Chi è davvero il principale responsabile del declino del Manchester United? L'avversario della Roma è in una crisi senza fine

Nel novembre 2022 i Glazer hanno annunciato una revisione strategica che ha brevemente entusiasmato i tifosi. “Il processo mira a potenziare la crescita futura del club, sia sul campo sia commercialmente - si leggeva in un comunicato del club - Nell’ambito di questo processo, il consiglio di amministrazione valuterà tutte le alternative strategiche, compresi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre operazioni che coinvolgano la società".
Il processo, piuttosto lungo, ha visto emergere due principali offerenti: INEOS e il banchiere qatariota Sheikh Jassim. Sheikh Jassim aveva offerto circa 6 miliardi di sterline, promettendo di estinguere il debito del club, ma i Glazer hanno rifiutato una vendita totale. A dicembre 2023 INEOS, guidata da Sir Jim Ratcliffe, ha acquisito il 27% dello United, prendendo il controllo operativo e sportivo due mesi dopo.
INEOS ha promesso di creare una struttura sportiva di prim’ordine, eliminare anni di degrado istituzionale, migliorare il reclutamento e riportare lo United ai vertici del calcio inglese ed europeo, con un nuovo team dirigenziale che include Sir Dave Brailsford, l'ex juventino Jean-Claude Blanc, gli ex Manchester City Omar Berrada (amministratore delegato) e Jason Wilcox (direttore tecnico) e l’ambitissimo Dan Ashworth (direttore sportivo). Da allora, però, Ratcliffe e INEOS sembrano aver peggiorato la situazione.
La dirigenza ha valutato vari sostituti per Ten Hag, poi gli ha rinnovato il contratto di un anno dopo la vittoria della FA Cup 2024. Poco dopo, Ten Hag è stato esonerato con un costo di 10 milioni di sterline. Amorim è stato poi la prima vera nomina di INEOS, ma la rosa non era adatta al suo sistema 3-4-2-1 e, senza autonomia su gioco e acquisti, il fallimento era inevitabile. Anche la promozione di Carrick da interim a titolare ha mostrato scarsa pianificazione.
Secondo i media, Ashworth si è opposto all’ingaggio di Amorim ed è stato licenziato dopo soli 159 giorni. Brailsford e Blanc si sono dimessi dal consiglio all’inizio di quest’anno.
Oggi il mercato dello United sembra diverso, ma resta imperfetto. È stato varato un piano in tre fasi per rinnovare attacco, centrocampo e difesa, puntando su giocatori già testati in Premier. La prima fase ha funzionato: terzo posto l’anno scorso. La seconda è stata un disastro. La difesa, priorità di Carrick, è stata trascurata e oggi la squadra rischia la retrocessione.
Ratcliffe sembra destinato a essere odiato quanto i Glazer, non solo per i risultati sportivi. Ha giustificato decisioni “impopolari” licenziando 322 membri dello staff non giocatori, eliminando i pranzi gratuiti a Carrington e Old Trafford, tagliando lo stipendio di Ferguson come ambasciatore e aumentando i prezzi dei biglietti.
I risparmi ottenuti sono irrisori rispetto a quanto si sarebbe tagliato cedendo Rashford, Mount, Zirkzee e Martinez in estate. I tifosi premono sui Glazer e su Ratcliffe per vendere il club: una protesta di massa ha preceduto la sconfitta casalinga per 1-0 nel derby contro il City a settembre. Ratcliffe, seduto in tribuna d’onore accanto ad Avram Glazer, appariva visibilmente a disagio.
Se manterrà la parola data, il presidente di INEOS non resterà ancora a lungo. Lo scorso marzo ha dichiarato alla BBC: "Se attiro un po’ di ira su di me, posso sopportarlo. Ma non sono diverso dalla gente comune. Non è piacevole, soprattutto per amici e famiglia. I Glazer non possono più venire a vedere una partita. Ora si sono un po’ ritirati nell’ombra, quindi sono io a subire tutte le critiche. Abbiamo rilevato la squadra e da allora non li ho più visti. È tutto un: “Grazie, Jim, stai facendo davvero un ottimo lavoro”.
"Al momento non ho guardie del corpo, non devo andare in giro così - ha proseguito - Ma vanificherebbe lo scopo, no? A quel livello non si potrebbe sopportare, semplicemente non sarebbe divertente".