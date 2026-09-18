Arthur Dias: l'ex attaccante che ha raggiunto la Nazionale brasiliana trasformandosi in un difensore centrale
Pochi giocatori vivono una trasformazione così radicale: da attaccante in disgrazia, quasi ceduto, a uno dei difensori centrali più ambiti del calcio sudamericano. È la storia di Arthur Dias, 19enne rivelazione dell’Athletico Paranaense che sta conquistando il Brasile.
Con 49 presenze in prima squadra, il potente difensore è già stato convocato nella Nazionale maggiore brasiliana e ha attirato l’interesse dei club europei. Il Tottenham, colpito dalle sue prestazioni, ha presentato un’offerta di trasferimento in estate, respinta perché l’Athletico vuole continuare a farlo crescere.
Ma come ha fatto un ex centravanti a diventare il cuore della difesa dell’Athletico e ad attirare l’attenzione del ct della Seleção, Carlo Ancelotti?
Dove tutto ha avuto inizio
Cresciuto a Campo Grande, Dias ha iniziato a giocare a futsal da bambino, distinguendosi presto per statura e talento.
«Era davvero speciale. Già negli Under 11 era una star; attirava l’attenzione, soprattutto per il suo fisico. Era molto robusto per la sua età», ricorda l’allenatore Sergio Pavao in un’intervista a Fatimanews.
La sua stazza e il suo istinto lo resero dominante nelle categorie giovanili, prima sul parquet e poi sui campi in erba. Lo scout locale Murilo assistette a quelle prestazioni.
«Ha segnato tantissimi gol nei campionati regionali, sia nel futsal che nel calcio», ricorda Murilo. «Si è sempre distinto, giocando in una categoria superiore. È sempre stato alto, robusto, abile e con grande personalità in campo».
Nel 2022, a 15 anni, Dias lascia Campo Grande per entrare nel vivaio dell’Athletico Paranaense e un anno dopo firma il primo contratto da professionista. Arriva come centravanti, ma fatica a imporsi in area di rigore e lo staff tecnico valuta di scaricarlo.
La sua carriera fu salvata dall’allenatore Rodrigo Bellao, oggi al Botafogo, che intuì il suo potenziale in difesa.
«Era finito nella lista dei trasferimenti, ma io lo trattenni perché vidi in lui un potenziale diverso: quello di difensore», ha dichiarato Bellao. «Fisicamente molto forte, gli mancavano però alcune qualità da attaccante, e in molti in società volevano cederlo».
Ha dichiarato a UmDois Esportes: «È stato curioso. Non è stata una decisione presa di getto, ma è avvenuto nel corso di un processo. Aveva difficoltà come attaccante, e io faccio molto lavoro uno contro uno, in cui tutti attaccano e difendono. Arthur era più bravo a marcare che a fare l’attaccante. Ha molta forza».
La transizione è stata graduale: prima ala, poi centrocampista, terzino e infine difensore centrale. Il ragazzo e il suo entourage hanno inizialmente resistito, ma l’intervento dell’allenatore ha cambiato la sua carriera.
«Mi chiamò per due chiacchiere e mi disse: “Senti, Bellao, non voglio giocare da difensore centrale. Mia madre pensa che non dovrei giocare, nemmeno il mio agente è d’accordo, i miei amici pensano che io non sia un difensore centrale”», ha aggiunto Bellao.
«Gli ho risposto: “Ho 18 anni di esperienza. Vuoi dire che tua madre, il tuo agente e i tuoi amici ne capiscono più di me di calcio?”. Ha riso e, durante la conversazione, gli ho predetto un contratto da professionista e la nazionale. Ha cambiato espressione, dal broncio a un sorriso».
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La grande occasione
La scelta si rivelò vincente: a 17 anni Dias si allenava già con la prima squadra dell’Athletico e l’anno dopo ne entrò stabilmente a far parte. Mostrò subito di sentirsi a suo agio con i giocatori più esperti, tanto che l’allenatore Odair Hellmann lo fece esordire nel secondo tempo della partita di Serie B contro l’America Mineiro.
In quella gara commise un fallo da rigore su Willian Bigode nel recupero, ma il portiere Santos parò il tiro e l’Athletico conquistò un punto. Dias, emotivamente provato, scoppiò in lacrime dopo la partita.
«Dopo la gara ero sconvolto. Non ho pianto subito, ma durante il ritorno, dopo un allenamento, non ce l’ho più fatta. Mi sono seduto in campo e ho iniziato a piangere a dirotto”, ha raccontato il giovane a Globo. “Poi Papito [Hellmann] mi ha parlato, mi ha aiutato. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che credeva nel mio potenziale. Ho riposto fiducia in lui e nei miei compagni, e ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in quel momento difficile”.
Hellmann lo ha difeso e incoraggiato a trasformare l’errore in un’occasione di crescita.
"Da fuori si dice: 'Mandatelo via, liberatevene, escludetelo'. Ma qualsiasi decisione prenda un allenatore ha delle conseguenze", ha affermato. Quello che è successo con Arthur è che si tratta di un giovane promettente che si è allenato con la prima squadra, ha mostrato buone qualità, in partita ha avuto un’occasione e ha commesso un errore. Un errore anomalo: nelle gare successive non ho visto altri giocatori spingere un avversario in area come ha fatto lui.
Ho toccato un punto dolente, dopo la partita. Al ritorno, Arthur era seduto in un angolo, da solo e in lacrime, dopo l’allenamento. Io ero fuori e avevo lasciato andare tutti a casa.
Ho attraversato il campo, sono andato da lui e gli ho detto: “Piangi, è importante liberarti di questa tristezza e rabbia. A volte Dio mette degli ostacoli per farci capire che non eravamo sulla strada giusta. Prendi questa sfortuna come un’opportunità di crescita. Nessuno qui ti considererà un criminale o il peggior giocatore del mondo. Sei un talento e il club crede in te; il gruppo ti sosterrà, ma devi riconoscere l’errore e lavorare per migliorare.”
Grazie a questo sostegno Dias ha ritrovato fiducia, è diventato un pilastro della Nazionale Under 20 brasiliana e ha guidato il Paese alla vittoria nel Campionato Sudamericano Under 20.
Come va?
Il passaggio di Dias al calcio professionistico è stato sorprendente. Entrato titolare per sostituire gli infortunati, è presto diventato inamovibile. La scorsa stagione ha totalizzato 17 presenze, contribuendo alla promozione dell’Athletico in Serie A, e nel 2026 ha già raggiunto 25 presenze nella massima serie.
Il suo istinto offensivo emerge quando si spinge in avanti: ha segnato il primo gol da professionista nel 3-3 contro il Coritiba, controllando la palla con un ottimo primo tocco su corner e insaccando con freddezza per il momentaneo 2-0.
La sua rapida ascesa ha attirato l’interesse di club europei: ad aprile il Tottenham ha inviato degli osservatori e poi presentato un’offerta di circa 21 milioni di euro, respinta. Con due anni di contratto e una clausola rescissoria di 60 milioni, il Furacão vuole che continui a crescere a Curitiba.
La sua crescita ha raggiunto un nuovo traguardo quando il ct del Brasile Ancelotti lo ha convocato per le amichevoli contro Australia e India. Con la Seleção potrà imparare da difensori di livello mondiale come Marquinhos e Gabriel Magalhães e confrontarsi in allenamento con attaccanti come Raphinha e Vinicius Jr.
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I punti di forza principali
Il passato da attaccante e giocatore di futsal rende Dias un difensore centrale moderno e completo. La sua grande forza fisica e il controllo del gioco aereo lo rendono quasi imbattibile nei duelli individuali.
I suoi contrasti, sia in scivolata sia di spalla, sono decisivi, e la sua lettura del gioco gli permette di intercettare le azioni con pulizia. Impressionanti anche la sua freddezza e la sua tecnica in fase di costruzione, dove sfrutta in un ruolo diverso le abilità sviluppate da attaccante.
Come sottolinea Bellao: «Per me incarna lo spirito dell’Athletico: è tutto ciò che l’Athletico cerca in un difensore. È bravo in difesa, forte nel gioco aereo e decisivo nei contrasti. In più, porta in fase di costruzione le qualità del suo passato da attaccante».
C'è margine di miglioramento
A 19 anni Dias sta affinando la consapevolezza tattica e a volte si fa sorprendere dal ritmo serrato della Serie A. Contro attaccanti esperti basta un attimo di distrazione per essere punito, e la sua propensione alle scivolate può diventare un problema se i tempi non sono perfetti.
L’esordio complicato, con un rigore subito, mostra che deve ancora migliorare la gestione delle emozioni sotto pressione. In questa stagione ha già scontato due squalifiche per gialli in Serie A, arrivando a 10 ammonizioni in 50 presenze da professionista: un segnale chiaro di lavoro da fare.
Ora serve continuità con il club, mentre le prossime amichevoli del Brasile lo metteranno alla prova accanto a stelle internazionali.
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Il prossimo... Thiago Silva?
Dopo il passaggio senza difficoltà da attaccante a difensore centrale, Dias mostra le doti tipiche dei moderni difensori abili nel gioco palla a terra, portando in difesa tecnica da centrocampista e attaccante.
Il suo idolo è Thiago Silva, ex fuoriclasse di Chelsea, Milan e PSG: ha definito un recente incontro con lui «il giorno più felice della mia vita». Come la leggenda brasiliana, Dias unisce forza e coraggio, pronto a eccellere ai massimi livelli.
E adesso?
In quattro anni è passato dal rischio di essere escluso dalla squadra giovanile all’ingresso nella Nazionale brasiliana di Ancelotti: un percorso tumultuoso e fulmineo per il giovane attaccante.
Ora la priorità è brillare nelle amichevoli con la Seleção per restare nei piani di Ancelotti in vista della Copa América 2028.
In club, l’Athletico dovrà lottare per trattenere il suo pilastro difensivo: con quasi 50 presenze in prima squadra e una reputazione in crescita, se continuerà così, sempre più club europei bussaeranno alla sua porta e l’Athletico potrebbe non riuscire a respingerli.
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