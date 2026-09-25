Artem Stepanov: "l'Erling Haaland ucraino" che sta conquistando l'Eredivisie

Stepanov ha segnato quasi in ogni partita del campionato giovanile e ha impressionato nella UEFA Youth League, così l’allenatore del Leverkusen Xabi Alonso lo ha convocato in prima squadra. Rimasto in panchina in Bundesliga, ha esordito subentrando nella vittoria per 5-0 contro il Red Bull Salisburgo in Champions League nel novembre 2024.

«Sembra un sogno», ha dichiarato al fischio finale. «Ho sempre voluto giocare in Champions League. Sono davvero felice».

Nonostante l’emozione, ha presto acquisito sicurezza e ha iniziato a dare indicazioni al capitano Granit Xhaka. «Gli ho detto dove posizionarsi per il calcio d’angolo e l’ho rassicurato», ha raccontato.

Xhaka lo apprezza già molto e dichiara: «Basta vedere le sue statistiche con l'Under 19. Non è in Germania da molto, ma si è integrato bene e parla tedesco. È importante che capisca tutto. È molto umile e sa ascoltare».

«Per la sua età ha un fisico imponente e sa come sfruttarlo. Sa anche esattamente dove si trova la porta, il che è fondamentale per un attaccante».

Dopo un altro breve ingresso contro lo Sparta Praga, nell’estate 2025 il Leverkusen lo cede in prestito al Norimberga, in seconda divisione. Con l’allenatore Miroslav Klose non trova spazio, così a metà stagione il prestito viene interrotto e il ragazzo passa all’Utrecht.

Subito inserito tra i titolari dell’Utrecht, ha impiegato alcune settimane per sbloccarsi. Il primo gol, su rigore contro l’AZ, gli è valso il titolo di miglior giocatore della partita e ha inaugurato una striscia di quattro reti in cinque match.

L’Utrecht ha sfiorato la Conference League, fermandosi in finale ai rigori contro l’Ajax dopo il gol di Stepanov in semifinale.