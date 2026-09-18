Arthur Dias: l'ex attaccante che ha raggiunto la Nazionale brasiliana trasformandosi in un difensore centrale

Cresciuto a Campo Grande, Dias ha iniziato a giocare a futsal da bambino, distinguendosi presto per statura e talento.

«Era davvero speciale. Già negli Under 11 era una star; attirava l’attenzione, soprattutto per il suo fisico. Era molto robusto per la sua età», ricorda l’allenatore Sergio Pavao in un’intervista a Fatimanews.

La sua stazza e il suo istinto lo resero dominante nelle categorie giovanili, prima sul parquet e poi sui campi in erba. Lo scout locale Murilo assistette a quelle prestazioni.

«Ha segnato tantissimi gol nei campionati regionali, sia nel futsal che nel calcio», ricorda Murilo. «Si è sempre distinto, giocando in una categoria superiore. È sempre stato alto, robusto, abile e con grande personalità in campo».

Nel 2022, a 15 anni, Dias lascia Campo Grande per entrare nel vivaio dell’Athletico Paranaense e un anno dopo firma il primo contratto da professionista. Arriva come centravanti, ma fatica a imporsi in area di rigore e lo staff tecnico valuta di scaricarlo.

La sua carriera fu salvata dall’allenatore Rodrigo Bellao, oggi al Botafogo, che intuì il suo potenziale in difesa.

«Era finito nella lista dei trasferimenti, ma io lo trattenni perché vidi in lui un potenziale diverso: quello di difensore», ha dichiarato Bellao. «Fisicamente molto forte, gli mancavano però alcune qualità da attaccante, e in molti in società volevano cederlo».

Ha dichiarato a UmDois Esportes: «È stato curioso. Non è stata una decisione presa di getto, ma è avvenuto nel corso di un processo. Aveva difficoltà come attaccante, e io faccio molto lavoro uno contro uno, in cui tutti attaccano e difendono. Arthur era più bravo a marcare che a fare l’attaccante. Ha molta forza».

La transizione è stata graduale: prima ala, poi centrocampista, terzino e infine difensore centrale. Il ragazzo e il suo entourage hanno inizialmente resistito, ma l’intervento dell’allenatore ha cambiato la sua carriera.

«Mi chiamò per due chiacchiere e mi disse: “Senti, Bellao, non voglio giocare da difensore centrale. Mia madre pensa che non dovrei giocare, nemmeno il mio agente è d’accordo, i miei amici pensano che io non sia un difensore centrale”», ha aggiunto Bellao.

«Gli ho risposto: “Ho 18 anni di esperienza. Vuoi dire che tua madre, il tuo agente e i tuoi amici ne capiscono più di me di calcio?”. Ha riso e, durante la conversazione, gli ho predetto un contratto da professionista e la nazionale. Ha cambiato espressione, dal broncio a un sorriso».