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Manchester United blame game GFX 1:1GOAL

Chi è davvero il principale responsabile del declino del Manchester United? L'avversario della Roma è in una crisi senza fine

Il “Teatro dei Sogni” oggi produce solo incubi, colpa di una gestione inadeguata a ogni livello da vent'anni.

James Westwood
Tradotto da

  • Manchester City e Manchester United rischiano di finire entrambi in Championship. Per il City la retrocessione deriverebbe da un possibile appello respinto per 114 violazioni finanziarie, non da un crollo sportivo. Lo United, invece, è in zona retrocessione per meriti sportivi: è terzultimo in Premier.

    La squadra di Michael Carrick è sopra la zona retrocessione solo per differenza reti, avendo vinto una sola delle prime nove partite del 2026/27. Non è un semplice passaggio a vuoto: i Red Devils hanno perso sei volte e pareggiato tre nelle ultime nove gare in tutte le competizioni, incassando 18 goal e segnandone solo sei. La crisi potrebbe protrarsi fino a Natale.

    Un nuovo cambio in panchina sembra imminente, ma la squadra è così compromessa che è difficile aspettarsi un’inversione di tendenza paragonabile a quella vista con la nomina a interim di Carrick a gennaio. Non sorprende che lo United lotti per la salvezza invece che per il titolo, obiettivo che l’ambizioso progetto di INEOS voleva centrare entro il 150° anniversario del 2028.

    L’anniversario si preannuncia agrodolce per un club che non è più d’élite. Come si è arrivati a questo, nonostante le vaste risorse del club? E chi è il vero responsabile?

  • L'inizio della fine

    Manchester United v Everton
    Getty Images Sport

    La famiglia Glazer ha assunto il controllo del Manchester United approfittando di una disputa tra Sir Alex Ferguson e i precedenti proprietari del club.

    Il declino dello United iniziò nel 2003. A marzo l’imprenditore della Florida Malcolm Glazer acquistò il 2,9% del club per 9 milioni di sterline tramite la holding Red Football. A novembre lui e la sua famiglia arrivarono al 15%.

    L’acquisto passò in sordina mentre Sir Alex Ferguson litigava con i principali azionisti, John Magnier e J.P. McManus. Ferguson li aveva conosciuti grazie alla passione per l’ippica: Magnier gli aveva regalato metà di un purosangue promettente, Rock of Gibraltar.

    Il cavallo, che correva con i colori rossi dello United, diventò una star vincendo sette gare di Gruppo 1 di fila. Dopo il ritiro, Ferguson pretese la metà dei futuri proventi da riproduzione, ma Magnier e McManus affermarono di avergli ceduto solo una quota del montepremi. Così lo scozzese li citò per 10 milioni di sterline.

    I due raggiunsero un accordo extragiudiziale, ma il loro rapporto era ormai compromesso e Glazer ne approfittò. Nel maggio 2005 Magnier e McManus cedettero a Glazer il loro 28,7%, e lui lanciò un leveraged buyout per salire al 98%. Il club si ritrovò con centinaia di milioni di sterline di debito per la prima volta in oltre 70 anni.

    Il giorno dopo il completamento formale dell’acquisizione, 300 tifosi si radunarono all’Old Trafford per protestare contro i nuovi proprietari, tra cui figuravano gli amministratori non esecutivi Avram, Joel e Bryan Glazer, mentre un altro gruppo di tifosi sconvolti fondava o una nuova società denominata FC United of Manchester. Tra il 2006 e il 2009 lo United vinse tre Premier League e una Champions League, ma sotto i Glazer il debito raggiunse 716 milioni di sterline.

    Nel 2010, quando il club annunciò il rifinanziamento del debito, tornarono le proteste: i tifosi indossarono le maglie verde e oro del vecchio Newton Heath per mostrare il loro dissenso. Ferguson, però, seppe isolare la squadra dalle polemiche e continuò a vincere.

    Grazie a ciò ha potuto difendere i Glazer, nonostante il calo del potere d’acquisto dello United nel mercato dei trasferimenti, come dichiarò nel 2012: "Sono stati fantastici. Quando i Glazer hanno rilevato la società c’era malcontento. Ci sono sempre gruppi di tifosi che hanno le loro opinioni, ma penso che la maggioranza dei veri tifosi guardi la situazione con realismo e veda che ciò non sta influenzando la squadra".

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  • Le leggende se ne vanno

    Manchester United v Sunderland - Premier League
    Getty Images Sport

    Un periodo di transizione frustrante era quasi inevitabile dopo l’addio di Ferguson e dell’amministratore delegato David Gill al termine della trionfale stagione 2012/13.

    La presenza di Ferguson ha mascherato l’instabilità causata dall’acquisizione dei Glazer. Al suo fianco c’era il braccio destro perfetto, David Gill, che come amministratore delegato gestiva con perizia entrate e debiti del club.

    Tutto cambiò nell’estate 2013, quando entrambi lasciarono Old Trafford. Ferguson chiuse con il tredicesimo titolo di Premier, 11 punti sopra il City, vendicando la sconfitta dell’anno prima. Nel commovente discorso d’addio a Old Trafford, Ferguson chiedeva ai tifosi di sostenere il successore David Moyes, per poi concludere: "Sono stato molto fortunato. Ho allenato alcuni dei più grandi giocatori del Paese, per non parlare del Manchester United".

    Gill fu decisivo nell'ingaggiare molti di quei giocatori, tra cui i pilastri Wayne Rooney e Michael Carrick. Ha dimostrato grande giudizio nel 2005/06 difendendo Ferguson dalle critiche e nel 2009 ha negoziato la cessione record di Cristiano Ronaldo al Real Madrid.

    In realtà, entrambi scelsero il momento perfetto per andarsene. I Glazer stavano già trasferendo l’autorità da Gill, un esperto di calcio, al vicepresidente esecutivo Ed Woodward e a un team di dirigenti finanziari. Ferguson avrebbe quasi certamente avuto scontri con Woodward se fosse rimasto, perché l’ex banchiere d’investimento avrebbe sempre dato la priorità agli interessi commerciali del club rispetto a qualsiasi altra cosa.

    Quel trionfo fu in gran parte merito delle reti di Robin van Persie, arrivato nel 2012 dall'Arsenal, e del ritorno in campo di Paul Scholes, che aveva lasciato il ritiro per dare più opzioni a centrocampo. Giocatori come Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra e Ryan Giggs, come Scholes, stavano chiudendo le loro carriere ai massimi livelli, e Moyes dovette affrontare la difficile sfida di arrivare al top dopo 11 anni all’Everton.

  • Cimitero dei dirigenti

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick è l'ottavo allenatore fisso dello United dopo Ferguson, e sembra destinato allo stesso destino dei suoi predecessori.

    Moyes non aveva il pedigree né l’esperienza per guidare una riorganizzazione in uno dei club più grandi del mondo, e non ha aiutato la propria causa. Allontanò lo staff di Ferguson, ad esempio allenatori esperti come Mike Phelan e Rene Meulensteen che conoscevano la cultura del club, per affidarsi ai suoi collaboratori Steve Round, Jimmy Lumsden e Chris Woods, arrivati dall’Everton.

    Lo United provò a ingaggiare giocatori come Cesc Fabregas, Toni Kroos e Gareth Bale, ma Moyes non aveva lo stesso appeal di Ferguson e alla fine si accontentò di Marouane Fellaini, un altro suo fedelissimo dell’Everton, come acquisto di punta della prima finestra di mercato. I Red Devils partirono male in campionato come non accadeva dal 1989/90 e presto si diffusero voci di una ribellione dei giocatori ai metodi di Moyes.

    Dopo una sconfitta per 2-0 proprio contro l’Everton ad aprile, Moyes fu esonerato e lo United chiuse al settimo posto, il peggior risultato nell'era della Premier League. La scelta del successore di Ferguson era cruciale per mantenere gli standard, e il club sbagliò. José Mourinho rivelò che gli era stata offerta la panchina prima di Moyes, ma la rifiutò per il suo legame col Chelsea. Lo United cercava un vincitore seriale, e Moyes non lo era.

    Dopo aver chiuso a 22 punti dal City campione e a 16 dalla zona Champions, si è poi aperto un enorme divario tra lo United e i suoi principali rivali. Il successore di Moyes, Louis van Gaal, ha provato a colmarlo puntando sul possesso palla, ma la squadra è risultata farraginosa e inefficace. L’olandese è durato solo due stagioni, chiudendo con una vittoria in FA Cup che non ha evitato l’esonero.

    Arrivato con quattro anni di ritardo, Mourinho ha invece vinto Europa League e League Cup nel primo anno e chiuso secondo in Premier 2017/18, ma poi i rapporti si sono incrinati e, dopo litigi pubblici con i giocatori, è stato esonerato.

    Poi è toccato a Ole Gunnar Solskjaer: la sua nomina, vista come un ponte tra passato e presente, ha portato la squadra al secondo posto con un calcio offensivo, ma senza trofei, e l’allenatore norvegese è stato esonerato dopo un avvio disastroso nel 2021/22.

    Ralf Rangnick, il “padrino” del gegenpressing, non è riuscito a stabilizzare la situazione come allenatore ad interim e ha dichiarato che lo United aveva bisogno di un “intervento a cuore aperto” per tornare grande. A Erik ten Hag è stato affidato il compito di guidare questa trasformazione, ma l'olandese ha completamente sperperato un fondo per il calciomercato di 617 milioni di sterline durante i suoi due anni e mezzo all’Old Trafford.

    Al momento del suo esonero, lo United era 14°. I successi in FA Cup e Coppa di Lega non sono bastati a nascondere i limiti. A Ruben Amorim sono stati concessi solo 14 mesi per ripulire il pasticcio lasciato da Ten Hag, tempo insufficiente. Il portoghese ha cercato di sradicare una cultura tossica e ridare un'identità di gioco, ma la dirigenza ha abbandonato il progetto quando l'attuale allenatore del Milan si è opposto alle sue interferenze.

    Carrick sembra destinato a seguire la stessa sorte: dopo un avvio incoraggiante che ha riportato il club in Champions League, il marciume strutturale resta troppo profondo per essere nascosto a lungo.

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  • Acquisti discutibili

    Manchester United v Watford - Premier League
    Getty Images Sport

    Negli ultimi dieci anni, all’Old Trafford molti acquisti costosi sono stati un fallimento, rendendo i Red Devils oggetto di scherno.

    Lo United ha speso quasi 100 milioni di sterline per gli allenatori e oltre 2 miliardi per i trasferimenti dopo l’era Ferguson. Queste uscite hanno fatto lievitare il debito del club oltre il miliardo, mentre i Glazer incassano circa 22 milioni a stagione in dividendi dal 2015.

    Se gli acquisti fossero stati gestiti meglio, i conti non sarebbero sotto accusa. Negli ultimi 13 anni sono arrivati 78 nuovi giocatori a Old Trafford, ma solo due si sono rivelati un successo: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic.

    Van Gaal ha speso 110 milioni per Di Maria, Depay e Schneiderlin; Mourinho ha ripreso Pogba per 89 milioni, quattro anni dopo averlo ceduto gratis, e ne ha aggiunti altri 100 per Lukaku e Mkhitaryan. Ha anche approvato lo scambio che ha portato Alexis Sanchez dall’Arsenal allo United, con Mkhitaryan che ha fatto il percorso inverso.

    Con Solskjær sono arrivati Sancho, Van de Beek e Wan-Bissaka per altri 150 milioni.

    Ten Hag merita gran parte delle critiche per l’attuale crisi. Ha fatto regredire il club ingaggiando giocatori fuori posto come Antony, Lisandro Martínez, Onana, Mount, Hojlund, Ugarte e Zirkzee. Amorim ha pagato il prezzo per non essere riuscito a risolvere la situazione, e ora lo sta pagando anche Carrick.

    La sua sconcertante mancanza di autocritica è evidente: nelle ultime due settimane l'ex centrocampista ha accusato lo United di "promesse non mantenute", sostenendo di "non aver potuto fare di meglio".

    Amorim è l’unico con un bilancio di mercato appena positivo: Mbeumo, Lammens e Matheus Cunha sono stati acquisti discreti, anche se quest’ultimo sta mettendo a dura prova la pazienza in questa stagione. Il giudizio su Sesko è ancora incerto, ma secondo le voci Amorim avrebbe preferito Watkins.

    Il fatto che l’allenatore non abbia sempre l’ultima parola è un problema ricorrente allo United: gli ultimi acquisti estivi, Andrey Santos, Baleba e Tielemans, sembrano decisioni del club più che richieste di Carrick. Con Ferguson al comando c’era un’autorità unica su entrate e uscite; dopo di lui, troppe voci e decisioni confuse.

  • Goffi dirigenti in sala riunioni

    Everton FC v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    Una gestione cronica scorretta dietro le quinte ha portato lo United sulla via della rovina, mentre i Glazer affidavano il lavoro sporco a degli “yes men”.

    Woodward è stato impopolare fin dall’inizio, quando da vicepresidente esecutivo ha guidato l’acquisizione del club da parte dei Glazer nel 2005, lavorando per J.P. Morgan. I tifosi lo hanno criticato per aver usato il mercato come un red carpet, privilegiando il valore di mercato rispetto alle esigenze di squadra.

    Woodward concedeva inoltre rinnovi contrattuali lunghi e onerosi a giocatori poco performanti per tutelare il loro valore a bilancio. Bloccati da ingaggi fuori mercato, Pogba, Sanchez, Sancho e Martial sono poi partiti a parametro zero, mentre i club venditori e gli agenti hanno spremuto lo United per cifre ben superiori al valore di mercato.

    I Glazer lo consideravano l’uomo ideale per gestire il loro patrimonio multimiliardario in sterline e apprezzavano la sua disponibilità ad assumersi la responsabilità delle loro decisioni di proprietà. Tuttavia, la partecipazione alla Superlega europea nel 2021 ha scatenato una feroce reazione dei tifosi: lo United si è ritirato e Woodward si è dimesso, nonostante il tentativo di Joel Glazer di trattenerlo.

    Poco prima dell’uscita di scena di Woodward, lo United ha tentato di modernizzare la propria gerarchia creando una figura dedicata al ruolo di direttore calcistico. John Murtough, primo direttore del calcio, ha ripetuto gli stessi errori: ha pagato Antony 85 milioni di sterline, 65 in più della valutazione degli osservatori, e offerto a Hojlund un ingaggio da 72 milioni nonostante le trattative con l’Atalanta fossero partite da 45. Ha inoltre offerto a Casemiro un lucroso contratto quadriennale da 350.000 sterline a settimana, nonostante il campione del Real Madrid fosse arrivato all’Old Trafford oltre i 30 anni.

    Nel febbraio 2022 Richard Arnold ha sostituito Woodward come amministratore delegato, delegando subito il settore sportivo a Murtough. Il suo breve mandato è stato segnato da scarsa sensibilità aziendale e da una crisi istituzionale, culminata nella gestione dell’inchiesta su Mason Greenwood. Murtough ha tentato di reintegrare l’attaccante in prima squadra dopo il ritiro delle accuse penali, sottovalutando l’opinione pubblica. Il piano è trapelato alla stampa, scatenando proteste dei tifosi e malumore nello staff. Lo United ha poi fatto marcia indietro, ma il danno era fatto.

    Arnold è apparso troppo passivo anche quando il secondo periodo di Cristiano Ronaldo a Old Trafford è degenerato, lasciando che la situazione sfociasse in un’intervista non autorizzata a Piers Morgan, nella quale il cinque volte Pallone d’Oro ha attaccato Ten Hag, il vivaio e le strutture obsolete del club. Arnold e Murtough, come Woodward, hanno anteposto gli interessi commerciali alla logica sportiva, e i tifosi hanno esultato quando tutti e tre se ne sono andati.

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  • A peggiorare ulteriormente la situazione

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    AFP

    Sir Jim Ratcliffe è già sotto pressione per cedere la sua quota di minoranza nel club, dopo essersi alienato i tifosi con i suoi spietati tagli ai costi e la sua scarsa pianificazione.

    Nel novembre 2022 i Glazer hanno annunciato una revisione strategica che ha brevemente entusiasmato i tifosi. “Il processo mira a potenziare la crescita futura del club, sia sul campo sia commercialmente - si leggeva in un comunicato del club - Nell’ambito di questo processo, il consiglio di amministrazione valuterà tutte le alternative strategiche, compresi nuovi investimenti nel club, una vendita o altre operazioni che coinvolgano la società".

    Il processo, piuttosto lungo, ha visto emergere due principali offerenti: INEOS e il banchiere qatariota Sheikh Jassim. Sheikh Jassim aveva offerto circa 6 miliardi di sterline, promettendo di estinguere il debito del club, ma i Glazer hanno rifiutato una vendita totale. A dicembre 2023 INEOS, guidata da Sir Jim Ratcliffe, ha acquisito il 27% dello United, prendendo il controllo operativo e sportivo due mesi dopo.

    INEOS ha promesso di creare una struttura sportiva di prim’ordine, eliminare anni di degrado istituzionale, migliorare il reclutamento e riportare lo United ai vertici del calcio inglese ed europeo, con un nuovo team dirigenziale che include Sir Dave Brailsford, l'ex juventino Jean-Claude Blanc, gli ex Manchester City Omar Berrada (amministratore delegato) e Jason Wilcox (direttore tecnico) e l’ambitissimo Dan Ashworth (direttore sportivo). Da allora, però, Ratcliffe e INEOS sembrano aver peggiorato la situazione.

    La dirigenza ha valutato vari sostituti per Ten Hag, poi gli ha rinnovato il contratto di un anno dopo la vittoria della FA Cup 2024. Poco dopo, Ten Hag è stato esonerato con un costo di 10 milioni di sterline. Amorim è stato poi la prima vera nomina di INEOS, ma la rosa non era adatta al suo sistema 3-4-2-1 e, senza autonomia su gioco e acquisti, il fallimento era inevitabile. Anche la promozione di Carrick da interim a titolare ha mostrato scarsa pianificazione.

    Secondo i media, Ashworth si è opposto all’ingaggio di Amorim ed è stato licenziato dopo soli 159 giorni. Brailsford e Blanc si sono dimessi dal consiglio all’inizio di quest’anno.

    Oggi il mercato dello United sembra diverso, ma resta imperfetto. È stato varato un piano in tre fasi per rinnovare attacco, centrocampo e difesa, puntando su giocatori già testati in Premier. La prima fase ha funzionato: terzo posto l’anno scorso. La seconda è stata un disastro. La difesa, priorità di Carrick, è stata trascurata e oggi la squadra rischia la retrocessione.

    Ratcliffe sembra destinato a essere odiato quanto i Glazer, non solo per i risultati sportivi. Ha giustificato decisioni “impopolari” licenziando 322 membri dello staff non giocatori, eliminando i pranzi gratuiti a Carrington e Old Trafford, tagliando lo stipendio di Ferguson come ambasciatore e aumentando i prezzi dei biglietti.

    I risparmi ottenuti sono irrisori rispetto a quanto si sarebbe tagliato cedendo Rashford, Mount, Zirkzee e Martinez in estate. I tifosi premono sui Glazer e su Ratcliffe per vendere il club: una protesta di massa ha preceduto la sconfitta casalinga per 1-0 nel derby contro il City a settembre. Ratcliffe, seduto in tribuna d’onore accanto ad Avram Glazer, appariva visibilmente a disagio.

    Se manterrà la parola data, il presidente di INEOS non resterà ancora a lungo. Lo scorso marzo ha dichiarato alla BBC: "Se attiro un po’ di ira su di me, posso sopportarlo. Ma non sono diverso dalla gente comune. Non è piacevole, soprattutto per amici e famiglia. I Glazer non possono più venire a vedere una partita. Ora si sono un po’ ritirati nell’ombra, quindi sono io a subire tutte le critiche. Abbiamo rilevato la squadra e da allora non li ho più visti. È tutto un: “Grazie, Jim, stai facendo davvero un ottimo lavoro”.

    "Al momento non ho guardie del corpo, non devo andare in giro così - ha proseguito - Ma vanificherebbe lo scopo, no? A quel livello non si potrebbe sopportare, semplicemente non sarebbe divertente".

  • "Quando è troppo è troppo"

    FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAM-PROTEST
    AFP

    L'ex difensore dello United Gary Neville si è unito ai tifosi nel chiedere ai Glazer di lasciare subito il club.

    Nessuno allo United si “diverte” più. La retrocessione sembra il passo logico per un club da tempo senza una guida chiara. Solo questo duro colpo finanziario potrebbe far ascoltare ai Glazer i tifosi, finora ignorati.

    Anche Gary Neville, ex capitano, ha lanciato un appello alla famiglia americana: "Il club ha un debito di 1,2 miliardi di sterline e questo li blocca - ha dichiarato durante la trasmissione “Stick to Football” su Disney+. - Hanno speso una fortuna per i giocatori, poco meno del Manchester City negli ultimi 15 anni: 1,4 miliardi di sterline, quasi sempre a rate.

    Ora devono vendere, mi spiace ma è il momento. Hanno affidato il settore calcistico a INEOS, che lo gestisce da tre anni di difficoltà e anche quest’anno sarà dura. La famiglia Glazer, che vive a Tampa, è molto popolare in America; pare che vada a tutte le partite della NFL, ma in vent’anni è stata a Old Trafford pochissime volte."

    INEOS e i Glazer hanno inoltre suscitato ulteriori critiche con la proposta di costruire un nuovo stadio da 100.000 posti. Lo United deve ancora spiegare come verrà finanziato il progetto da 2 miliardi di sterline, e Neville lo considera un altro esempio di come i proprietari non riescano affatto a cogliere il clima che si respira.

    "Devono vendere adesso, quando è troppo è troppo: il club è indebitato, non avete speso un penny per lo stadio attuale e ora state cercando di ottenere un prestito di 2 miliardi di sterline per uno stadio senza sapere come farete a ottenerlo - ha aggiunto - C’è stato un fallimento di 13-14 anni sul fronte calcistico, avete affidato la gestione a qualcun altro, il che è ridicolo, e non vi siete assunti le responsabilità. Ora siamo arrivati al punto in cui devono vendere. Quando è troppo è troppo, devono vendere l’intera società. I tifosi ne hanno abbastanza. Devono andarsene subito".

    Si dice che INEOS potrebbe aumentare la propria quota o acquistare l’intero club nella seconda metà del 2029, ma è troppo lontano. Come proprietari di maggioranza, i Glazer possono costringere Ratcliffe e INEOS a vendere, a patto di ricevere un’offerta che ritengano accettabile. Quello sarebbe lo scenario ideale.

    Lo United è sull’orlo del baratro e l’oscurità non finirà finché i Glazer non se ne andranno. La linfa vitale del club è stata prosciugata da proprietari assenti che non comprendono la sua anima. Neville ha ragione: quando è troppo è troppo.

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