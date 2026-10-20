Poco più di un anno fa, prima dell’arrivo del Paris Saint-Germain, Pedri disse che il Barcellona era la migliore squadra del mondo. Lamine Yamal, appena rientrato, aggiunse che avevano una “missione”: dimostrarlo vincendo la Champions League. La sera dopo, al Montjuïc, il PSG ha rimesso al loro posto i Blaugrana: gli uomini di Luis Enrique, in rimonta, hanno sconfitto per 2-1 gli avversari, fino a quel momento imbattuti, grazie a un gol nel finale di Gonçalo Ramos.

Era solo una gara della fase a gironi, ma ha dimostrato la forza dei campioni d’Europa in carica, giunti in Catalogna senza cinque titolari, tra cui l’intero attacco. I giocatori del PSG hanno esultato per il messaggio lanciato dopo le dichiarazioni del Barça.

«Se sei il migliore, devi dimostrarlo in campo, non a parole», ha tagliato corto Ramos. «Siamo i campioni d’Europa; non posso dire altro». E non ce n’era bisogno.

A differenza del Barça, il PSG ha lasciato che fossero i piedi a parlare, e l’allenatore dei Blaugrana, Hansi Flick, ha ammesso dopo la pesante sconfitta: «Oggi non ha senso dire che siamo allo stesso livello del PSG». Ma è davvero così? Perché il Barça arriva alla rivincita di martedì al Parc des Princes in una forma smagliante.