Calcio in prima linea: perché i talenti brasiliani scelgono lo Shakhtar Donetsk nonostante la guerra in Ucraina
Molti pensano che la guerra in Ucraina sia iniziata con l’invasione russa del febbraio 2022, ma per lo Shakhtar dura da 12 anni.
La loro città, Donetsk, è stata l’epicentro del conflitto fin dall’inizio. Il club ha dovuto trasferirsi dopo l’occupazione russa della Crimea nel 2014 e i combattimenti nel Donbass, trovando rifugio tra Kiev e Leopoli.
Si dice sia il conflitto più sanguinoso dalla Seconda guerra mondiale: dall’inizio del 2022 ha causato centinaia di migliaia di vittime e feriti, e lo Shakhtar si è ritrovato in prima linea.
Oltre alle divise arancione brillante e al trionfo in Europa League 2009, il club è famoso per scovare talenti brasiliani sconosciuti, formarli e rivenderli con profitto, trasformando Donetsk in un rifugio inaspettato. Tra i successi più noti ci sono Willian, Fernandinho, Douglas Costa e Luiz Adriano.
Si potrebbe pensare che la guerra con la Russia abbia messo fine alla rinomata strategia di calciomercato dello Shakhtar, ma non è così. Contro ogni previsione, il club conta oggi un numero record di giocatori brasiliani in rosa, avendo raggiunto quest’estate il traguardo del 50° giocatore proveniente dal Sudamerica nella sua storia.
«La guerra non è una scusa per noi», afferma aGOAL Sergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar da 22 anni. «Ci spinge ad adattarci, a decidere in fretta e ad analizzare la situazione.
«I giocatori brasiliani fanno parte della nostra identità, e tutti conoscono lo Shakhtar proprio grazie a loro. Pertanto, non possiamo fermarci. Dobbiamo solo crescere, crescere e crescere ancora».
In prima linea
Lo Shakhtar e la città di Donetsk sono in prima linea nel conflitto ucraino da molto più tempo dei quattro anni e mezzo dall’invasione russa: la regione del Donbas è stata al centro dei primi focolai di tensione, oltre un decennio fa, che hanno spinto le due nazioni verso la guerra.
Le violenze sono scoppiate all’inizio del 2014, quando gruppi paramilitari antigovernativi hanno preso il controllo della città durante i disordini filo-russi in Ucraina. L’ordine è stato poi ripristinato, ma Donetsk è stata illegalmente annessa dalla Russia nel 2022 ed è ancora sotto occupazione.
L’ultima gara casalinga allo stadio Donbas Arena risale a maggio 2014; in seguito la struttura è stata colpita due volte dai bombardamenti. Anche il centro di allenamento di Kirsha è stato danneggiato: gli alloggi dei giocatori al piano superiore, allora vuoti, sono stati distrutti.
Da allora il club è in esilio: si allena a Kiev e gioca le partite interne a Leopoli, 600 miglia a ovest di Donetsk. Nelle coppe europee ha dovuto giocare le gare “casalinghe” in Polonia e Germania.
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Un legame che dura da due decenni
Da oltre vent’anni lo Shakhtar coltiva il suo legame con il Brasile, idea del proprietario Rinat Akhmetov, affascinato dal calcio brillante e dinamico del Paese sudamericano.
Il primo fu l’attaccante Brandao, arrivato nel 2002. Nel 2004, con l’inizio del ciclo di 12 anni del compianto Mircea Lucescu, il progetto decollò: al tecnico fu affidato il compito di scoprire i migliori talenti brasiliani e portarli in squadra a costi contenuti. In quella stagione arrivarono Elano e Jadson: il primo passò al Manchester City, il secondo restò sette anni a Donetsk.
«Il presidente ed io sognavamo di trasformare ogni partita dello Shakhtar in uno spettacolo», aveva dichiarato Lucescu – scomparso all’inizio del 2026 all’età di 80 anni – in un’intervista rilasciata alcuni anni fa. «Volevamo attirare i tifosi. È allora che è nata l’idea di ingaggiare giocatori brasiliani. Se avessimo voluto qualcos’altro, avremmo ingaggiato argentini e uruguaiani. Solo i brasiliani sanno mettere in scena uno spettacolo».
Negli anni seguenti arrivarono anche Fernandinho (ceduto al City per 40 milioni di euro), Luiz Adriano, Taison e Willian (venduto al Chelsea per 35 milioni di euro). Fernandinho e Willian hanno poi brillato in Premier, mentre Adriano è il capocannoniere storico dei “Minatori” con 128 gol e Taison detiene il record di presenze con 299.
Ma cosa spinse tanti giovani brasiliani ad allontanarsi di oltre 10.000 chilometri da casa, verso l’estremo opposto del pianeta, in un paese con un clima molto diverso, per unirsi a un club di un campionato allora meno competitivo?
«Il presidente voleva portare lo Shakhtar e la città di Donetsk sulla mappa calcistica mondiale», spiega aGOAL l’esperto di calcio ucraino Andrew Todos, l’uomo dietro l’account @ZoryaLondonsk su X. «Poiché quei brasiliani inizialmente si erano lasciati convincere [a trasferirsi], hanno iniziato in qualche modo a creare una sorta di comunità brasiliana a Donetsk.
La città era molto industrializzata e poco attraente per la maggior parte delle persone, ma il centro di allenamento offriva un gruppo numeroso di connazionali, traduttori e attività locali di supporto. Questo ha permesso al club di continuare a ingaggiare talenti emergenti."
Lo straordinario traguardo dei 50 brasiliani
Nonostante la guerra in Ucraina e l’esilio forzato, lo Shakhtar continua ad attrarre talenti brasiliani.
A luglio Ryan Roberto, prelevato dal Flamengo per 9 milioni di euro, è diventato il 50° brasiliano a firmare per lo Shakhtar, confermando una media di oltre due acquisti all’anno dal 2002, quando iniziò la campagna di reclutamento “samba”. Poco dopo è arrivato anche Bruninho, ala 18enne prelevata dall’Athletico Paranaense per 11 milioni di euro (9 milioni di sterline/12 milioni di dollari).
Così Donetsk, e dal 2014 lo stesso club sfollato, è diventata una vera enclave brasiliana a 10.000 km da casa.
Roberto ha spiegato: «Ho scelto lo Shakhtar anche per la presenza di tanti connazionali. So che il club sa accoglierci e capirci».
Dopo l’invasione russa, alcuni stranieri – tra cui Tete – hanno usato una norma FIFA per sospendere i contratti e lasciare il club. Così, nella stagione 2022-23 lo Shakhtar ha schierato una rosa quasi tutta ucraina, lanciando talenti come Mykhailo Mudryk e vincendo comunque il titolo.
Nell’estate 2023, però, il club ha ripreso gli scambi con i club brasiliani. «Lo Shakhtar ha vinto il campionato e ha ingaggiato altri due brasiliani perché è riuscito a convincerli che fosse sicuro», spiega Todos. «Da diverse fonti che ho consultato, per attirare persone in una zona di guerra bisogna offrire buoni stipendi per rendere la proposta allettante.
«Quella comunità si stava ricostruendo. Lo Shakhtar ora ha sede a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, vicino al confine con la Polonia. Basta un’ora o poco più di auto per raggiungere il confine, poi si prende un volo dalla Polonia e si torna a casa o in Europa. Lo Shakhtar ha ricreato gradualmente questa comunità».
Oggi, mentre la guerra in Ucraina continua, il legame con il Brasile si rafforza: attualmente sono 14 i giocatori brasiliani in rosa, record assoluto per il club.
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«Non vendiamo comodità»
Palkin è convinto che la possibilità di accelerare la carriera verso i vertici europei continui a spingere il reclutamento dello Shakhtar in Brasile, nonostante il conflitto con la Russia. Gli stipendi offerti sono nettamente superiori a quelli che questi giovani talenti percepirebbero in patria.
«La nostra guerra è iniziata nel 2014, quando abbiamo lasciato la nostra città, Donetsk», racconta l’amministratore delegato aGOAL. «Prima era molto più facile perché, quando i giocatori arrivavano, vedevano il nostro bellissimo stadio, uno dei migliori d’Europa in quel momento, il nostro centro di allenamento e così via.
Prima del 2014, grazie alle nostre infrastrutture, eravamo molto più attrattivi. Dopo il 2014 e, in particolare, dopo l’invasione russa del 2022, convincere i talenti brasiliani è diventato molto più difficile.
"Tutti sanno che non vendiamo comfort, perché con la guerra è impossibile. Ma offriamo una ‘fabbrica di carriere’: chi viene allo Shakhtar sa che è la strada più breve verso i cinque campionati top d’Europa.
Oggi siamo un club noto in Brasile: i talenti brasiliani si fidano del nostro metodo, della nostra capacità di adattarci in fretta e di valorizzarli, perché una cosa è scoprire un talento, un’altra è farlo crescere.
Il messaggio è chiaro: non vendiamo comodità, ma il loro futuro. Si fidano di noi perché sappiamo far crescere e valorizzare i giocatori brasiliani.
"Un ottimo punto di partenza"
Tra i 50 brasiliani che hanno giocato nello Shakhtar e i 14 attuali c’è l’attaccante Pedrinho. Arrivato dal Benfica nel 2021, prima della guerra, resta legato al club pur essendo tornato in patria in prestito biennale all’Atlético Mineiro.
«Quando vedi tanti brasiliani in rosa, ti viene ancora più voglia di venire qui», racconta l’ala aGOAL.«Prima di arrivare mi sono informato sullo Shakhtar e ho visto quanti giocatori brasiliani c’erano: sapevo che l’inserimento sarebbe stato più facile e veloce. È un fattore fondamentale.
Siamo felici di avere qui il maggior numero possibile di brasiliani perché rende più facile la vita di tutti i giorni. E ogni volta che arrivano nuovi giocatori brasiliani, cerchiamo di aiutarli in ogni modo possibile.
Una delle cose che mi ha reso più felice è stata la facilità con cui ho stretto legami. Sappiamo che trasferirsi in Europa può essere difficile: bisogna adattarsi, comunicare in un ambiente diverso, affrontare il freddo e il fuso orario. Avere tanti brasiliani intorno rende tutto più semplice.
"Questo mi ha offerto un ottimo punto di partenza, soprattutto la prima volta che sono venuto in Ucraina, perché avevo già degli amici qui che conoscevo dalle nazionali giovanili e dai club precedenti. Questo mi ha aiutato molto ad ambientarmi e a crescere qui."
Anche giocatori e staff ucraini fanno il possibile per farli sentire a casa. «Ci rispettano e anche noi rispettiamo loro, siamo nel loro Paese», spiega Pedrinho. «Sono persone meravigliose e ci fanno sentire a nostro agio.
In spogliatoio ci lasciano ascoltare la nostra musica e ci sostengono nei momenti difficili. La loro accoglienza rende tutto più semplice. Nei giorni liberi stiamo insieme, rafforzando lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo."
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Impatto psicologico
La vita in zona di guerra è dura per lo Shakhtar e i suoi giocatori brasiliani, soprattutto i più giovani. A Leopoli, lontana dal fronte, le sirene antiaeree ricordano costantemente il conflitto.
Pedrinho racconta aGOAL che, poche settimane fa, lui e la sua famiglia sono stati costretti a rifugiarsi nel garage sotterraneo di casa dopo un allarme notturno.
«La sfida più grande è rimanere mentalmente forti», spiega l’attaccante. «Quando arrivi qui, conosci già la situazione, ma all’inizio l’impatto psicologico è forte. Per questo sosteniamo i più giovani: ripetiamo che tutto passerà e preghiamo perché finisca presto.
«Ma credo che anche noi calciatori portiamo un po’ di gioia a chi vive qui. Guardare una partita o andare allo stadio offre un momento di svago in mezzo a tutto questo.
"Non è facile: molti sono lontani dalle famiglie, affrontano sirene e bunker, poi devono tornare a una vita normale."
Palkin afferma che il club fa il possibile per proteggere i giocatori da queste difficoltà. «Cerchiamo di semplificare la loro vita», dice. «Alcuni vivono in hotel perché le famiglie sono all’estero e hanno paura di venire in Ucraina.
Immaginate di vivere in un hotel, allenarvi di fronte e poi tornare in camera: non è una vita normale. Alcuni giocatori non vedono le famiglie da due o tre mesi».
Un incubo logistico
Gli spostamenti causati dai 12 anni di esilio pesano molto sui giocatori.
«È cambiato molto, soprattutto dal punto di vista logistico», afferma Pedrinho. «Prima vivevo a Kiev con la mia famiglia e giocavamo sempre lì le partite in casa. A Kiev avevamo il nostro stadio, di prim’ordine, dove disputavamo anche le partite di Champions League. Ora non è più possibile.
Oggi il club cerca di farci restare a Leopoli, soluzione più comoda.
Pedrinho è attualmente fermo per un problema muscolare che attribuisce in parte all’aumento dei viaggi. «Una cosa è stare a casa e poi andare in trasferta per una partita», dice. «Un’altra è passare 10 o 12 ore in pullman solo per giocare e poi tornare per affrontare il campionato ucraino pochi giorni dopo.
Il rischio c’è e prima o poi può portare a infortuni. Nonostante tutto, quando scendiamo in campo diamo il massimo.
Non è facile: molti sono lontani dalle famiglie e affrontano situazioni difficili, tra sirene e rifugi, per poi svegliarsi e provare a tornare a una vita normale."
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Modello di business sostenibile
Cinquant’anni di acquisti dal Brasile sono un traguardo da festeggiare e un vanto per il club, ma soprattutto un modello di business di successo adattato alle attuali esigenze dello Shakhtar.
«La guerra non è una scusa per noi», insiste Palkin. «Anzi, ci spinge ad adattarci, a decidere in fretta e ad analizzare bene la situazione. Per esempio, abbiamo aumentato gli osservatori in Brasile e stiamo sviluppando un sistema di analisi sofisticato prima di acquistare giocatori brasiliani.
«Pertanto stiamo crescendo, perché questa strategia porta risultati sportivi e finanziari».
Da quando la guerra è iniziata, nel 2022, il club ha continuato a muoversi bene sul mercato. «Avevano Mudryk, venduto al Chelsea per 89 milioni di sterline», spiega Todos. «Poi hanno ceduto Kevin al Fulham per quasi 40 milioni di euro, recuperando l’investimento iniziale.
«E poi hanno ingaggiato diversi altri giocatori. Marlon Gomes, Alisson sono arrivati l’anno scorso e molti altri, e quella squadra si stava ricostruendo».
L’ala Kevin ne è un esempio: presa dal Palmeiras per 15 milioni di euro nel gennaio 2024, è stata rivenduta al Fulham per più del doppio appena 19 mesi dopo.
«Kevin è rimasto con noi poco più di un anno prima di essere ceduto», spiega Palkin. «A causa della guerra abbiamo cambiato il nostro modo di formare i giocatori. Prima del 2014 e poi del 2022 i giocatori brasiliani avevano due anni per adattarsi.
Oggi non abbiamo più tempo: un giocatore arriva e deve essere subito pronto. Abbiamo ridotto il periodo di adattamento quasi a zero.»
Anche David Neres è stato un caso simile: arrivato dall’Ajax per 12 milioni di euro nel gennaio 2022 senza giocare neppure una partita, è stato rivenduto al Benfica appena sei mesi dopo con un guadagno di 3 milioni.
«Nonostante le difficoltà causate dalla guerra, con allarmi aerei e missili, sono tornati a fare ciò che sanno fare meglio da vent’anni: un modello di business collaudato», conclude Todos.
Mercato in evoluzione
Lo Shakhtar fu un pioniere nei primi anni 2000, ma oggi molti club europei copiano il suo modello. Tutti, da squadre di medio livello a quelle d’élite, cercano il prossimo talento da 100 milioni in ogni angolo del mondo. Per i giganti ucraini è una sfida enorme.
In un contesto di guerra e continuo esilio, lo Shakhtar fatica a competere con la potenza finanziaria della Premier League e non solo. Ne è un esempio il giovane del Chelsea Estevao Willian, che era un obiettivo dei Minatori prima di approdare a Stamford Bridge.
«Il Chelsea ha cambiato le regole del mercato in Brasile», ha dichiarato a ESPN Darijo Srna, direttore sportivo e leggenda dello Shakhtar. «Stanno acquistando giocatori di 16-17 anni non solo in Brasile, ma anche in Argentina ed Ecuador. Anche il Manchester City è attivo. Per noi è più difficile, ma in Brasile c’è ancora molto talento. Estevao era sulla nostra lista, ma è difficile competere con il Chelsea».
Proprio quest’estate lo Shakhtar ha perso un altro talento brasiliano, il diciottenne Gabriel Mec, seguito a lungo. «Abbiamo trattato per tre mesi con il Gremio», spiega Palkin aGOAL. «Alla fine è andato al Porto: a parità di condizioni, i giocatori preferiscono un Paese senza guerra e noi lo capiamo».
Di fronte a questa concorrenza e alle difficoltà legate al conflitto, lo Shakhtar ha dovuto adeguare la propria strategia puntando su talenti ancora più giovani, come Bruninho, su cui i top club europei non sono ancora disposti a investire.
«Oggi è difficile competere in Brasile: i top club europei vanno lì e pagano 40-50 milioni per i talenti. Per noi è complicato», ammette Palkin.
«Ma ci siamo adattati: il nostro presidente non ha paura di investire in talenti. Abbiamo preso Bruninho a 17 anni e ora, compiuti i 18, gioca con noi».
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L'importanza dell'obiettivo Champions League
La nuova competizione evidenzia l’importanza di qualificarsi ogni stagione per la Champions League, così da restare attrattivi e sostenere il modello di business. Il declino della Premier League ucraina, causato dal conflitto, ha però fatto scendere il campionato nella classifica dei coefficienti UEFA, aggiungendo un ostacolo.
Fortunatamente, allo Shakhtar è stato concesso l’accesso diretto alla fase a gironi della competizione per la stagione 2026-27, in virtù del primo posto conquistato nel campionato ucraino e dell’assegnazione del posto riservato ai campioni della Ligue 1, poiché il Paris Saint-Germain ha vinto l’edizione 2025-26 e si è aggiudicato il posto riservato ai campioni in carica. Altrimenti avrebbe dovuto affrontare il sorteggio delle qualificazioni.
La scorsa stagione, dopo il secondo posto in campionato e l’eliminazione in un turno di qualificazione all’Europa League, i Minatori hanno partecipato alla Conference League, arrivando in semifinale prima di uscire contro il Crystal Palace, poi vincitore del torneo.
Palkin è chiaro: la Champions è vitale per il business e per attrarre talenti dal Brasile. «Ci concentriamo sui bonus delle competizioni e sui trasferimenti», dice aGOAL. «Sono le nostre principali entrate.
«I giovani talenti brasiliani sanno che venendo allo Shakhtar giocano subito in Champions League. Per me è la competizione numero uno al mondo: tutti vogliono mettersi in mostra, tutti vogliono giocarci, i giocatori brasiliani ne sognano la partecipazione. Per questo scelgono noi».
Per Todos, la strategia di ingaggiare giovani talenti sudamericani è ormai ciclica: «La priorità dello Shakhtar non è solo vendere i giocatori che ha formato, ma acquistarli per qualificarsi alla Champions League, che è la principale fonte di guadagno», spiega.
«La qualificazione alla Champions permette loro di vendere quei giocatori e di dimostrare agli osservatori che sanno giocare in una competizione di alto livello. Negli ultimi cinque anni non è più bastato il campionato ucraino per ottenere ingenti compensi».
Nella prima giornata della fase a gironi 2026-27 lo Shakhtar ha già ottenuto un buon risultato, pareggiando 1-1 in casa degli olandesi del PSV.
London calling
La Champions League porterà lo Shakhtar in Inghilterra: il club ucraino cerca nuove entrate commerciali.
A luglio si è saputo che il club trattava con Chelsea, Fulham e Brentford per giocare in uno dei loro stadi, visto che nessuna delle tre sarà in Europa nel 2026-27.
Ad agosto le trattative si sono concentrate con il Chelsea per l’uso di Stamford Bridge, con i Blues disposti ad aiutare un club con cui hanno buoni rapporti, pur a fronte di un pagamento. L’accordo è stato confermato a fine agosto.
«Giocare le nostre partite casalinghe di Champions League a Stamford Bridge è un’opportunità speciale per lo Shakhtar», ha dichiarato il club ucraino. «Siamo grati al Chelsea per l’opportunità di disputare le nostre partite in questa sede speciale. Stamford Bridge è uno degli stadi più famosi del calcio mondiale, con una storia e un’atmosfera incredibili».
A Londra risiede una numerosa comunità ucraina, cresciuta a causa della guerra, e una vivace comunità brasiliana.
«Dall’inizio della guerra abbiamo giocato in Polonia e in Germania. Ora abbiamo deciso di trasferirci in Inghilterra perché si tratta di un nuovo mercato», spiega Palkin. «Onestamente, è la capitale del calcio mondiale per attrattiva mediatica, sportiva e finanziaria.
«Mi hai chiesto come la guerra influenzi il nostro modello di business. Questo è l’impatto. Vogliamo giocare nelle città con molte comunità ucraine perché possano vedere le nostre partite.
Dal punto di vista finanziario cerchiamo sedi che garantiscano maggiori entrate e una vendita ottimale dei biglietti. Ci stiamo adattando alla nuova realtà».
La nomina, nel maggio 2025, dell’esplosivo ex centrocampista della Turchia e del Barcellona Arda Turan come allenatore si è rivelata anche un successo commerciale, poiché lo Shakhtar si è inaspettatamente costruito una base di tifosi turchi – come dimostra la recente amichevole in trasferta contro il Bursaspor, che ha registrato il tutto esaurito con 43.000 spettatori.
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Sopravvivere e prosperare
Giocare nel Regno Unito mostra come lo Shakhtar si sia adattato alla nuova realtà, sfruttando al meglio una situazione difficile in patria.
Sul campo la squadra di Turan ha riconquistato il titolo nazionale ai danni della Dinamo Kiev nel 2025-26, e grazie al coefficiente UEFA è tornata direttamente in Champions League. Restare nella massima competizione europea è vitale.
«Si può essere estremamente ottimisti, e sono sicuro che alcuni membri della dirigenza dello Shakhtar lo siano, ma anche loro capiscono che il ritorno a Donetsk sembra molto improbabile», dice Todos aGOAL. «Di conseguenza, penso che stiano cercando di ampliare i propri orizzonti. Ecco perché stanno venendo a Londra.
Sono sempre innovativi nel modo in cui affrontano queste situazioni, perché negli ultimi dieci anni è stata una questione di sopravvivenza. Aiuta anche avere un proprietario facoltoso che funge da rete di sicurezza.
«Ma oltre a questo, stanno ottenendo risultati concreti. Vedremo cosa ci riserveranno i prossimi anni, ma credo che cercheranno di crescere costantemente per riuscire almeno a vendere con maggiore regolarità giocatori di alto livello, partecipare con maggiore continuità alla Champions League e stringere più partnership in tutto il mondo.»
Come a casa propria
Nonostante le previsioni, il club continua a puntare sui giovani talenti brasiliani. La sua reputazione è un trampolino verso l’Europa. Come ha dichiarato Palkin: «I giocatori brasiliani fanno parte dell’identità dello Shakhtar».
«È ancora un trampolino di lancio», spiega Todos. «E lo Shakhtar non lo nasconde: sa che, nonostante il livello della Premier League ucraina, brillare in Europa basta per trasferirsi in Inghilterra, Italia, Spagna o altrove».
Alla domanda sul perché lo Shakhtar rimanga una proposta così allettante nel suo Paese d’origine, Pedrinho risponde aGOAL: «Se non fosse per la guerra, scherzo sempre dicendo che lo Shakhtar sarebbe il miglior club al mondo per iniziare la propria carriera.
Qui, a 18-19 anni, giochi con regolarità e partecipi a competizioni importanti. Questo attira molti giovani che vogliono farsi notare. Spesso, passando a un club più grande, non si ottiene il minutaggio sperato; lo Shakhtar invece lo garantisce.
«La guerra complica tutto, ma ciò che attira ancora i giocatori è il numero di brasiliani presenti. Se fossimo in pochi, dopo il conflitto sarebbe difficile convincere qualcuno a venire; invece, grazie alla nostra comunità, il trasferimento è più facile».
Nonostante tutto, Pedrinho conclude: “Ciò che conta è il calcio e la gioia di fare ciò che amiamo.”
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