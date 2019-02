Zurigo-Napoli 1-3: Tris azzurro, ottavi di finale ipotecati

Rotonda vittoria per il Napoli in Svizzera: 3-1 sullo Zurigo e qualificazione agli ottavi di finale praticamente ipotecata.

Il Napoli batte fuoricasa per 3-1 lo Zurigo nell'andata dei sedicesimi finale di Europa League ed ipoteca in questo modo con una settimana di anticipo il passaggio agli ottavi di finale. A segno Insigne, Callejon e Zielinski, Kololli per i padroni di casa.

A frenare gli azzurri nei primo 10 minuti di gioco è più il terreno in pessime condizioni che la difesa svizzera. L'errore del portiere Brecher favorisce l'1-0 di Insigne ed anticipa solo di qualche minuto il dominio assoluto della squadra di Ancelotti, che a centrocampo fa il bello e cattivo tempo con Allan e Fabian Ruiz.

Il raddoppio arriva 10 minuti dopo con Callejon e prima del doppio fischio finale viene sfiorato il 3-0 con Zielinski (molto attivo sulla fascia sinistra) e Milik.

Ritmi più bassi nella ripresa, con i padroni di casa che di tanto in tanto riescono ad arrivare nei pressi dell'area di rigore avversaria, ma senza creare patemi, nemmeno con i nuovi ingressi in campo.

Brecher riesce ad evitare in tre occasioni il tris partenopeo, che però inevitabilmente arriva grazie all'asse Zielinski-Callejon. Prima del fischio finale c'è gloria anche per gli elvetici: il goal della bandiera lo sigla Kololli (calcio di rigore concesso per fallo di mano di Maksimovic), Meret invece compie un miracolo sul destro ravvicinato di Khelifi.

I GOAL

11' INSIGNE 0-1 - Brecher si fa soffiare il pallone da Milik, Insigne da pochi metri deve solo spingere il pallone dentro la porta.

21' CALLEJON 0-2 - Cross dalla sinistra di Malcuit ed interno destro al volo dal centro dell'area di rigore per lo spagnolo.

77' ZIELINSKI 0-3 - Cross rasoterra di Callejon dalla destra, stop, dribbling su due avversari e potente destro ravvicinato.

83' KOLOLLI 1-3 - Rigore con il cucchiaio per il giocatore dello Zurigo, che sorpende Meret.

IL TABELLINO

ZURIGO-NAPOLI 1-3

MARCATORI: 11' Insigne (N), 21' Callejon (N), 77' Zielinski (N), 83' rig. Kololli (Z)

ZURIGO (3-4-3): Brecher; Nef, Bangura, Maxso; Untersee, Kryeziu, Domgjoni (46' Marchesano), Kharabadze; Winter (67' Ceesay), Odey (76' Khelifi), Kololli.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (76' Luperto); Callejon, Allan (60' Diawara), Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne (68' Ounas), Milik.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Mazic

Ammoniti: Untersee, Maksimovic, Ghoulam, Diawara, Kryeziu, Nef

Espulsi: nessuno