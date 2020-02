Zouma e le critiche di Mourinho: "Mi disse che ero stato spazzatura"

José Mourinho è senza ombra di dubbio uno dei migliori allenatori al mondo, la diplomazia però non è mai stata una delle sue caratteristiche migliori.

Lo sa bene anche Kurt Zouma, il cui rapporto con lo Special One è stato a volte fin troppo diretto. Lanciato giovanissimo al propio dal tecnico portoghese, il difensore che oggi è un punto fermo dei Blues, prima di imporsi ad altissimi livelli ha dovuto sopportare le durissime critiche di Mou.

Zouma, in un’intervista rilasciata a RMC Sport, ha raccontato un episodio accaduto qualche anno fa.

Il difensore ha ricordato l’effetto che per lui ebbe quella frase.

Dietro la durezza di Mourinho si nasconde in realtà altro.

“Ama la vittoria ed usa tutti gli strumenti possibili per raggiungerla. Sono arrivato qui che avevo 19 anni e lui hi ha dato la possibilità di giocare. Non so cosa dicano gli altri, tutti abbiamo opinioni diverse, ma non sono d’accordo con chi dice che non dà opportunità ai giovani”.