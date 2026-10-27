Come Alexia Putellas si è rialzata dopo il dramma dell’infortunio al legamento crociato anteriore e ha conquistato il suo meritato terzo Pallone d’Oro

Sono stati tanti i momenti che hanno portato Alexia Putellas a ricevere lunedì a Londra il suo terzo Pallone d'Oro. Il più importante, però, forse non è arrivato nemmeno nella stagione 2025-26, quella per cui è stata premiata dopo aver aiutato il Barcellona a conquistare quattro trofei. Risale invece a oltre due anni fa.

La finale della Champions League femminile 2024 stava entrando nei minuti di recupero. Il Barcellona conduceva 1-0 contro il Lione ed era a pochi minuti dalla sua prima vittoria in assoluto contro la squadra otto volte campione d'Europa, che lo aveva battuto nelle finali del 2022 e del 2019. Jonatan Giraldez, allenatore del Barcellona, si è rivolto alla panchina in cerca di forze fresche per difendere il vantaggio, mandando in campo Claudia Pina e Putellas. Pochi minuti dopo, le due hanno combinato per segnare il goal che ha messo il risultato al sicuro. Pina ha servito un pallone all'indietro, Putellas lo ha scaraventato in rete con una conclusione potentissima e, tra il pubblico di Bilbao a maggioranza barcellonista, la festa ha potuto finalmente cominciare.

Era impossibile non essere felici per Putellas. Dopo la rottura del legamento crociato anteriore nell'estate del 2022, alla vigilia degli Europei, quando giocava a un livello tale da garantirle il secondo Pallone d'Oro, la fuoriclasse del Barcellona aveva vissuto due anni davvero difficili. Ma quel momento a Bilbao ha cambiato tutto. Per usare le sue parole, l'ha «liberata», aprendo la strada al ritorno ai massimi livelli e, lunedì, al più prestigioso riconoscimento individuale del calcio femminile.