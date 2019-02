Zurigo-Napoli, Ancelotti non fa turnover: Milik con Insigne in attacco

Carlo Ancelotti vuole onorare al massimo l'Europa League: non farà turnover contro lo Zurigo, pronto il miglior Napoli possibile.

Dopo aver abbandonato la Champions League con l'amaro in bocca, da terzo classificatao in un girone di ferro, il Napoli vorrà provare ad arrivare fino in fondo all'Europa League. D'altronde è realisticamente anche l'unica possibilità di trofeo che resta ai partenopei in questa stagione.

Proprio per questo motivo, come già dichiarato da Carlo Ancelotti, a caldo, dopo l'eliminazione dalla Champions League, non si farà turnover già dalla prima partita della competizione, ovvero l'andata dei sedicesimi di finale contro lo Zurigo.

Sarà un San Valentino trascorso in campo, per il Napoli, con il calcio d'inizio puntato alle 21.00 al Letzigrund Stadion. Non bisognerà prenderà la partita sottogamba, nonostante lo Zurigo non sia nella migliore stagione della sua vita (occupa al momento il 4° posto nella Super League).

Carlo Ancelotti sembra orientato a mandare in campo quindi tutti i titolari a sua disposizione. In attacco va verso la panchina Dries Mertens, che contro la Fiorentina ha dimostrato di non essere al 100% della forma psico-fisica. Quindi Insigne e Milik comporranno il duetto offensivo.

Il Napoli deve fare a meno degli infortunati Albiol, Mario Rui e Verdi. In difesa avranno una maglia da titolare ancora Maksimovic e Malcuit. Ballottaggio a sinistra tra Ghoulam e Hysaj.

A centrocampo solo Diawara potrebbe scalzare qualcuno dei titolari, ma si va verso la conferma della coppia in mediana con Fabian Ruiz e Allan. Callejon e Zielinski ancora sugli esterni.

ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.