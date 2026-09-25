Artem Stepanov: "l'Erling Haaland ucraino" che sta conquistando l'Eredivisie
La carriera di Artem Stepanov è ancora agli inizi, ma è già stata segnata da grandi sconvolgimenti. A 15 anni, mentre cresceva nel vivaio dello Shakhtar Donetsk, l’attaccante e la sua famiglia hanno dovuto lasciare la loro casa in Ucraina all’inizio dell’invasione russa.
Negli ultimi quattro anni la sua vita è rimasta instabile: un trasferimento al Bayern Monaco è fallito, poi ha esordito in Champions League con il Bayer Leverkusen. È però in Olanda che si è messo in mostra, segnando in cinque partite di fila con l’Utrecht.
Attaccante alto, dai capelli lunghi e concreto sotto porta, è stato inevitabilmente paragonato a Erling Haaland, ma sta tracciando la propria strada.
Dove tutto ha avuto inizio
Nato a Lutsk, nord-ovest dell’Ucraina, nel 2007, Artem Stepanov inizia presto a giocare a calcio grazie al padre Roman, ex attaccante che lo guida fin da piccolo. Entra nel vivaio del Volyn Lutsk, la squadra di Roman, e a 13 anni passa allo Shakhtar.
Due anni dopo, all’inizio dell’invasione russa, il padre decise di trasferirsi in Germania con la famiglia. Dopo un mese di prova il Bayern Monaco era pronto a offrirgli un contratto, ma l’accordo saltò per motivi definiti di «natura non sportiva».
Un amico di famiglia li mise in contatto con il Bayer Leverkusen, che lo ingaggiò nell’estate 2022. Artem esplose subito: con 18 gol in 23 partite guidò l’Under 17 al titolo e poi passò all’Under 19, continuando a brillare.
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La grande occasione
Stepanov ha segnato quasi in ogni partita del campionato giovanile e ha impressionato nella UEFA Youth League, così l’allenatore del Leverkusen Xabi Alonso lo ha convocato in prima squadra. Rimasto in panchina in Bundesliga, ha esordito subentrando nella vittoria per 5-0 contro il Red Bull Salisburgo in Champions League nel novembre 2024.
«Sembra un sogno», ha dichiarato al fischio finale. «Ho sempre voluto giocare in Champions League. Sono davvero felice».
Nonostante l’emozione, ha presto acquisito sicurezza e ha iniziato a dare indicazioni al capitano Granit Xhaka. «Gli ho detto dove posizionarsi per il calcio d’angolo e l’ho rassicurato», ha raccontato.
Xhaka lo apprezza già molto e dichiara: «Basta vedere le sue statistiche con l'Under 19. Non è in Germania da molto, ma si è integrato bene e parla tedesco. È importante che capisca tutto. È molto umile e sa ascoltare».
«Per la sua età ha un fisico imponente e sa come sfruttarlo. Sa anche esattamente dove si trova la porta, il che è fondamentale per un attaccante».
Dopo un altro breve ingresso contro lo Sparta Praga, nell’estate 2025 il Leverkusen lo cede in prestito al Norimberga, in seconda divisione. Con l’allenatore Miroslav Klose non trova spazio, così a metà stagione il prestito viene interrotto e il ragazzo passa all’Utrecht.
Subito inserito tra i titolari dell’Utrecht, ha impiegato alcune settimane per sbloccarsi. Il primo gol, su rigore contro l’AZ, gli è valso il titolo di miglior giocatore della partita e ha inaugurato una striscia di quattro reti in cinque match.
L’Utrecht ha sfiorato la Conference League, fermandosi in finale ai rigori contro l’Ajax dopo il gol di Stepanov in semifinale.
Come va?
Ad aprile Utrecht e Leverkusen hanno prolungato il prestito di Stepanov fino al 2026-27, con un’opzione di acquisto da 2 milioni di euro.
«Mi trovo davvero bene qui. Sono contento di aver iniziato a segnare di più nelle ultime partite, anche se devo dire che questi gol sono in gran parte merito della squadra», ha dichiarato Stepanov.
Il nuovo allenatore Anthony Correia, intervistato da VoetbalPrimeur, ha commentato: «Non è fantastico? È un grande giocatore, un ragazzo fantastico. Se resterà, segnerà molti gol per noi».
Dal suo ritorno dalla pausa estiva, il diciannovenne è stato sensazionale, anche se l’Utrecht ha vinto solo una delle sette partite di Eredivisie giocate. Dopo il colpo di testa all’esordio contro l’AZ, ha segnato sul secondo palo nel 3-3 con lo Sparta e ha aperto le marcature contro il PSV, pur uscendo sconfitto 6-1.
Ha mostrato buone qualità anche contro il Go Ahead Eagles, pur sotto di tre reti quando la partita è stata sospesa per oggetti lanciati dagli spalti. Giorni dopo, a porte chiuse, ha trasformato il rigore del 3-3 al 90'.
Contro l’Excelsior ha toccato quota cinque gol in cinque partite: ha superato il marcatore e deviatato in rete un cross basso, aprendo le marcature e regalando all’Utrecht la prima vittoria stagionale. «Non sono sorpreso», ha dichiarato aVoetbalPrimeur. «So di cosa sono capace».
La sua convocazione esordiente in nazionale ucraina è arrivata puntuale, ma un infortunio alla caviglia rimediato nel primo tempo della sconfitta contro il Feyenoord gli ha impedito di rispondere alla chiamata.
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I punti di forza principali
Con i suoi 6'3 di altezza, Stepanov è un attaccante imponente, forte nei duelli aerei e fisici, ma non è solo un centravanti tradizionale o un finalizzatore. Quando l’Utrecht deve liberare la propria metà campo, Stepanov si abbassa o si allarga per alleggerire la pressione, protegge il pallone e serve un compagno. Con dribbling e velocità, supera i difensori e trascina la squadra in avanti.
Molti dei suoi gol nascono dalla capacità di leggere il gioco: la sua consapevolezza spaziale e l’anticipazione dei passaggi gli permettono di posizionarsi per un tocco facile in area e creare caos nella difesa avversaria.
«È intelligente sotto porta, pericoloso e sa usare il corpo», spiega l’allenatore dell’Utrecht, Correia. «Può ancora migliorare molto in area, è un attaccante di alto livello in divenire».
C'è margine di miglioramento
Le sue prestazioni nell’Eredivisie hanno confermato il grande potenziale mostrato nelle giovanili del Leverkusen. Nonostante i 10 gol in 21 partite con l’Utrecht, il giovane attaccante deve ancora dimostrare il proprio valore.
Il prestito al Norimberga, dove non ha segnato in 13 gare, ha evidenziato le sue difficoltà di adattamento e che la sola forza fisica non basta in certi contesti. Per imporsi nei tornei più competitivi dovrà migliorare il lavoro senza palla e la tecnica, come sottolinea il compagno Dani de Wit: «Controlla la palla con sicurezza, anche se a volte gli rimbalza molto sui piedi».
A marzo il difensore Matisse Didden ha aggiunto: «A volte è ancora un diamante grezzo, ma sta dando il meglio di sé».
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Il prossimo... Erling Haaland?
Nonostante il nuovo taglio di capelli di Haaland, i paragoni tra Stepanov e l’attaccante del Manchester City continuano. Il giovane ucraino è leggermente più basso e meno imponente del norvegese. Pur avendo sette anni in meno, non sembra destinato a raggiungere la stessa statura e lo stesso impatto.
Il suo fiuto per il gol e il posizionamento intelligente avvalorano i paragoni, come ha affermato due anni fa l’allenatore dell’Under 21 ucraina Dmytro Mykhailenko: «Penso che Artem imiti lo stile di gioco di Haaland, e il norvegese sia il suo modello. Stepanov è molto simile a Erling per stazza, coordinazione e velocità; ha persino un taglio di capelli simile a quello del norvegese. Artem ha molto talento, è dotato fisicamente, possiede una buona tecnica e una buona comprensione del gioco offensivo».
Come Haaland, Stepanov è molto amato e si è guadagnato la fama di “buffone del gruppo”, come ha raccontato il compagno di squadra Didden a *De Telegraaf*. «Ha anche l’aspetto giusto. Non ho bisogno del numero del suo barbiere! È davvero un bravo ragazzo con un grande senso dell’umorismo. Umorismo ucraino. È un po’ sboccato e, insieme all’[ala spagnola] Angel Alarcon, si fa sentire con quel poco di inglese che parlano. Già solo questo è divertente.”
E adesso?
Stepanov è scoppiato in lacrime in campo dopo l’infortunio contro il Feyenoord, consapevole che il suo esordio con l’Ucraina sarebbe slittato. Una battuta d’arresto straziante per una stella nascente che voleva «mostrare loro cosa so fare».
«Sapevo che dovevo esserci», ha commentato in merito alla convocazione. «So dove devo stare. So che devo far parte della nazionale perché in questo momento sto facendo molto bene il mio lavoro e continuerò a farlo».
Con il suo atteggiamento, la sua forma e i suoi punti di forza, la sua carriera guarda solo in alto. Il sogno della nazionale è solo rimandato. Che porti il Bayer Leverkusen alla gloria o continui a brillare in Eredivisie, il suo percorso gli ha già dato una maturità superiore agli anni.
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