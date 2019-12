Zoff controcorrente: "Lazio favorita contro la Juventus"

L'ex tecnico della Lazio e leggendario portiere della Juventus punta sui biancocelesti: "Hanno il dovere di andare in Champions".

- aprirà la giornata, ma non sarà il solo big match del 15esimo turno. Sabato, infatti, la Capitale verrà illuminata dalla sfida tra la e , distanti appena sei punti in classifica. Un risultato favorevole per i biancocelesti, e magari uno stop nerazzurro, porterebbe veramente più di due squadre a lottare per lo Scudetto.

Giornata essenziale quella che si aprirà domani e si concluderà domenica, che potrà dire molto sul proseguo del campionato. La Lazio potrà contare sullo straripante Immobile, recordman e capocannoniere della , ma anche su giocatori in grande forma come Correa, Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Nonostante il pari contro il nell'ultima gara di campionato, la Juventus ha comunque dimostrato di saper vincere le gare più ostiche sia in Serie A che in Champions, rimanendo sul filo del rasoio tra vittoria, pareggio e sconfitta in diverse occasioni. Tramutando quasi tutti i dubbi in tre punti.

Dino Zoff, ex portiere della Juventus e tecnico della Lazio, vede però i biancocelesti in rampa di lancio:

"Contro la Juventus la Lazio potrebbe partire anche con i favori del pronostico. Sarà una sfida interessante".

Per il leggendario portiere Campione del Mondo '82, la Lazio non può sbagliare. Nelle ultime stagioni la squadra di Inzaghi ha sempre lottato per grandi traguardi e nonostante il successo di Coppa e non è riuscita a chiudere il campionato nei primi quattro posti.

Non è un ora o mai più, ma stavolta le premesse ci sono tutte:

"Ha la capacità di schiacciare gli avversari. È cresciuta anche dal punto di vista mentale, non si scioglie più alla prima difficoltà. Ha il dovere di andare in Champions".

Parola al campo, Olimpico illuminato per un match da mille e una notte.