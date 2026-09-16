Calcio in prima linea: perché i talenti brasiliani scelgono lo Shakhtar Donetsk nonostante la guerra in Ucraina

Da oltre vent’anni lo Shakhtar coltiva il suo legame con il Brasile, idea del proprietario Rinat Akhmetov, affascinato dal calcio brillante e dinamico del Paese sudamericano.

Il primo fu l’attaccante Brandao, arrivato nel 2002. Nel 2004, con l’inizio del ciclo di 12 anni del compianto Mircea Lucescu, il progetto decollò: al tecnico fu affidato il compito di scoprire i migliori talenti brasiliani e portarli in squadra a costi contenuti. In quella stagione arrivarono Elano e Jadson: il primo passò al Manchester City, il secondo restò sette anni a Donetsk.

«Il presidente ed io sognavamo di trasformare ogni partita dello Shakhtar in uno spettacolo», aveva dichiarato Lucescu – scomparso all’inizio del 2026 all’età di 80 anni – in un’intervista rilasciata alcuni anni fa. «Volevamo attirare i tifosi. È allora che è nata l’idea di ingaggiare giocatori brasiliani. Se avessimo voluto qualcos’altro, avremmo ingaggiato argentini e uruguaiani. Solo i brasiliani sanno mettere in scena uno spettacolo».

Negli anni seguenti arrivarono anche Fernandinho (ceduto al City per 40 milioni di euro), Luiz Adriano, Taison e Willian (venduto al Chelsea per 35 milioni di euro). Fernandinho e Willian hanno poi brillato in Premier, mentre Adriano è il capocannoniere storico dei “Minatori” con 128 gol e Taison detiene il record di presenze con 299.

Ma cosa spinse tanti giovani brasiliani ad allontanarsi di oltre 10.000 chilometri da casa, verso l’estremo opposto del pianeta, in un paese con un clima molto diverso, per unirsi a un club di un campionato allora meno competitivo?

«Il presidente voleva portare lo Shakhtar e la città di Donetsk sulla mappa calcistica mondiale», spiega aGOAL l’esperto di calcio ucraino Andrew Todos, l’uomo dietro l’account @ZoryaLondonsk su X. «Poiché quei brasiliani inizialmente si erano lasciati convincere [a trasferirsi], hanno iniziato in qualche modo a creare una sorta di comunità brasiliana a Donetsk.

La città era molto industrializzata e poco attraente per la maggior parte delle persone, ma il centro di allenamento offriva un gruppo numeroso di connazionali, traduttori e attività locali di supporto. Questo ha permesso al club di continuare a ingaggiare talenti emergenti."