vigilia della partita.
Se si considera che il Barça spera ancora di chiudere un'operazione per Julian Alvarez prima del deadline day, per una cifra che sarebbe senza dubbio a nove cifre, non si può fare a meno di chiedersi: come? Come ha fatto, in quest'epoca di rigide restrizioni finanziarie, un club che ha ANCORA più di 1,6 miliardi di euro di debiti (1,4 miliardi di sterline/1,9 miliardi di dollari) a ingaggiare tre top player, per non parlare anche solo di prendere in considerazione l'idea di aggiungere Alvarez al gruppo?!
GOAL prova a spiegarlo qui sotto...
Bartomeu lascia il Barcellona sull’orlo della bancarotta
Quando Josep Maria Bartomeu si dimise da presidente del Barcellona nell'ottobre 2020, lo fece in disgrazia, con il club catalano in uno stato di totale caos, dentro e fuori dal campo.
Il Barça aveva vinto quattro titoli di campionato durante la gestione Bartomeu, oltre a un triplete al termine della sua prima stagione alla guida, nel 2014-15, ma aveva lasciato i blaugrana sull'orlo della bancarotta.
Ancora oggi, Bartomeu sostiene che il crollo economico globale causato dalla pandemia di Covid-19 sia stato l'unico responsabile dei problemi finanziari del Barça.
Proprio quest'anno, ha detto a EFE: "Con la pandemia, non abbiamo lo stadio aperto, non ci sono biglietti, non ci sono abbonamenti, il negozio è chiuso, non c'è il museo, non ci sono scuole calcio, e quella riduzione delle entrate ovviamente causa un problema di liquidità che si risolve con un prestito. È quello che è successo alla stragrande maggioranza dei club in Europa."
Tuttavia, pochi club sono stati colpiti dalla pandemia tanto duramente quanto il Barça, e questo era dovuto a Bartomeu, che aveva lasciato i blaugrana particolarmente vulnerabili agli effetti del crollo economico.
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«Ho fatto quello che dovevo fare»
Tra il luglio 2015, quando Bartomeu si assicurò la rielezione sull’onda del trionfo nel Triplete, e il suo addio nell’ottobre 2020, il Barcellona ha ingaggiato 29 giocatori per una cifra di poco superiore a 1 miliardo di euro (895 milioni di sterline/1,2 miliardi di dollari). Nessuno di loro si è rivelato un successo senza riserve.
Peggio ancora, flop costosissimi come Ousmane Dembele, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann hanno messo a dura prova le finanze del club, soprattutto perché Bartomeu ignorò stupidamente il suggerimento della Liga secondo cui nessun club dovrebbe spendere più del 70 per cento delle proprie entrate annuali in stipendi.
«La LFP e la UEFA fanno raccomandazioni ma nessuno fissa un tetto salariale. Siamo sopra quanto raccomandato ma la cosa importante è essere sostenibili», ha detto Bartomeu. «Possiamo permettercelo». Ma non potevano, almeno non durante o dopo la pandemia.
Quando arrivò il coronavirus, il Barcellona aveva una rosa piena di giocatori avanti con gli anni e con ingaggi enormi, che non era in grado di piazzare sul mercato dei trasferimenti. Di conseguenza, quando Joan Laporta succedette a Bartomeu come presidente nel marzo 2021, ritenne di non avere altra scelta se non quella di lasciare che Lionel Messi, il giocatore più pagato del club, e di gran lunga, lasciasse il Camp Nou alla scadenza del suo contratto proprio quell’estate.
«Ho fatto quello che dovevo fare», ha detto Laporta a El Pais all’inizio di quest’anno. «Leo si stava avvicinando alla fine della sua carriera e noi avevamo bisogno di costruire una nuova squadra. Mi sarebbe piaciuto costruire la nuova squadra con l’aiuto di Leo? Sì, e ci abbiamo provato. Ma non è stato possibile».
Le leve di Laporta
Tuttavia, divenne subito chiaro che il semplice addio a Messi non avrebbe risolto tutti i problemi del Barcellona, che erano molto più grandi e molto più radicati di quanto molti osservatori esterni pensassero. Di conseguenza, Laporta si ritrovò davanti a una decisione difficile.
«Laporta aveva sostanzialmente due opzioni», Marc Menchen Alba, CEO della società con sede a Barcellona 2Playbook, racconta a GOAL. «La prima avrebbe comportato concentrarsi esclusivamente sulla riduzione del monte ingaggi e sulla cessione dei giocatori, il che avrebbe ovviamente ridotto la competitività della rosa e significato, di fatto, attraversare due o tre anni di deserto calcistico.
«La seconda opzione, invece, era cercare di aumentare il più possibile i ricavi, e il più rapidamente possibile, vendendo di fatto asset futuri per tornare subito a vincere».
Laporta scelse la seconda.
Nell'estate del 2022, il Barcellona ha raccolto 582 milioni di euro (495 milioni di sterline/591 dollari) cedendo il 25 per cento dei diritti televisivi della Liga del club per i successivi 25 anni alla società di investimento Sixth Street. Questa fu la più significativa delle varie 'leve' economiche che Laporta avrebbe azionato per alleviare i problemi finanziari del club.
In sostanza, il presidente del Barcellona stava ipotecando i guadagni futuri per coprire i deficit del presente, nella convinzione che il successo a breve termine fosse il modo migliore per favorire la ripresa a lungo termine. «Ricordo di aver pensato all'epoca: questa è una mossa coraggiosa», dice Menchen. «Ma non mi piaceva, perché pensavo ci fossero modi più sicuri per farlo».
I primi risultati, però, furono incoraggianti. Oltre ad aver preso Lewandowski dal Bayern Monaco di Nagelsmann per 45 milioni di euro, il Barcellona portò a casa anche Raphinha e Jules Kounde nell'estate del 2022 per una cifra complessiva di 108 milioni di euro grazie alle leve azionate da Laporta, e la scommessa pagò a fine stagione, quando il Barcellona vinse la Liga per la prima volta dopo quattro anni.
Il problema, però, come sottolinea Menchen, è che «la mossa ad alto rischio di Laporta ha fatto sì che il Barcellona soffrisse quasi ogni estate. Ci chiedevamo continuamente se il club sarebbe riuscito a registrare i nuovi giocatori». E l'estate del 2024 fu particolarmente difficile.
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«Chiediamo le dimissioni del presidente»
Non sorprende che i tifosi fossero ancora più irritati per la vicenda Dani Olmo. In sostanza, ne avevano abbastanza di Laporta e delle sue leve.
«La situazione che si è creata è inammissibile e il danno causato alla reputazione dell'entità è irreparabile», ha dichiarato il gruppo di tifosi Som un Clam in un comunicato. «La cattiva immagine è aggravata dalle continue bugie e dall'inganno dei soci con false promesse che non vengono mai mantenute e che finiscono per danneggiare il Club.
«In soli quattro anni, gli asset del Barcellona sono stati decapitalizzati con varie “leve”, vendendo beni strategici per il futuro per coprire buchi derivanti da una gestione caotica e improvvisata.
«Nonostante le promesse di ripresa, il club continua a non avere un solido piano finanziario né una strategia coerente per garantire stabilità nel medio e lungo termine.
«Chiediamo la fine delle promesse non mantenute, dell'improvvisazione costante e della vendita irresponsabile di asset che stanno ipotecando il modello di proprietà collettiva che ci rende unici.
«Un cambio di rotta è urgente. È necessario recuperare la trasparenza, la programmazione e i valori che hanno reso il Barça “più di un club”. Il futuro del Barça dipende da noi, dai suoi soci, e non resteremo a guardare mentre l'istituzione si degrada.
«Di fronte a questa situazione, Som un Clam insiste sul fatto che il circolo vizioso nel quale siamo entrati a causa della gestione del consiglio di amministrazione mette in pericolo il patrimonio del nostro club e il suo modello di proprietà.
«Per questo motivo, chiediamo le dimissioni del presidente e del consiglio di amministrazione, mentre invitiamo i tifosi del Barça a mobilitarsi, ribaltare questa situazione e far sentire la propria voce».
Fare cassa con i talenti della Masia
Nonostante l’atmosfera sempre più tossica attorno al Camp Nou, e la sua riqualificazione apparentemente senza fine, Laporta ha retto alla tempesta e, a 18 mesi di distanza, il futuro del Barcellona appare molto più roseo.
Il Barça la scorsa stagione ha saggiamente effettuato un solo acquisto significativo, Joan Garcia, e persino quello è stato un affare, dato che il portiere aveva una clausola rescissoria da 25 milioni di euro nel suo contratto con l’Espanyol.
Allo stesso tempo, il Barcellona ha anche incassato quasi il doppio di quella cifra vendendo una miriade di giocatori, la maggior parte dei quali proveniva dalla celebre academy del club, La Masia, il che significa che hanno generato soltanto profitto netto.
«Con giocatori come Lamine Yamal e Pau Cubarsi si vede bene quanto La Masia sia importante per il Barcellona nella produzione di calciatori per la prima squadra», dice Menchen. «I giocatori che escono dall’academy sanno esattamente come giocare per la prima squadra e questo riduce la necessità di spendere soldi sul mercato.
«Ma La Masia significa anche produrre giocatori con un valore di mercato relativamente alto e, cosa molto significativa, nelle ultime finestre di mercato abbiamo visto il Barça fare davvero molto bene in termini di cessioni di prodotti del vivaio.
«In passato, molti di questi giocatori se ne andavano a zero e questo accadeva perché il Barcellona cercava di trovare spazio per loro in prima squadra, ma non era possibile, quindi finivano per andarsene gratis. Ora vediamo 18enni e 19enni di cui la maggior parte dei tifosi non ha mai nemmeno sentito parlare andare via per 5 o 10 milioni di euro, cosa molto utile quando si tratta di rispettare i requisiti di bilancio.
«E ricordate, il Real Madrid sta facendo la stessa cosa, vendendo molti giocatori usciti da La Fabbrica, ed è per questo che è riuscito a pagare Yan Diomande e altri grandi nomi quest’estate.
«Ogni anno Barcellona e Madrid investono dai 20 ai 30 milioni nei loro vivai, e quest’anno stanno davvero raccogliendo i frutti di questa scelta».
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La fine dei problemi finanziari del Barcellona?
Gli esborsi di quest'estate hanno ovviamente comportato un enorme saldo negativo sul mercato dei trasferimenti, ma il Barça è comunque riuscito in qualche modo a convincere il Paris Saint-Germain a pagare 48,5 milioni di euro (43 milioni di sterline/59 milioni di dollari) per Ferran Torres, mentre l'addio di Lewandowski a parametro zero e la disponibilità del Liverpool a coprire interamente lo stipendio di Ronald Araujo durante il suo prestito ad Anfield hanno alleggerito in modo significativo il peso del monte ingaggi.
Dunque, il Barça può ancora portare Alvarez per colmare il vuoto significativo lasciato in attacco da Lewandowski? Al momento, Menchen non ne è così sicuro. Tuttavia, la cessione con plusvalenza totale di un altro prodotto del vivaio potrebbe davvero bastare.
«Bisogna sempre ricordare che questo è un business di cash flow, quindi se vendi Marc Casado, per esempio, per trenta milioni, potresti coprire il costo di Julian Alvarez per questa stagione, dato che il costo di un nuovo acquisto viene ammortizzato, cioè distribuito lungo la durata del suo contratto», spiega.
«Inoltre, la cessione di giocatori della Masia, unita al completamento del nuovo Camp Nou, all'aumento dei ricavi del museo legato alla ripresa del turismo a Barcellona, significa che il Barça probabilmente potrà operare con completa libertà finanziaria la prossima estate per la prima volta da prima della pandemia.
Dunque, questo significa che i problemi finanziari del Barcellona sono finiti? «Per ora sì», dice Menchen. «La mia unica piccola preoccupazione sono i 40 milioni che il Barça continua a pagare a Sixth Street per i diritti della Liga. Potrebbe non sembrare una grande cifra per un club che incassa un miliardo di ricavi all'anno, ma resta comunque una questione di margini ridotti e potrebbe fare la differenza tra il fatto che il Barça riesca a ingaggiare un giocatore che vuole anche il Madrid.
«Tuttavia, penso davvero che stiamo vedendo l'inizio della fine dei problemi finanziari più seri del Barça. Laporta ha fatto una mossa ad alto rischio, il tipo di decisione che un presidente a volte deve prendere, e penso che con il passare del tempo sentirà di aver fatto bene a farlo, soprattutto con il Barça che ha vinto tre degli ultimi quattro titoli della Liga.
«Continuo a credere che sarebbe stato meglio rivedere le spese ed evitare alcuni degli accordi che ha fatto. Penso che evitare alcuni degli acquisti che ha concluso avrebbe fatto risparmiare un po' di soldi al Barça e avrebbe significato che non avrebbe dovuto vendere i futuri diritti della Liga.
«Non sappiamo ancora esattamente cosa succederà più avanti. Ma possiamo dire che il Barcellona non è più in una posizione in cui deve azionare altre leve». Ed è decisamente una buona notizia per un club gestito in modo «strano e folle» per fin troppo tempo.