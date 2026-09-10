Come il Sabah, piccola squadra azera, ha raggiunto la Champions League grazie a un ex vincitore di “Chi vuol essere milionario”
Il Manchester United è tornato in Champions League dopo due anni fuori. Michael Carrick ha guidato il ritorno e, grazie a un girone abbordabile, è atteso almeno agli ottavi.
In programma una trasferta all’Atlético Madrid e il big match contro il Bayern Monaco all’Old Trafford, ma lo United è favorito anche nelle altre gare con Como, Roma, Sporting CP, RB Lipsia e Villarreal. All’esordio affronterà il Sabah FK, piccola squadra azera alla prima esperienza in Champions.
I Red Devils non devono però cullarsi. Il Sabah sogna l'impresa e, come dimostra il percorso del suo tecnico Valdas Dambrauskas – che ha studiato calcio a Manchester – tutto è possibile.
Il Sabah è considerato un outsider per la vittoria finale, quotato 1500/1, ma è già un vincitore per essere arrivato fin qui. Di seguito, GOAL vi offre tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi campioni dell’Azerbaigian...
Un rapido salto nella massima serie
Il Sabah, soprannominato “The Owls”, è stato fondato a Baku nel 2017 dall’imprenditore azero Yagub Huseynov tramite il Bridge Group of Companies. In qualità di fondatore e presidente del consiglio di sorveglianza di questo importante conglomerato nazionale operante nei settori immobiliare, alberghiero e degli investimenti, ha ufficialmente costituito il club l’8 settembre di quell’anno, insediando un consiglio di amministrazione ambizioso che includeva il campione olimpico Igor Ponomarev e diversi dirigenti aziendali.
Il club è partito dalla Prima Divisione (secondo livello) e al debutto ha chiuso quinto, piazzamento insufficiente per la promozione diretta.
Secondo le regole della Federazione calcistica dell’Azerbaigian (AFFA), però, per ottenere la licenza e salire in Premier League servono specifici requisiti finanziari, amministrativi e infrastrutturali. Le prime quattro classificate – Khazar Baku, Qaradağ Lökbatan, Shuvalan e MOIK Baku – non riuscirono a soddisfare tali requisiti, mentre il Sabah superò la verifica amministrativa e finanziaria ottenendo la licenza e l’accesso alla massima serie.
Nei tre anni seguenti i miglioramenti sono stati graduali: debutto al settimo posto in Premier League (dodici squadre) e poi sesto posto. Nelle stagioni 2020-21 e 2021-22 sono arrivati due quinti posti consecutivi. Nel frattempo il club ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Bank Respublika, che ha portato ingenti fondi aggiuntivi per la prima squadra, il vivaio e la gestione, mentre lo stadio, prima chiamato Alinja Arena, è diventato Bank Respublika Arena.
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Una svolta a livello europeo
Nella stagione 2022-23 il Sabah ha vinto 25 delle 36 partite di campionato, chiudendo secondo a nove punti dal Qarabag campione in carica e qualificandosi per la prima volta per le coppe europee.
Nel secondo turno di qualificazione alla Conference League ha eliminato l’RFS (2-0 e 1-0) e ha affrontato il Partizan Belgrado: 2-0 all’andata, 0-2 al ritorno e ko ai rigori.
L’anno seguente, pur scendendo al terzo posto in Premier League, eliminò il Maccabi Haifa ma uscì di nuovo al terzo turno, sconfitto 2-0 in totale dallo St Patrick’s Athletic. In campionato chiudono al quinto posto, ma si rifanno vincendo la Coppa d’Azerbaigian: 3-2 ai supplementari sul Qarabag e biglietto per l’Europa League.
L’importanza di quel trionfo non può essere sottovalutata: il Qarabag aveva vinto 11 degli ultimi 12 titoli della Premier League azera e in quella stagione aveva chiuso in vetta con 15 punti di vantaggio. È poi diventata la prima squadra azera a raggiungere la fase a gironi della Champions League, arrivando fino agli spareggi per gli ottavi prima di essere eliminata dal Newcastle.
Aver strappato un trofeo al club dominante del Paese ha infuso nelle file del Sabah un’ondata di fiducia che dura ancora oggi. La prima squadra era diventata una forza formidabile e il Sabah stava formando una nuova entusiasmante generazione di stelle, con la sua Under 19 che ha conquistato campionati nazionali consecutivi nel 2023-24 e nel 2024-25.
Un cambio inaspettato in panchina
La scorsa estate l’allenatore Vasili Berezutski ha lasciato il club per motivi personali dopo soli sette mesi. Ex difensore centrale della nazionale russa, era l’ottavo tecnico fisso del Sabah dalla fondazione, aveva un contratto fino al 2028 e la piena fiducia della dirigenza dopo aver vinto un trofeo.
Perdere Berezutski a meno di un mese dal preliminare di Europa League è stato un duro colpo, ma il Sabah ha reagito in fretta ingaggiando il tecnico lituano Valdas Dambrauskas con un contratto triennale. La scelta ha suscitato entusiasmo e curiosità, nonostante il suo passato da giocatore si sia fermato alla terza serie lituana.
Dambrauskas è arrivato alla Bank Respublika Arena con una buona reputazione grazie alle esperienze al Ludogorets e all’Hajduk Spalato, con cui ha vinto il campionato bulgaro e la Coppa di Croazia. Era però più famoso per un’apparizione televisiva che per il suo lavoro sul campo.
Dopo aver lasciato il calcio a 23 anni, partecipò nel 2002 a “Šeši nuliai - milijonas”, la versione lituana di “Chi vuol essere milionario?”. Non vinse il montepremi ma incassò 4.000 litas (circa 2.500 sterline), abbastanza per un biglietto di sola andata per Londra e per coprire il primo mese di affitto con la futura moglie.
Alla London Metropolitan University ha studiato per ottenere i brevetti UEFA, lavorando come distributore di giornali, baby-sitter e imbianchino per pagarsi le spese. «A volte è stata dura. Ho dovuto lavorare sodo e credere in me stesso anche quando chi mi circondava dubitava», ha dichiarato a Euro News.
Questa tenacia gli ha permesso di ottenere stage brevi presso Brentford, Fulham e Manchester United, affiancando gli allenatori delle accademie e partecipando alle sessioni delle giovanili. L’esperienza a Carrington si è rivelata inestimabile: ha osservato da vicino come le accademie d’élite strutturano gli allenamenti e gli approcci comportamentali dello staff di prim’ordine dello United.
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Sconfiggere il Qarabag e spodestarlo dal trono
Dambrauskas ha iniziato come allenatore capo al Kingsbury London Tigers FC, in nona serie inglese, portando il club al miglior piazzamento di sempre. Tra il 2011 e il 2012 ha guidato la Nazionale Under 19 lituana. Due anni dopo ha assunto la guida dello Žalgiris, campione di Lituania, dove ha conquistato una storica quadrupletta nazionale, prima di passare all’RFS e scrivere un’altra pagina di storia.
Con lui in panchina l’RFS ha raggiunto l’Europa e vinto la sua prima Coppa di Lettonia, grazie a un calcio offensivo molto apprezzato. Anche il Sabah ha beneficiato di questo approccio, pur partendo con qualche difficoltà.
Il Celje ha eliminato il Sabah nel primo turno di qualificazione all’Europa League (6-5 complessivo) e la squadra è uscita anche al terzo turno di Conference League per il terzo anno di fila. In campionato il Sabah ha vinto solo due delle prime cinque partite del 2025-26, poi ha infilato dieci successi di fila tra fine novembre e fine febbraio e ha preso la vetta.
Il Sabah ha chiuso il campionato con quattro turni d’anticipo, miglior attacco e miglior difesa; il 1-0 in trasferta sul Qarabag del 18 aprile ha segnato il cambio al vertice. La squadra di Dambrauskas ha poi completato la doppietta vincendo ancora la Coppa d’Azerbaigian, 2-1 in finale sullo Zira.
Interrogato sul significato della fine del dominio del Qarabag sul trofeo della Premier League, Dambrauskas ha dichiarato aFlashscore: «Ciò che il Qarabag ha fatto negli anni per il calcio azero va oltre ogni elogio. Anche prima di arrivare in Azerbaigian lo seguivo con grande interesse e cercavo di capire il motivo del suo successo. Ogni partita contro di loro è stata un percorso di apprendimento paragonabile a una laurea.
Credo che la concorrenza nel calcio azero sarà positiva per tutti. Ci sono altre buone squadre come Zira, Turan e Neftci che mostrano le proprie ambizioni. Il campionato azero ha un futuro brillante."
"Oltre ogni immaginazione"
Nessuno, nemmeno il consiglio di amministrazione del Sabah, credeva che la squadra potesse raggiungere la fase a gironi della Champions League. Superare otto possibili match in quattro turni di qualificazione, iniziando a luglio, sembrava impossibile. I lunghi e costosi viaggi dall’Azerbaigian escludevano inoltre il supporto dei tifosi in trasferta.
Ma l’ottimismo nello spogliatoio di Dambrauskas cresceva dopo ogni vittoria: prima il 4-1 complessivo sui campioni della Welsh Premier League, i The New Saints, poi il 3-0 al KuPS. Nel terzo turno il Sabah ha affrontato l’AGF, fresco del suo primo titolo danese in 40 anni: ko 2-1 all’andata e poi un netto 4-0 in casa al ritorno.
L’ultimo ostacolo era l’Hapoel Be’er Sheva, campione di Israele 2025-26. Il Sabah perse ancora l’andata 2-1: un solo tifoso li aspettava in hotel e, dopo 90 minuti intensi alla Bank Respublika Arena, mancava poco all’eliminazione.
L’Hapoel era andato due volte in vantaggio prima di subire il pareggio, e il Sabah ha portato il risultato sul 3-2 nei minuti di recupero, con Tellur Mutallimov che ha infilato in rete un imparabile tiro al volo di prima intenzione dopo essere rimasto libero su un calcio d’angolo. Questo ha portato ai tempi supplementari e, quando Djibril Diop è stato espulso per doppia ammonizione, il Sabah aveva tutto lo slancio dalla sua parte.
Orphe Mbina ha segnato di testa il quarto gol su punizione, e l’ex ala dello Schalke Joy-Lance Mickels ha chiuso il match sul 5-2 con un’azione personale, scatenando l’euforia in panchina e sugli spalti. «Vincere campionato, coppa e qualificarsi per la Champions in una stagione è incredibile. Merito del lavoro di tutti, dall’addetto alle pulizie al presidente», ha dichiarato Dambrauskas a Flashscore.
«Molti club parlano di lavoro di squadra, ma solo pochi lo applicano davvero. Qui all’FC Sabah tutti fanno il proprio dovere e remano nella stessa direzione».
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Il mantra di Moneyball
Secondo Transfermarkt, il valore attuale del Sabah è di 17,55 milioni di euro, ben lontano dai 750 milioni del Manchester United di Carrick. Senza risorse illimitate, il club ha puntato sull’analisi dei dati per costruire una squadra competitiva in Europa.
«Non potevamo competere finanziariamente con molti club europei affermati, quindi abbiamo dovuto trovare i nostri vantaggi competitivi», ha dichiarato aEuronews il presidente del Sabah, Magsud Adigozalov. «Ci siamo ispirati alla filosofia di Moneyball, che ha dimostrato come un uso intelligente dei dati e del reclutamento possa aiutare un club a competere ben oltre quanto le sue dimensioni finanziarie potrebbero far supporre.
«La Champions League è il risultato visibile oggi. Siamo orgogliosi del sistema, della cultura e del lavoro che c’è dietro e che per nove anni non si è visto».
Il Sabah, prima squadra con il rosa nella divisa casalinga a qualificarsi per la fase preliminare di Champions, ha operato acquisti mirati soprattutto dall’arrivo di Dambrauskas. Nel 2025 Aleksey Isayev e Akim Zedadka hanno rafforzato difesa e centrocampo, e in estate sono arrivati altri otto acquisti, tra cui Christian Nwachukwu dallo Sheffield United e il nazionale polacco Tymoteusz Puchacz, per poco più di 1,5 milioni di euro.
Il Sabah non sarà un avversario facile per lo United, né per Barcellona e Arsenal nelle giornate successive. L’obiettivo è eguagliare il Qarabag e raggiungere almeno gli spareggi, avendo segnato più gol di ogni altra squadra nelle qualificazioni (18), con Veljko Simić e Mickels in testa alla classifica marcatori.
Dambrauskas accetta che lo United tenga più palla a Old Trafford, ma la sua squadra punterà al contropiede. Vuole un Sabah coraggioso e ambizioso in attacco, non solo difensivo.
«Mi piace segnare gol. Non ho paura di correre rischi», ha dichiarato Dambrauskas a Flashscore. «Il risultato migliore per me sarebbe un 4-3 con quattro giocatori diversi a segno e quattro diversi che forniscono un assist». In altre parole, il Sabah scenderà in campo deciso a dare filo da torcere allo United, nel tentativo di scrivere il prossimo incredibile capitolo della sua breve storia. Michael Carrick, sei avvisato.