Julian Nagelsmann una volta ha descritto il Barcellona come "l'unico club al mondo che può comprare giocatori senza soldi. È una cosa piuttosto strana e folle." Era un sentimento condiviso da molte persone nel mondo del calcio, e in effetti lo è ancora.

Il Barcellona è da tempo sinonimo di cattiva gestione, un'istituzione culturale un tempo orgogliosa apparentemente in costante stato di crisi finanziaria, che passa intere estati a cercare disperatamente di capire come creare abbastanza margine nel monte ingaggi per registrare i nuovi acquisti.

Quest'ultima finestra di mercato non ha fatto eccezione. Il Barça ha ingaggiato Anthony Gordon, Karim Adeyemi e Rodri per un totale di oltre 150 milioni di euro (130 milioni di sterline/177 milioni di dollari), eppure è riuscito a registrarli solo venerdì, appena 48 ore prima dell'esordio nella Liga contro l'Elche, mentre la licenza per giocare è stata ottenuta per il parametro zero Joao Cancelo solo alla vigilia della partita.

Se si considera che il Barça spera ancora di chiudere un'operazione per Julian Alvarez prima del deadline day, per una cifra che sarebbe senza dubbio a nove cifre, non si può fare a meno di chiedersi: come? Come ha fatto, in quest'epoca di rigide restrizioni finanziarie, un club che ha ANCORA più di 1,6 miliardi di euro di debiti (1,4 miliardi di sterline/1,9 miliardi di dollari) a ingaggiare tre top player, per non parlare anche solo di prendere in considerazione l'idea di aggiungere Alvarez al gruppo?!

GOAL prova a spiegarlo qui sotto...