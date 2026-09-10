Dambrauskas ha iniziato come allenatore capo al Kingsbury London Tigers FC, in nona serie inglese, portando il club al miglior piazzamento di sempre. Tra il 2011 e il 2012 ha guidato la Nazionale Under 19 lituana. Due anni dopo ha assunto la guida dello Žalgiris, campione di Lituania, dove ha conquistato una storica quadrupletta nazionale, prima di passare all’RFS e scrivere un’altra pagina di storia.

Con lui in panchina l’RFS ha raggiunto l’Europa e vinto la sua prima Coppa di Lettonia, grazie a un calcio offensivo molto apprezzato. Anche il Sabah ha beneficiato di questo approccio, pur partendo con qualche difficoltà.

Il Celje ha eliminato il Sabah nel primo turno di qualificazione all’Europa League (6-5 complessivo) e la squadra è uscita anche al terzo turno di Conference League per il terzo anno di fila. In campionato il Sabah ha vinto solo due delle prime cinque partite del 2025-26, poi ha infilato dieci successi di fila tra fine novembre e fine febbraio e ha preso la vetta.

Il Sabah ha chiuso il campionato con quattro turni d’anticipo, miglior attacco e miglior difesa; il 1-0 in trasferta sul Qarabag del 18 aprile ha segnato il cambio al vertice. La squadra di Dambrauskas ha poi completato la doppietta vincendo ancora la Coppa d’Azerbaigian, 2-1 in finale sullo Zira.

Interrogato sul significato della fine del dominio del Qarabag sul trofeo della Premier League, Dambrauskas ha dichiarato aFlashscore: «Ciò che il Qarabag ha fatto negli anni per il calcio azero va oltre ogni elogio. Anche prima di arrivare in Azerbaigian lo seguivo con grande interesse e cercavo di capire il motivo del suo successo. Ogni partita contro di loro è stata un percorso di apprendimento paragonabile a una laurea.

Credo che la concorrenza nel calcio azero sarà positiva per tutti. Ci sono altre buone squadre come Zira, Turan e Neftci che mostrano le proprie ambizioni. Il campionato azero ha un futuro brillante."