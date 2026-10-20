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Lamine Yamal Barcelona PSG GFX 1:1GOAL

Il Barcellona con Lamine Yamal sembra imbattibile, ma il match di Champions League contro il PSG ne testerà il vero valore

I Blaugrana hanno vinto tutte le 11 partite finora in questa stagione, ma riusciranno a mantenere il record perfetto al Parc des Princes?

Mark Doyle
Tradotto da

  • Poco più di un anno fa, prima dell’arrivo del Paris Saint-Germain, Pedri disse che il Barcellona era la migliore squadra del mondo. Lamine Yamal, appena rientrato, aggiunse che avevano una “missione”: dimostrarlo vincendo la Champions League. La sera dopo, al Montjuïc, il PSG ha rimesso al loro posto i Blaugrana: gli uomini di Luis Enrique, in rimonta, hanno sconfitto per 2-1 gli avversari, fino a quel momento imbattuti, grazie a un gol nel finale di Gonçalo Ramos.

    Era solo una gara della fase a gironi, ma ha dimostrato la forza dei campioni d’Europa in carica, giunti in Catalogna senza cinque titolari, tra cui l’intero attacco. I giocatori del PSG hanno esultato per il messaggio lanciato dopo le dichiarazioni del Barça.

    «Se sei il migliore, devi dimostrarlo in campo, non a parole», ha tagliato corto Ramos. «Siamo i campioni d’Europa; non posso dire altro». E non ce n’era bisogno.

    A differenza del Barça, il PSG ha lasciato che fossero i piedi a parlare, e l’allenatore dei Blaugrana, Hansi Flick, ha ammesso dopo la pesante sconfitta: «Oggi non ha senso dire che siamo allo stesso livello del PSG». Ma è davvero così? Perché il Barça arriva alla rivincita di martedì al Parc des Princes in una forma smagliante.

  • "Cose da imparare"

    هانز فليك
    AFP

    Flick ha ammesso che la sua squadra non è stata all&#x27;altezza, sia in possesso palla che senza, contro il PSG.

    La sconfitta contro il PSG non ha compromesso la stagione del Barcellona, che ha vinto la Liga con otto punti sul Real Madrid, battuto 10 maggio al Camp Nou per il secondo titolo di fila. Tuttavia, il gol di Ramos al 90° a Montjuïc ha infuriato Flick: non era la prima volta che la squadra perdeva assetto e lucidità nel momento chiave.

    «Quando si difende sull’1-1, bisogna giocare in modo più intelligente nel finale di partita, e questo non è successo», ha sbottato il tecnico tedesco. «Dobbiamo essere più organizzati e coprire tutti gli spazi. Bisogna resistere per 90 minuti, tutta la squadra deve difendere, attaccare, giocare ad alto livello con la palla, sfruttare gli spazi, partecipare al possesso palla.

    «Contro il PSG si è visto che tutti sanno sfruttare gli spazi, vogliono la palla... Sono cose da imparare e da migliorare».

    Questi limiti, uniti a una difesa spesso vulnerabile, costarono l’eliminazione ai quarti di Champions: l’Atletico vinse 3-2 in due match, con il Barça incapace di mantenere la porta inviolata in 12 gare.

    Quest’anno sarà diverso? Il mercato ha colmato le lacune della squadra di Flick?

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  • Una svolta epocale

    Rodri
    Getty

    L&#x27;acquisto di Rodri, il miglior centrocampista difensivo al mondo, dovrebbe proteggere la fragile difesa a quattro del Barcellona.

    I primi segnali indicano che il Barcellona, almeno in attacco, può mettere in difficoltà il PSG martedì: finora ha segnato 4,4 gol a partita.

    Il mancato arrivo di Julian Alvarez dall’Atlético è stato compensato dall’esplosione di Raphinha, che con il suo contributo offensivo ha già fatto dimenticare Robert Lewandowski. Anche Gabriel Jesus sembra offrire più garanzie di Ferran Torres, passato al PSG.

    A centrocampo si giocano due posti Fermín López, Dani Olmo, Anthony Gordon e Karim Adeyemi, mentre Yamal è – come Raphinha – titolare inamovibile. In ogni caso Flick avrà sempre in panchina almeno un paio di potenziali cambi di partita.

    Nonostante le 48 reti e 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni, restano dubbi sulla solidità difensiva: il Barça non mantiene la porta inviolata in Champions League dall’aprile 2025.

    Battere il Real Madrid nella corsa a Rodri è stato un colpo da maestro: nessuno al mondo sa tenere palla e proteggere la difesa come lui, due qualità che sono mancate contro il PSG lo scorso anno.

    In effetti, l’aspetto più sorprendente della sconfitta non è stato tanto il fatto che la linea alta di Flick venisse sfruttata da inserimenti tempestivi – l’avevamo già visto diverse volte in precedenza. Ciò che ha colpito di più è stato il dominio di Vitinha e compagni a centrocampo: Flick ha ammesso che Pedri e De Jong sono rimasti esausti a inseguire ombre per gran parte del secondo tempo. Con Rodri in squadra, il Barça dovrebbe gestire meglio il possesso contro il PSG.

    La difesa, però, resta ancora carente in termini di qualità.

  • Prova del nove

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
    AFP

    Yamal e il Barcellona vogliono dimostrare di poter essere protagonisti in Champions League a fine stagione.

    L'acquisto di João Cancelo, talentuoso e versatile, offre a Flick copertura su entrambe le fasce, utile visto che Koundé e García non saranno a Parigi. Tuttavia, un infortunio a Cubarsi potrebbe far crollare la difesa del Barcellona.

    Partiranno comunque con fiducia. Nuno Mendes, unico terzino sinistro capace di contenerlo, è out per infortunio, quindi Yamal può brillare a Parigi. Il giovane ha dichiarato di meritare il Pallone d’Oro, ma sa che manca ancora un trofeo al suo curriculum: la Champions League.

    Come ha sottolineato Luis Enrique in conferenza stampa, il nuovo formato rende irrilevanti molti match della fase a gironi: «La competizione inizierà ad aprile, non adesso, e le squadre ancora in gara si contenderanno il trofeo».

    Per Yamal e il Barça, però, questa è una gara importante: la squadra è in forma migliore rispetto all’ultimo incrocio e sembra poter competere con il PSG. Spetta a loro dimostrarlo, perché, come insegna il match dell’anno scorso, contano solo i fatti.

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