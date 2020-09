Zola è fiducioso: "Pirlo alla Juventus, può essere una mossa geniale"

Tra una sola settimana comincerà il nuovo campionato di e ufficialmente il nuovo ciclo della . Dopo aver esonerato Pirlo in seguito all'eliminazione dalla , i bianconeri si sono affidati ad Andrea Pirlo, subito in una grande panchina dopo aver deciso di intraprendere la carriera da allenatore.

Tutti gli occhi sono puntati sul Campione del Mondo 2006 ed ex fuoriclasse bianconero, deciso ad iniziare alla grande la sua nuova era. Dubbi e positività dividono i tifosi della Juventus e non riguardo quanto potrà dare il nuovo allenatore di Madama.

Intervistato dal Corriere della Sera, Gianfranco Zola ha detto la sua:

Mestieri diversi, ma occhio alle sorprese:

"Certo, il ruolo dell’allenatore richiede un talento diverso. E Pirlo avrà bisogno dello staff: il preparatore Bertelli sarà un valore aggiunto in assoluto e anche Tudor sarà importante. Andrea dovrà crescere in fretta: sceglierlo è stato molto coraggioso e può diventare una mossa geniale".

Zola ha lavorato con Sarri al :

"Un po’ sono dispiaciuto per lui e il suo gruppo: ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato: la Juventus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti".