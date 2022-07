Ziyech annuncia l'addio ai propri procuratori: "Gestirò io le trattative"

Nel mirino del Milan, Hakim Ziyech annuncia di volersi gestire autonomamente: "Prendo il pieno controllo del mio futuro".

Nel bel mezzo di un possibile trasferimento al Milan, che da qualche settimana ha intensificato il proprio interesse nei suoi confronti, Hakim Ziyech decide di dare una svolta alla propria carriera: da oggi ha deciso, come comunicato su Instagram, di gestire in proprio le trattative che lo riguarderanno.

Il mancino del Chelsea ha dato il benservito alla Nakhli Mondial, agenzia con sede in Olanda che ne curava gli interessi. "Auguro loro tutto il meglio", ha scritto. Spiegando poi il modo in cui, da ora, intenderà rapportarsi con i club interessati a portarlo via da Londra.

"Sono arrivato a un punto della mia vita in cui sento che è arrivato il momento di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale.

Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera vengano prese da me.

Per cui, da ora, io e il mio team, assieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo la parte economica delle trattative.

L'interesse professionale dovrà essere indirizzato ai contatti presenti nella mia bio.

Resto incredibilmente grato per il vostro sostegno continuo".

Il Milan, che ha individuato in Ziyech uno dei profili giusti per rinforzare la propria trequarti, osserva. Conscio che, da ora, dovrà interagire direttamente con lo stesso calciatore, intenzionato a gestire in maniera autonoma un eventuale addio al Chelsea.