Zurigo-Napoli: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Zurigo-Napoli è match d'andata dei sedicesimi di Europa League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Napoli comincia a Zurigo la sua campagna di Europa League , competizione diventata obiettivo prioritario degli azzurri dopo l'eliminazione da Champions e Coppa Italia, anche alla luce del distacco abissale dalla Juventus in campionato. Gli uomini di Ancelotti proveranno a mettere le basi del passaggio del turno già nella gara di andata dei sedicesimi: l'imperativo è tornare a segnare goal fuori casa, dopo quattro gare di fila lontano dal San Paolo che hanno visto la rete avversaria inviolata.

Di fronte uno Zurigo che nella Super League svizzera naviga a metà classifica, a distanza siderale dalla capolista Young Boys. I biancazzurri hanno appena ripreso il campionato dopo la lunga sosta invernale, incassando prima una secca sconfitta dal San Gallo e poi battendo sabato scorso il Grasshopper nel derby. Meglio non sottovalutare una compagine che nel girone eliminatorio ha battuto in casa squadre come Ludogorets e soprattutto Bayer Leverkusen.

QUANDO SI GIOCA ZURIGO-NAPOLI

Zurigo-Napoli è in programma giovedì 14 febbraio alle ore 21: teatro della sfida il secolare stadio Letzigrund, fresco di restyling una decina d'anni fa.

DOVE VEDERE ZURIGO-NAPOLI IN TV E STREAMING

Zurigo-Napoli sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti dell'Europa League, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite), con possibilità di seguire il match anche in streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. La gara sarà anche visibile in chiaro, sul digilale terrestre, sugli schermi di TV8.

FORMAZIONI UFFICIALI ZURIGO-NAPOLI

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.