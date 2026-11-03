Chi è davvero il principale responsabile del declino del Manchester United? L'avversario della Roma è in una crisi senza fine

Moyes non aveva il pedigree né l’esperienza per guidare una riorganizzazione in uno dei club più grandi del mondo, e non ha aiutato la propria causa. Allontanò lo staff di Ferguson, ad esempio allenatori esperti come Mike Phelan e Rene Meulensteen che conoscevano la cultura del club, per affidarsi ai suoi collaboratori Steve Round, Jimmy Lumsden e Chris Woods, arrivati dall’Everton.

Lo United provò a ingaggiare giocatori come Cesc Fabregas, Toni Kroos e Gareth Bale, ma Moyes non aveva lo stesso appeal di Ferguson e alla fine si accontentò di Marouane Fellaini, un altro suo fedelissimo dell’Everton, come acquisto di punta della prima finestra di mercato. I Red Devils partirono male in campionato come non accadeva dal 1989/90 e presto si diffusero voci di una ribellione dei giocatori ai metodi di Moyes.

Dopo una sconfitta per 2-0 proprio contro l’Everton ad aprile, Moyes fu esonerato e lo United chiuse al settimo posto, il peggior risultato nell'era della Premier League. La scelta del successore di Ferguson era cruciale per mantenere gli standard, e il club sbagliò. José Mourinho rivelò che gli era stata offerta la panchina prima di Moyes, ma la rifiutò per il suo legame col Chelsea. Lo United cercava un vincitore seriale, e Moyes non lo era.

Dopo aver chiuso a 22 punti dal City campione e a 16 dalla zona Champions, si è poi aperto un enorme divario tra lo United e i suoi principali rivali. Il successore di Moyes, Louis van Gaal, ha provato a colmarlo puntando sul possesso palla, ma la squadra è risultata farraginosa e inefficace. L’olandese è durato solo due stagioni, chiudendo con una vittoria in FA Cup che non ha evitato l’esonero.

Arrivato con quattro anni di ritardo, Mourinho ha invece vinto Europa League e League Cup nel primo anno e chiuso secondo in Premier 2017/18, ma poi i rapporti si sono incrinati e, dopo litigi pubblici con i giocatori, è stato esonerato.

Poi è toccato a Ole Gunnar Solskjaer: la sua nomina, vista come un ponte tra passato e presente, ha portato la squadra al secondo posto con un calcio offensivo, ma senza trofei, e l’allenatore norvegese è stato esonerato dopo un avvio disastroso nel 2021/22.

Ralf Rangnick, il “padrino” del gegenpressing, non è riuscito a stabilizzare la situazione come allenatore ad interim e ha dichiarato che lo United aveva bisogno di un “intervento a cuore aperto” per tornare grande. A Erik ten Hag è stato affidato il compito di guidare questa trasformazione, ma l'olandese ha completamente sperperato un fondo per il calciomercato di 617 milioni di sterline durante i suoi due anni e mezzo all’Old Trafford.

Al momento del suo esonero, lo United era 14°. I successi in FA Cup e Coppa di Lega non sono bastati a nascondere i limiti. A Ruben Amorim sono stati concessi solo 14 mesi per ripulire il pasticcio lasciato da Ten Hag, tempo insufficiente. Il portoghese ha cercato di sradicare una cultura tossica e ridare un'identità di gioco, ma la dirigenza ha abbandonato il progetto quando l'attuale allenatore del Milan si è opposto alle sue interferenze.

Carrick sembra destinato a seguire la stessa sorte: dopo un avvio incoraggiante che ha riportato il club in Champions League, il marciume strutturale resta troppo profondo per essere nascosto a lungo.