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Putellas Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Come Alexia Putellas si è rialzata dopo il dramma dell’infortunio al legamento crociato anteriore e ha conquistato il suo meritato terzo Pallone d’Oro

Alexia Putellas ha ritirato lunedì il suo terzo Pallone d’Oro, segnando la fine del percorso che l’ha riportata ai vertici del calcio femminile dopo il dolore per l’infortunio subito nel 2022.

Ameé Ruszkai
Tradotto da

  • Sono stati tanti i momenti che hanno portato Alexia Putellas a ricevere lunedì a Londra il suo terzo Pallone d'Oro. Il più importante, però, forse non è arrivato nemmeno nella stagione 2025-26, quella per cui è stata premiata dopo aver aiutato il Barcellona a conquistare quattro trofei. Risale invece a oltre due anni fa.

    La finale della Champions League femminile 2024 stava entrando nei minuti di recupero. Il Barcellona conduceva 1-0 contro il Lione ed era a pochi minuti dalla sua prima vittoria in assoluto contro la squadra otto volte campione d'Europa, che lo aveva battuto nelle finali del 2022 e del 2019. Jonatan Giraldez, allenatore del Barcellona, si è rivolto alla panchina in cerca di forze fresche per difendere il vantaggio, mandando in campo Claudia Pina e Putellas. Pochi minuti dopo, le due hanno combinato per segnare il goal che ha messo il risultato al sicuro. Pina ha servito un pallone all'indietro, Putellas lo ha scaraventato in rete con una conclusione potentissima e, tra il pubblico di Bilbao a maggioranza barcellonista, la festa ha potuto finalmente cominciare.

    Era impossibile non essere felici per Putellas. Dopo la rottura del legamento crociato anteriore nell'estate del 2022, alla vigilia degli Europei, quando giocava a un livello tale da garantirle il secondo Pallone d'Oro, la fuoriclasse del Barcellona aveva vissuto due anni davvero difficili. Ma quel momento a Bilbao ha cambiato tutto. Per usare le sue parole, l'ha «liberata», aprendo la strada al ritorno ai massimi livelli e, lunedì, al più prestigioso riconoscimento individuale del calcio femminile.

  • L'infortunio colpisce

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas sembrava al massimo della forma quando ha subito una lesione al legamento crociato anteriore, i cui effetti si sono fatti sentire ancora per qualche tempo dopo il suo rientro.

    Molti appassionati di calcio femminile ricorderanno il 5 luglio 2022, quando iniziò a circolare la notizia che Putellas si era infortunata il giorno prima dell’inizio degli Europei. La vicenda si sviluppò per tappe: l’infortunio, gli esami, il timore del peggio, poi la conferma ufficiale e, qualche giorno più tardi, l’immagine di Putellas, visibilmente sconsolata, che osservava dalla panchina con le stampelle mentre la Spagna iniziava la sua estate battendo la Finlandia 4-1.

    Fu un percorso straziante per i tifosi della Spagna e del Barcellona, ma soprattutto per Putellas. E i due anni successivi avrebbero seguito un andamento simile. La riabilitazione fu lunga e tenne la migliore giocatrice del mondo lontana dal campo per quasi dieci mesi. Tornare a giocare, però, non bastò a completare il recupero.

    A Putellas sarebbe servito tempo per sentirsi di nuovo se stessa e ritrovare la forma migliore. Per questo i tifosi non videro spesso le sue giocate migliori ai Mondiali femminili del 2023, disputati meno di tre mesi dopo il suo rientro, nonostante il trionfo della Spagna. Seguirono altri infortuni: a novembre fu operata al menisco, un intervento non insolito dopo la rottura del legamento crociato anteriore. Anche la sua stagione 2023-24 risentì quindi di uno stop di quattro mesi per infortunio.

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  • Liberazione

    Alexia Putellas Barcelona Women 2023-24
    Getty Images

    Putellas ha descritto il suo gol nella finale di Champions League 2024 come un momento «liberatorio» nel percorso per tornare ai suoi massimi livelli.

    È questo che ha reso così significativo quel momento a Bilbao, che Putellas ha descritto come liberatorio. All’epoca sembrò ricordare a chi la osservava dall’esterno chi fosse e di cosa fosse capace: poco prima di andare in rete, aveva compiuto un intervento decisivo su Melchie Dumornay, stella del Lione, nella propria area di rigore.

    Ma, al di là di tutto questo, contava soprattutto ciò che quel momento aveva significato per Putellas stessa, contribuendo a gettare le basi per due stagioni successive di assoluta eccellenza.

    «Fisicamente puoi stare bene, ma se mentalmente non ci sei, sei tesa e non riesci a controllarti come facevi prima», ha spiegato in un’intervista a The Guardian. «Non è tanto che quel giorno sia uscita dal campo pensando: “Posso farcela”, quanto piuttosto: “Ecco, ci siamo, è arrivato il momento”. Il crociato, il menisco, l’intero infortunio: hai chiuso quel capitolo. Basta. Mi sono sentita libera. E da allora mi sono sentita benissimo».

  • Raggiungere nuove vette

    Alexia Putellas Barcelona Women 2024-25
    Getty Images

    Putellas ha sfruttato la ritrovata vitalità per vivere un’incredibile stagione 2024-25, esprimendosi su livelli forse superiori a quelli delle due annate in cui ha vinto il Pallone d’Oro.

    Anche lei è apparsa in grandissima forma. Quell’estate, Putellas è stata la migliore giocatrice della Spagna ai Giochi olimpici, un segnale di ciò che sarebbe arrivato. Nella stagione 2024-25 è tornata ai suoi massimi livelli, o forse li ha persino superati.

    Con 27 gol e 21 assist, mentre il Barcellona conquistava tre titoli nazionali e raggiungeva la finale di Champions League, molti ritenevano che meritasse il Pallone d’Oro lo scorso anno. Invece, Aitana Bonmati ha prevalso conquistando il suo terzo Pallone d’Oro al termine di una corsa al premio molto combattuta. Anche le due giocatrici dell’Arsenal, Mariona Caldentey e Alessia Russo, avevano ottime credenziali dopo aver trascinato la squadra alla vittoria in Champions League.

    «Due anni dopo, me ne rendo conto: il mio livello è completamente diverso, anche se sul momento non te ne accorgi», ha raccontato Putellas a The Guardian lo scorso anno, ripensando al suo primo rientro dall’infortunio e confrontando il proprio livello di allora con quello della stagione 2024-25. «Hai presente quella sensazione, quella sicurezza che ti fa sentire capace di tutto? In quel momento [dell’infortunio al legamento crociato anteriore] la provavo. E ora la provo di nuovo».

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  • Continua a volare

    Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    Putellas ha confermato il suo ottimo stato di forma anche nella stagione 2025-26, mantenendo ancora una volta un rendimento di livello mondiale con continuità e trascinando il Barcellona alla conquista di quattro trofei nella sua ultima stagione con il club.

    Putellas ha fatto ancora meglio nella stagione 2025-26. I suoi numeri sono stati inferiori, con 24 goal e 13 assist nella sua ultima stagione al Barcellona, ma il suo bottino di trofei è cresciuto: ha aiutato il Barcellona a conquistare non solo un'altra tripletta di trofei nazionali, ma anche la quarta Champions League prima di trasferirsi alle London City Lionesses. Ha inoltre avuto un ruolo chiave nel successo della Spagna in Nations League.

    Particolarmente significativo è stato il modo in cui Putellas si è assunta maggiori responsabilità dopo gli infortuni di giocatrici fondamentali in entrambe le squadre, soprattutto a centrocampo. Bonmati, vincitrice degli ultimi tre Palloni d'Oro, è rimasta fuori per cinque mesi a causa di una frattura a una gamba, mentre Patri Guijarro, sesta nella votazione per il Pallone d'Oro 2025, è stata assente per tre mesi. Putellas ha dovuto assumersi ancora più responsabilità e assicurarsi che le giovani al suo fianco, chiamate a colmare quelle assenze, avessero il sostegno necessario per esprimersi al meglio.

    «È una giocatrice che cerca sempre di aiutare le altre ragazze, di tirare fuori il meglio da loro», ha spiegato Esmee Brugts, una delle giovani stelle in ascesa del Barcellona. «In partita si vede che sa davvero essere una leader, ma anche in allenamento pretende sempre almeno il 100% da tutte, a cominciare da sé stessa. È davvero un esempio».

  • Vincitore meritevole

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Dopo i successi del 2021 e del 2022, Putellas ha conquistato lunedì a Londra il suo terzo Pallone d’Oro, con pieno merito.

    E in mezzo a tutto questo sono arrivati i momenti decisivi. La punizione che ha sbloccato la semifinale di Nations League contro la Svezia; i tre goal e i tre assist messi insieme nei tre incontri disputati nell'arco di nove giorni contro il Real Madrid; la prestazione decisiva per l'esito della sfida contro il Bayern Monaco nelle semifinali di Champions League; i due goal segnati a giugno contro l'Inghilterra, che hanno aiutato la Spagna a qualificarsi direttamente ai Mondiali, costringendo la nazionale inglese a passare dai playoff. Più grande era il palcoscenico, più Putellas si esaltava.

    Ma conta anche la continuità con cui ha mostrato questa classe, il modo in cui fa sembrare il calcio così semplice: il tocco di palla raffinato che lascia le avversarie senza possibilità di intervenire, le piccole piroette con cui si sottrae alla pressione, la qualità dei passaggi che le permette di accumulare assist e l'eccellenza che emerge in tanti suoi goal, dalla volée disinvolta alla Paolo Di Canio contro il Tenerife alle tante conclusioni di prima indirizzate con calma nell'angolo alto della porta, come se fosse la cosa più naturale del mondo.

    Tutto riconduce a quella sera a Bilbao, nel maggio 2024, quando il peso di due anni devastanti è svanito con un solo colpo del meraviglioso sinistro di Putellas. L'intero mondo del calcio dovrebbe essere grato per il senso di liberazione che ha provato: le ha permesso di tornare a impreziosire il gioco con una classe senza pari, che la rende più che meritevole del Pallone d'Oro 2026.

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