ZONA DAZN su Sky: cos'è, su quale canale, quanto costa al mese, come vederla

Tutte le informazioni utili sul nuovo servizio ZONA DAZN, sia per gli abbonati a Sky che per gli abbonati a DAZN.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

DAZN torna sul satellite. Nasce Zona DAZN: a partire da lunedì 8 agosto, infatti, la piattaforma di eventi in streaming è visibile nel bouquet di Sky per chi è abbonato a entrambi i servizi.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

Con Sky tre partite di Serie A ogni giornata

COS'È E DOVE VEDERE ZONA DAZN

"ZONA DAZN - si legge sul sito della piattaforma di streaming - è un canale opzionale edito da DAZN e disponibile, a partire dall’8 Agosto, su Sky".

ZONA DAZN è visibile in tv sui canali Sky per i clienti SkyQ e MySky. In particolare, il servizio sarà usufruibile su 5 canali satellitari, dal numero 214 al numero 218 compresi. ZONA DAZN non sarà invece disponibile in streaming su SkyGo.

COME VEDERE ZONA DAZN

ZONA DAZN è un servizio riservato ai clienti Sky con un abbonamento tv attivo e un abbonamento DAZN (on piani Standard o Plus) attivo.

"Se sei un cliente DAZN con un abbonamento attivo - comunica DAZN - potrai aggiungere il canale ZONA DAZN direttamente dalla sezione “ZONA DAZN su Sky” della tua area “Il mio Account".

Se invece non sei un cliente DAZN, dovrai prima sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Solo successivamente potrai aggiungere il canale ZONA DAZN dalla sezione “ZONA DAZN su Sky” della tua area “Il mio Account”.

QUALI EVENTI SU ZONA DAZN

Su ZONA DAZN saranno innanzitutto visibili in diretta tv le 7 partite per ogni giornata di Serie A i cui diritti sono stati acquisiti in esclusiva su DAZN. Le gare saranno suddivise tra i vari canali, dal 214 al 218.

"Sul canale - comunica Sky - sarà possibile vedere le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva su DAZN - complementari alle 3 trasmesse sui canali Sky - e una playlist di programmi di approfondimento, contenuti originali DAZN e molto altro, via satellite o via digitale terreste. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com".

Su ZONA DAZN, dunque, sarà disponibile anche una selezione di altri eventi targati DAZN, come i campionati e le coppe di cui la piattaforma possiede i diritti, ma anche i vari prodotti confezionati nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi, come ad esempio "Marotta masterclass".

QUANTO COSTA ZONA DAZN AL MESE

ZONA DAZN avrà un costo mensile di 5 euro, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN (29,99 euro al mese per il piano DAZN Standard e 39,99 al mese per il piano DAZN Plus).