Zinedine Zidane, dal calcio di strada a fuoriclasse mondiale

Partito da La Castellane, Zidane si consacrerà grande campione con Juventus e Real Madrid e trascinerà la Francia a vincere Mondiali ed Europei.

"Zidane è l'unico giocatore per cui valga la pena pagare il biglietto" - Michel Platini

È stato uno dei più grandi numeri 10 del calcio moderno, di sicuro il più completo di tutti. Zinedine Zidane univa alle straordinarie qualità tecniche un tiro potente e preciso, l'intelligenza tattica, una fisicità unica (è alto un metro e 85 centimetri per 79 chilogrammi), che gli consentiva di reggere lo scontro anche con gli avversari più rocciosi, un dinamismo sconosciuto ai fantasisti tradizionali che madre natura gli ha regalato.

Ala destra o sinistra, mezzala di punta, trequartista o geniale regista di centrocampo, il francese formatosi giocando a calcio con gli amici per strada, dopo gli esordi nel Cannes esplode con il Bordeaux, che elimina il Milan di Capello in Coppa UEFA, e si consacra come fuoriclasse nella Juventus di Lippi. In bianconero vince tanto, non la Champions League, per conquistare la quale si trasferisce al Real Madrid per la mirabolante cifra di 150 miliardi di Lire.

Con la maglia dei Galacticos completa una carriera da fenomeno assoluto, e raggiunge il suo obiettivo, ma è con quella della Francia che scrive indelebilmente il suo nome nella storia del calcio. Prima nel 1998 trascina i Bleus alla vittoria dei Mondiali casalinghi, ed è l'uomo della finale col Brasile, guadagnandosi meritatamente il Pallone d'Oro. Due anni dopo guida la Nazionale transalpina a conquistare anche gli Europei del 2000.

'Zizou', come tutti ormai lo chiamano, insegue il bis mondiale nel 2006, ma in Germania, dopo aver eliminato anche il Brasile, chiude la sua carriera anticipatamente nel corso della finale con l'Italia, quando, con una testata rifilata a Materazzi per reazione ad una provocazione verbale del difensore, si guadagna anticipatamente gli spogliatoi venendo espulso dall'arbitro. E ai rigori i suoi compagni soccomberanno agli Azzurri, guidati dal Ct. Marcello Lippi, suo ex allenatore.

DAL CALCIO DI STRADA AL CANNES

La storia di Zinedine Zidane inizia da La Castellane, il quartiere di Marsiglia dove nasce il 23 giugno 1972 e trascorre la sua giovinezza. Papà Smail e mamma Malika abitano in uno di quei palazzoni nella zona Nord della città, costruiti negli anni Sessanta del secolo scorso in stile modernista per i rifugiati francesi della Guerra d'Algeria (1954-1962).

La zona non è certo il luogo ideale dove far crescere un bambino: la criminalità dilaga e la polizia preferisce spesso starne alla larga. Smail, originario della Cabilia, si è trasferito in Francia perché durante il conflitto era stato un 'harki', ovvero uno di quegli algerini che avevano combattuto al fianco dei francesi.

Quando gli algerini nel 1962 conquistarono l'indipendenza, per lui stare nel suo Paese natale era diventato impossibile, da cui la decisione, conosciuta Malika, di emigrare in maniera definitiva in terra transalpina, dove si era già recato nel 1953 per lavorare come muratore, salvo poi tornare in Nord Africa. Sposatosi e stabilitosi a Marsiglia, lavora come magazziniere e quando Zidane nasce, ha già avuto da Malika altri 4 figli: 3 maschi, Djamel, Farid e Nordine, e una femmina, Lila.

Una famiglia numerosa, quella degli Zidane, cui mamma e papà impartiscono un'educazione ferrea e trasmettono principi e valori.

"Devo tutto ai miei genitori - ammetterà Zizou a 'Hurrà Juventus' nel 1999 – perché mi hanno insegnato il rispetto, l’umiltà e la capacità di condividere tutto".

Il giovane Zidane, che la sorella Lila chiama 'Yaz', segue molto in calcio in tv e non è particolarmente votato allo studio. Ha però una grande vitalità, che ha bisogno di 'scaricare' praticando tanto sport: il calcio, senza dubbio, che gioca in strada con gli amici, ma anche lo skateboard e il judo.

"Ha praticato judo fino a 11 anni - rivelerà Lila -, ed è diventato cintura arancione. Era sempre pieno di lividi ma non si arrendeva mai".

Il pallone è invece il compagno di interminabili partite per le strade e i vicoli di La Castellane, dove acquisisce quelle straordinarie doti tecniche che lo accompagneranno per tutta la sua carriera da professionista.

"La tecnica l’ho appresa sulla strada - ammetterà 'Zizou' -, giocando per divertimento e per impressionare gli amici, creando movenze solo mie. È lì che si imparano le cose più belle e inimitabili".

"Lui era il più giovane ma anche il più forte di tutti - assicura Malek, suo amico stretto, che lo seguirà anche a Torino -, sembrava che avesse una mano al posto del piede, tanto la palla gli restava incollata. E vedeva il gioco meglio di chiunque altro".

E la strada ne forgia anche il carattere, solo apparentemente timido, in realtà riservato ma facile ad accendersi davanti alle provocazioni e alle ingiustizie. Nelle partite contro altri gruppi di bambini, impara a sopportare i colpi che riceve, ma anche a farsi rispettare reagendo in modo perentorio.

"Provengo da un quartiere duro - spiegherà -, dove non si cerca mai la bagarre fine a se stessa ma, se vieni provocato, non puoi far finta di niente. Io detesto la violenza e l’ingiustizia e sopporto i colpi degli avversari. Fino a quando arrivo al punto in cui non ce la faccio più: allora mi ribello ed esplodo".

Si spiegano così la prima eclatante reazione con la maglia del Cannes, e le testate che gli costano altrettante espulsioni ai Mondiali con Arabia Saudita (1998) e Italia (2006) e in Champions League contro l'Amburgo (2000). Le sue qualità calcistiche sono però abbaglianti e 'Yaz' inizia a giocare con squadre vere: dapprima con l’associazione 'Nouvelle Vague' di Le Castellane, di cui diventerà anni dopo presidente onorario, e in seguito con il Saint Henri dall'età di 8 anni.

Gli avversari restano stupefatti di una tecnica così sopraffina in un bambino dalla stazza e dai mezzi fisici imponenti, tanto che a papà Smail tocca spesso portarsi dietro i documenti per dimostrare l'età di suo figlio. Nel frattempo non rinuncia a continuare a praticare il judo.

"Un sabato - ricorderà Smail - siamo rientrati molto tardi da una gara di judo e lui avrebbe dovuto alzarsi cinque ore dopo per giocare un torneo di calcio. Ero convinto che non ce l’avrebbe fatta e, invece si è presentato regolarmente ed ha corso fino a quando, alla fine della terza partita, è svenuto...".

Ma dall'età di 11 anni il calcio diventa la sua vita. A 13 anni e mezzo le sue potenzialità tecniche e caratteriali convincono Jean Varraud, osservatore del Cannes, a convocarlo nella città della Costa azzurra per fargli sostenere dei provini. Inizialmente 'Yaz' esagera e tende a strafare, ma non si lascia sfuggire la seconda occasione offertagli dopo aver parlato con i dirigenti del club e viene preso.

"Aveva una velocità di piedi e una tecnica eccezionali - racconterà l'osservatore che l'ha scoperto -, mai viste prima. E poi la grande caparbietà dei ragazzi che arrivano dai quartieri meno fortunati".

L'ultimo ostacolo è convincere mamma Malika a lasciarlo partire lontano da casa.

"Temevo che avrebbe preso cattive strade, così giovane..."

Il Cannes ottiene il sì della donna solo dopo aver trovato a 'Yaz' una sistemazione d'eccezione: abiterà in città dalla famiglia Elineau: con il signor Jean Claude (dirigente del Club), la moglie Nicole, i loro tre figli e un altro allievo. Quella che diventerà presto una seconda famiglia sarà fondamentale per la crescita del futuro Pallone d'Oro.

"Ogni notte piangevo per la solitudine - racconterà - ed è stato grazie a queste persone se ho superato quei difficili momenti".

In segno di gratitudine, il francese di origini algerine pianterà nel giardino della famiglia Elineau un albero di ciliegio. Intanto tutti constatano che Varraud ci aveva visto giusto: il ragazzo è un fenomeno che con i piedi sa far fare alla palla quello che vuole. A 16 anni, nel 1988, è aggregato alla Prima squadra da Jean Fernandez, e può allenarsi con i professionisti. In quel momento capisce che il calcio sarà per lui una professione e non solo una passione.

Il suo modello è 'Il Principe' di Montevideo, Enzo Francescoli, che nel 1989 passa all'Olympique Marsiglia, la squadra per cui 'Yaz' fa il tifo.

"Vedevo in Enzo tutte le qualità del calciatore - spiegherà -. Se lo avessi incontrato allora, mi sarei inginocchiato davanti a lui e invece l’ho incontrato anni dopo da avversario con la Juve, nella Coppa Intercontinentale. Fu una grande impressione e lui si commosse quando seppe che il mio primo figlio si chiamava Enzo in suo nome".

Il 20 maggio 1989, a 17 anni non ancora compiuti, il tecnico Fernandez lo fa esordire in Division 1. Allo Stadio della Beaujoire i biancorossi affrontano in trasferta il Nantes, dove militano giocatori come Deschamps e Desailly. Zidane fa l'ingresso in campo a 12 minuti dalla fine, e la sua squadra riesce a strappare un prezioso pareggio per 1-1.

"Mi guadagnai un premio da 5 mila franchi, ero pazzo di gioia", rivelerà il futuro Pallone d'Oro.

Nell'affascinante città del Festival del cinema, Zidane conosce anche la bella Véronique, la ballerina di cui si innamora e che nel 1994 diventerà sua moglie.

Chiude il 1988/89 con 2 presenze nella massima divisione francese, poi l'anno seguente torna nei ranghi per giocare sempre con la Primavera del club. I riflettori tornano ad accendersi per il classe 1972 nel 1990/91: diventato un titolare della Prima squadra, il 10 febbraio 1991, Zidane segna il suo primo goal da professionista ancora contro il Nantes (2-1). Il presidente Alain Pedretti, che gliel'aveva promesso, gli regala per l'occasione un'auto, una Renault Clio rossa che lo riempie di felicità.

Il giovane trequartista in tutto totalizza 31 presenze e una rete, fra campionato e Coppa di Francia, e contribuisce a portare in Cannes al sorprendente 4° posto finale in Division 1 che vale l'accesso alla Coppa UEFA. Casca tuttavia una prima volta nelle provocazioni degli avversari in un Nizza-Cannes, quando, dopo i ripetuti falli cui è sottoposto, abbatte con una testata un difensore rossonero. Un episodio che farà scalpore.

Nella stagione seguente, però, qualcosa nel giocattolo si rompe: la squadra è eliminata agli ottavi di finale di Coppa UEFA dalla Dinamo Mosca e precipita subito nelle posizioni di fondo della classifica. Alla fine sarà 19° posto e retrocessione in Division 2, nonostante le 5 reti realizzate in 31 gare da Zidane (più altre 7 presenze fra Coppa UEFA e Coppa di Francia).

L'ESPLOSIONE A BORDEAUX E LO SGAMBETTO AL MILAN

L'Olympique Marsiglia, attraverso il proprio presidente, Bernard Tapie, manifesta il proprio interesse per il giovane Zidane, ma l'allenatore belga Raymond Goethals lo boccia:

"È troppo lento", è il suo giudizio.

Mai valutazione fu più erronea. Fatto sta che il futuro Pallone d'Oro non indosserà mai la maglia della sua squadra del cuore. Su di lui piomba invece il Bordeaux, che attraverso un altro marsigliese, il tecnico Rolland Courbis, piazza l'affondo decisivo: Zidane si trasferisce ai girondini per 3 milioni di franchi, pari ad appena 460 mila euro di oggi.

Una cifra irrisoria, se si considera il valore che nel giro di qualche anno avrebbe assunto il suo cartellino. Lasciato dunque il Cannes con un bilancio personale di 6 reti in 71 partite, Bordeaux Zinedine ritrova l'amico Christophe Dugarry, con cui aveva legato nelle Rappresentative giovanili francesi. Spesso è impiegato da Courbis in posizione di ala destra o sinistra, ma naturalmente svaria tanto su tutto il campo e appena può assume una posizione più centrale, dimostrando anche una grande sapienza tattica.

Con Dugarry e Lizarazu forma la colonna portante di una squadra che gioca un calcio offensivo ed entusiasmante, e che per due stagioni consecutive chiude al 4° posto nella Division 1. Nel 1992/93 Zidane segna 11 reti in 39 gare, di cui 10 in campionato, e sforna tanti assist per le reti di Dugarry.

I girondini si qualificano alla Coppa UEFA, dove nel 1993/94 giungono agli ottavi di finale, eliminati dai tedeschi del Karlsruhe (6 presenze e 2 goal per Zidane). Il ragazzo partito da La Castellane diventa per tutti 'Zizou', soprannome che gli dà mister Courbis, e diventa uno specialista dei calci di punizione. Le 34 presenze con 6 centri in Division 1 più le 3 gare in Coppa di Francia portano a 43 le apparizioni complessive di Zidane in stagione con 8 goal.

Nonostante un pugno sferrato a Desailly a inizio anno, nel settembre 1993, che gli costa il rosso diretto nella sfida con il Marsiglia, Zidane diventa con le sue giocate e le grandi prestazioni il beniamino del pubblico del Parc Lescure, il vecchio stadio della città, ed è nominato nel 1994 'Miglior giovane del campionato francese' dall'UNFP, l'Assocalciatori transalpina.

Nel 1994/95 'Zizou' e compagni, guidati dal portoghese Toni e successivamente da Eric Guerit nel finale di stagione, si piazzano al 7° posto nella Division 1. Lui gioca stabilmente con il numero 7 sulle spalle e realizza nuovamente 6 reti, stavolta in 37 gare, in campionato. In totale mette va a segno nuovamente 8 volte in 46 presenze complessive. In Coppa UEFA (4 apparizioni e un goal) il Bordeaux esce stavolta ai sedicesimi con i polacchi del GKS Katowice.

Ma la squadra è ormai pronta a stupire anche in Europa. L'anno buono in tal senso è il 1995/96, che vede 'Zizou', Dugarry e Lizarazu salire alla ribalta internazionale. Il Bordeaux, allenato dal bosniaco Slavo Muslin e trascinato dal suo numero 7, che segna 5 goal in 8 gare, vince la Coppa Intertoto e accede alla Coppa UEFA. Qui non si ferma più, arrivando fino alla finale contro il Bayern Monaco.

Panoramic

Nel suo cammino, dopo il cambio di allenatore, con l'approdo in panchina del tedesco Gernoth Rohr, incrocia il Milan di Fabio Capello negli ottavi di finale. I rossoneri sembrano ipotecare la qualificazione nella gara di andata a San Siro, vinta 2-0 con i goal di Eranio e Roberto Baggio. Ma nel match di ritorno al Parc Lescure succede l'impensabile. Zidane, che nel turno precedente contro il Betis aveva realizzato un eurogoal da 40 metri, e Dugarry, con una grande partita, mettono in crisi la difesa rossonera.

'Zizou' balla fra centrocampo e attacco, svaria continuamente dalla fascia alla trequarti, non dando punti di riferimento, e firma i due assist che consentono all'attaccante del Bordeaux di firmare l'impresa: 3-0 e sono i francesi a passare. In semifinale i girondini superano anche lo Slavia Praga (doppio successo per 1-0 con nuovo assist del futuro Pallone d'Oro all'andata) e ottengono il diritto di contendere il trofeo in finale al Bayern Monaco.

Privi però di 'Zizou', squalificato, i francesi cadono 2-0 nella gara di andata all'Olympiastadion, e nel match di ritorno, vinto ancora dai bavaresi di Beckenbauer per 1-3 al Parc Lescure, questi ultimi legittimano la conquista della Coppa UEFA 1995/96. A Zidane, per il quale la mancata vittoria del titolo resterà la sua delusione più grande in carriera assieme alle due Champions perse a Torino e ai Mondiali 2006 persi con l'Italia, restano la ribalta internazionale e una stagione da 12 goal in 51 gare (33 presenze e 6 goal in campionato, 8 presenze e una rete in Coppa UEFA) che lo consacra come grande talento del calcio francese.

Nonostante il 16° posto finale del Bordeaux in Division 1, con una salvezza risicata, a fine anno l'UFNP lo nomina 'Miglior giocatore del campionato francese'. I grandi club europei sono pronti a contendersi i gioielli dei girondini, e per Zidane l'avventura al Bordeaux si chiude con 39 goal segnati in 179 gare.

ZIDANE ALLA JUVE: 5 ANNI DI INCANTO E TRIONFI

Luciano Moggi, Direttore generale della Juventus, fiuta il grande colpo e con 7 miliardi e mezzo di Lire si aggiudica il volto nuovo del calcio francese. 'Zizou' sceglie la maglia numero 21 e, dopo Euro '96 disputato con la Nazionale, ma condizionato da un incidente d'auto avuto poco prima dell'inizio della manifestazione, che gli aveva impedito di brillare, lascia la Francia e approda a Torino nel corso dell'estate.

Le prime settimane con i campioni d'Europa in carica, nelle quali si sottopone ad un duro lavoro atletico con il preparatore Giampiero Ventrone, sono molto dure per il francese di origini algerine.

"Deschamps me ne aveva parlato - dice -, ma non credevo a una cosa simile. Più volte sono stato sul punto di vomitare dopo gli allenamenti talmente grande era stata la fatica".

L'esordio con la nuova maglia arriva in un palcoscenico particolare, lo Stadio Comunale di Barletta, dove i bianconeri sono opposti in trasferta alla Fidelis Andria per il 2° turno della Coppa Italia. Conte e Vieri liquidano la pratica (0-2) e per 'Zizou' è la prima apparizione italiana, seguita dall'esordio in Serie A l'8 settembre 1996 (Reggiana-Juventus 1-1) e da quello in Champions League 3 giorni dopo, l'11 settembre contro il Manchester United (1-0 con assist vincente per Boksic).

I bianconeri sono una squadra stellare e dominano in Italia e a livello internazionale. Zidane, tuttavia, stenta a trovare i suoi consueti standard di rendimento. Addirittura viene espulso con rosso diretto dall'arbitro Cesari, alla 3ª giornata di campionato, per fallo da dietro su Massimiliano Allegri (vittoria per 2-1 a Perugia). Tanto che l'Avvocato Agnelli si interroga:

"Zidane è il giocatore di cui tutti mi hanno parlato o è quello che abbiamo visto agli ultimi Europei?"

Ma una volta ritrovata la miglior condizione, e completato l'adattamento tattico ad un calcio diverso da quello francese, 'Zizou' esplode e nel ruolo di trequartista diventa uno dei trascinatori della squadra di Marcello Lippi. I bianconeri vincono la Supercoppa Europea contro il PSG (1-6 a Parigi e 3-1 a Palermo), la Coppa Intercontinentale a Tokyo con il River Plate del suo idolo Francescoli (1-0 con rete di Del Piero) e lo Scudetto, il 24° della storia della Vecchia Signora, precedendo di 2 lunghezze i rivali del Parma.

Getty Images

Il primo goal italiano arriva per il francese in una gara speciale, il Derby d'Italia contro l'Inter, con un sinistro vincente dai 25 metri, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che fissa il punteggio sul 2-0 per i bianconeri.

È la Juve più spettacolare della gestione Lippi, capace di grandi prestazioni anche in Champions League, su tutte il 6-1 a Torino rifilato in campionato al Milan campione d'Italia in carica, con 'Zizou' che fa il bello e il cattivo tempo, e trasforma anche un rigore, e il 4-1 nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'Ajax, in cui ad uno splendido goal aggiunge 2 assist per i suoi compagni. 'Zizou' ruba palla in piena area olandese, mette a sedere Van der Sar e deposita il pallone in fondo alla rete sguarnita.

Anche il tecnico viareggino incorona il suo gioiello francese:

"Ha il potere di rendere semplici le cose difficili", dice di lui.

Ma l'Europa gli regala un'altra amara delusione: i bianconeri soccombono infatti 3-1 in finale all'Olympiastadion di Monaco contro il Borussia Dortmund. Dopo 44 presenze e 7 reti nel 1996/97 (5 goal in 29 partite in Serie A), la seconda stagione italiana di Zizou è per lui ancor più esaltante sul piano personale.

Il numero 21 della Vecchia Signora colleziona infatti nel 1997/98 11 goal complessivi in 48 partite, consacrandosi fuoriclasse di livello mondiale. In campo dà spettacolo con le sue giocate, in particolare la veronica (curiosamente lo stesso nome della donna della sua vita), un dribbling eseguito spalle all'avversario passandosi rapidamente la palla da un piede all'altro, che gli spagnoli ribattezzano 'ruleta'.

"Ci ho messo 7 anni di calcio in strada per 6 ore al giorno per apprenderla - rivelerà il campione francese - e quando sbagliavo mio fratello Djamel mi sgridava".

I goal in campionato salgono a 7 in 32 partite, cui si aggiungono i 3 in 11 gare in Champions e una rete in 4 presenze in Coppa Italia. Zidane è ormai un perno della Juventus, che con Inzaghi e Del Piero di punta, vince il lungo duello con l'Inter di Simoni e Ronaldo (nonostante l'espulsione di 'Zizou' nella sfida Scudetto di Torino) e conquista a fine anno il suo 25° Scudetto.

Getty

Il miglior Zidane di sempre conquista anche la Supercoppa italiana a inizio stagione (3-0 sul Vicenza) ma non l'agognata Champions League: per la 3ª volta il francese soccombe in finale, stavolta contro il Real Madrid ad Amsterdam (0-1), nonostante sia premiato come miglior centrocampista del torneo. E c'è chi inizia a parlare di maledizione per Zizou.

Il fuoriclasse francese può consolarsi con il Pallone d'Oro (precedendo Suker e Ronaldo 'Il Fenomeno'), che gli viene assegnato da France Football al termine del suo eccezionale 1998, il FIFA World Player e il premio come Miglior giocatore mondiale per la rivista World Soccer. Riconoscimenti individuali che consacrano la sua indiscutibile classe.

"Se sono arrivato fin qui - dichiara il francese -, lo devo a questi anni in bianconero in cui ho trovato sicurezza, la voglia di non mollare mai, la capacità di rinnovare la fame di altri successi. Ecco perché voglio restare a Torino, in una Juve che continui a lottare per vincere tutto".

Zizou, che si trasforma progressivamente prima in sontuosa mezzala, poi in straordinario regista, resta in bianconero altri tre anni, che tuttavia non saranno all'altezza dei primi due. Il 1998/99 è la stagione più deludente, con 40 presenze e 2 goal (25 presenze e 2 reti in campionato) e una Juventus che finita la prima era Lippi con la sconfitta con il Parma, con Ancelotti in panchina chiude in 7ª posizione.

Getty Images

Il francese, condizionato anche da una lesione al menisco del ginocchio destro che lo tiene fuori nell'ultimo mese, non brilla. La squadra esce in semifinale in Champions League e perde la Supercoppa italiana.

'Zizou' punta al riscatto nel 1999/00, ma anche la quarta stagione torinese sarà per lui piuttosto avara di soddisfazioni. Se si eccettua la vittoria della Coppa Intertoto (la seconda in carriera per il francese) contro il Rennes (2-0 in casa, 2-2 in Francia), che permette ai bianconeri di avanzare in Coppa UEFA, in campionato il sorprendente k.o. finale sotto il diluvio a Perugia, priva il campione francese del 3° Scudetto.

La squadra di Ancelotti, eliminata dal Celta Vigo in Europa, chiude 2ª ad un punto dalla Lazio di Eriksson. Per il francese sono 5 le reti in 41 gare, ma i tifosi chiedono di più a lui e alla squadra.

Il capitolo finale dell'avventura bianconera lo scrive l'anno seguente. Il campionato premia la Roma di Capello, e la Juventus di Ancelotti è ancora una volta seconda. Inoltre, nonostante il Campionato europeo vinto con la Francia, Zidane ha un avvio di stagione molto nervoso. In Champions League rimedia due cartellini rossi, il primo contro il Deportivo La Coruña, il secondo per una testata rifilata al difensore dell'Amburgo Jochen Kientz, come reazione all'ennesimo fallo subito, che gli costa 5 turni di squalifica.

Episodi che a conti fatti gli fanno perdere il secondo Pallone d'Oro 2000, vinto da Luís Figo, che lo precede per appena 16 preferenze. Il francese si aggiudica invece per la seconda volta il FIFA World Player.

"Sono contento ma non so se merito il premio - dichiara quando lo ritira -. Io avrei votato Figo o Rivaldo".

Intanto si rincorrono le voci su un suo possibile addio alla Juventus. Lui però smentisce:

"Alla Juventus va tutto per il meglio - afferma -, perché dovrei desiderare di andare via?".

L'11 maggio 2001 segna contro la Fiorentina (vittoria per 3-1 al Franchi) l'ultimo goal in bianconero. La sua deviazione precisa su sponda di testa di Trezeguet vale il provvisorio 1-0 bianconero e sarà anche il suo ultimo centro in Serie A. Per l'occasione indossa anche la fascia da capitano al braccio.

Il 17 giugno 2001 saluta i tifosi nell'ultimo turno di campionato con l'Atalanta, quando dopo 27 minuti è costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Chiude la quinta stagione a Torino con 6 centri in 39 partite. Dopo 31 reti complessive in 212 gare, 'Zizou' ha però maturato la sua decisione: lascerà l'Italia per dire sì al Real Madrid, ricoprendo di soldi le casse bianconere, e inseguire il suo obiettivo di vincere la Champions League.

Getty Images

AI GALACTICOS PER VINCERE LA CHAMPIONS LEAGUE

Il Real Madrid per aggiudicarsi il campione francese offre alla Juventus 150 miliardi di Lire. Moggi non batte ciglio e l'affare si concretizza al rientro delle vacanze, accontentando entrambe le parti. I tifosi juventini non la prendono benissimo, nonostante il denaro incassato venga speso per gli acquisti di Buffon, Thuram e Nedved.

"Il mio addio alla Juventus era programmato per l’anno prossimo - dirà Zidane -, ma i dirigenti hanno riflettuto e hanno deciso di vendermi subito: per loro sono importanti i soldi".

"Zidane si è venduto da solo", replicherà Moggi.

"Abbiamo assecondato la volontà più volte espressa, e a fine stagione divenuta tassativa, del giocatore di trasferirsi in Spagna", sosterrà la società.

Fatto sta che 'Zizou', che prende la maglia numero 5, diventa uno dei 'Galacticos', una delle grandi stelle delle merengues. Con loro completa il suo percorso calcistico, aggiungendo al palmarès personale 2 Supercoppe di Spagna (2001 e 2003), una Liga (2002/03) e, soprattutto, l'agognata Champions League nel 2001/02.

Zidane e compagni superano il Bayern Monaco ai quarti (sconfitta per 2-1 all'andata e successo per 2-0 al Bernabeu) e il Barcellona in semifinale, con rete di 'Zizou' a illuminare lo 0-2 dell'andata al Camp Nou (1-1 nel ritorno casalingo).

Impiegato costantemente da playmaker di centrocampo da Vicente Del Bosque, il francese è libero di svariare a suo piacimento e dà saggio della sua immensa classe nella finalissima del 15 maggio a Glasgow con il Bayer Leverkusen. I Blancos si impongono 2-1 sui tedeschi e Zidane mette la firma sul successo con un goal spettacolare: su una palla spiovente offerta da Roberto Carlos, il numero 5 si coordina per una spettacolare girata volante da appena dentro l'area, che si insacca all'incrocio dei pali.

Getty Images

L'ex juventino è nominato 'Miglior giocatore della finale' e riesce finalmente a spezzare la maledizione che fino ad allora lo aveva visto sempre sconfitto in finale di una Coppa europea. Nella stagione successiva firmerà anche il goal dell'ex a Torino contro la Juventus nella semifinale di ritorno, ma sarà una rete amara: il Real Madrid è infatti sconfitto 1-3 dopo il 2-1 del Bernabeu e sono i bianconeri ad accedere alla finale.

Sempre nel 2003 ha vinto il suo terzo FIFA World Player, record che condivide con Ronaldo 'Il Fenomeno', suo compagno in quel Real stellare ed è stato nominato per la seconda volta 'Calciatore francese dell'anno', dopo la prima nel 1998.

Fra alti e bassi il suo percorso con il Real Madrid continua fino al 2006 con 4 stagioni in cui colleziona 49 goal in 227 partite. La sua stessa pelata è ormai diventata una tendenza e questo la dice lunga su quanto il campione di Marsiglia abbia inciso anche sul piano mediatico.

Il 7 maggio 2006 disputa la sua ultima partita a livello di club, contro il Villarreal allo stadio Bernabdeu: i tifosi del Real Madrid gli riservano un caloroso tributo, sventolando dei cartelli con il suo nome e il numero 5, mentre i suoi compagni di squadra indossano magliette commemorative con la scritta "Zidane 2001-2006" sotto il logo del club.

Getty Images

DA RE DI FRANCIA '98 ALLA TESTATA A MATERAZZI

Se a livello di club la carriera di Zidane è stata importante e ricca di soddisfazioni, è però con la maglia della Francia che 'Zizou' si è consacrato fuoriclasse assoluto nella storia del calcio. Dopo le esperienze nelle Rappresentative giovanili, e i Mondiali militari del 1991 nei quali ha ottenuto un 4° posto, il trequartista ha modo di disputare gli Europei Under 21 nel 1994, ma i Bleus si piazzano quarti dopo aver perso la semifinale con l'Italia e la finale per il 3° posto con la Spagna.

Sempre nel 1994 Aimé Jaquet, nuovo Ct. della Francia dopo il mancato accesso ai Mondiali di USA '94, rinnova ampiamente l'organico della Nazionale transalpina e dà fiducia anche a Zidane, all'epoca giovane talento del Bordeaux.

Il 17 agosto 1994, all'età di 22 anni, esordisce in Nazionale maggiore in un'amichevole contro la Repubblica Ceca (2-2). Il giocatore del Bordeaux entra in campo al 63' sul risultato di 2-0 per i cechi, e nel giro di pochi minuti bagna il debutto con una doppietta. Ad Euro '96 prende la maglia numero 10 ma non è al top per un incidente d'auto avuto prima della fase finale. I transalpini escono ai rigori in semifinale con la Repubblica Ceca.

Getty Images

Ai Mondiali di Francia '98, invece, si prende la scena assoluta. Gioca ad alti livelli, e nonostante i nervi gli giochino un brutto scherzo contro l'Arabia Saudita (fallo di reazione su Amin e cartellino rosso con 2 turni di squalifica) si riprende alla grande. Nei quarti trasforma il primo dei rigori finali battendo Pagliuca dopo una lunga rincorsa e festeggia la qualificazione dopo l'errore finale di Di Biagio, in semifinale gioca una grande partita contro la Croazia (2-1 in rimonta) e si ripete nella finalissima.

Nel giorno decisivo, il 12 luglio 1998, davanti ai tifosi francesi che si aspettano tanto da lui, non gli delude, e con 2 colpi di testa abbatte il Brasile e regala alla Francia il primo titolo mondiale della sua storia. È il tripudio e il momento più alto della sua grande carriera, che lo fa nominare Miglior giocatore della finale, e gli consentirà, insieme alle prestazioni in maglia Juventus, di aggiudicarsi Pallone d'Oro e Fifa World Player. Facendo meglio anche di Platini, il suo predecessore. Lui però fa il modesto.

"Non sarò mai come Platini: lui è stato unico e inimitabile - sostiene -. E poi io non sarò mai un trascinatore di uomini, né in campo né fuori. Non mi spaventano le responsabilità, certo, ma il mio carattere è diverso dal suo".

Nel 2000 si ripete agli Europei, anche se in finale stavolta i Bleus superano 2-1 l'Italia di Zoff con un Golden goal di Trezeguet che farà piangere a lungo tutti i tifosi italiani. Dopo le delusioni dei Mondiali 2002, che lo vedono infortunato ed eliminato al Primo turno con una sola gara giocata, e degli Europei del 2004, che nonostante 3 suoi goal, fra cui una doppietta all'Inghilterra, vedono la Francia eliminata ai quarti dalla Grecia, l'ultimo grande palcoscenico internazionale di Zidane sono i Mondiali 2006, i terzi della sua carriera.

Ci partecipa dopo aver annunciato il suo addio alla Nazionale nell'agosto 2004, per poi esser tornato sui suoi passi. Con il suo campione e capitano in rosa la Francia, guidata da Raymond Domenech, sembra poter ripetere il cammino del 1998. Negli ottavi batte 3-1 la Francia con 'Zizou' a segno, nei quarti il numero 10 è autore di una grande prestazione e contribuisce sensibilmente alla vittoria per 1-0 sul Brasile. In semifinale va ancora in goal, stavolta dal dischetto, contro il Portogallo.

Getty

La finalissima vede ancora la Francia opposta all'Italia, come ad Euro 2000. Il risultato, però, il 9 luglio del 2006, stavolta sarà diverso. I Bleus passano in vantaggio con un rigore a cucchiaio trasformato proprio dal loro capitano, un po' fortunato nella circostanza, perché la palla tocca la parte interna della traversa prima di insaccarsi alle spalle di Buffon. Poi però gli Azzurri pareggiano con un colpo di testa di Materazzi e la partita va ai supplementari.

Regna l'equilibrio e sono decisive le energie nervose. Quelle che ancora una volta giocano un brutto scherzo al fuoriclasse marsigliese: Materazzi lo provoca, lui reagisce nel modo più brutale e lo stende con una testata in pieno petto. È il 110' e il quarto uomo, riviste le immagini, avverte l'arbitro Elizondo.

Quando la palla esce in fallo laterale quest'ultimo estrae il rosso diretto all'indirizzo del capitano francese. Tradito, ancora una volta, dai suoi nervi, da quella strada dove era cresciuto e che è rimasta sempre dento di lui. In 10 contro 11 la Francia soccomberà ai calci di rigore per 6-4.

E Zidane chiuderà la sua carriera calcistica nel modo più brutto, nonostante il premio di Miglior giocatore del Mondiale. Suo, assieme a Cafu, sarà a lungo anche il record di giocatore con più cartellini presi nella fase finale dei Mondiali: 6. I due saranno superati da Mascherano.

"Se c'è una reazione è perché c'è stata una provocazione", proverà a giustificarsi il marsigliese.

"Ho insultato sua sorella - rivelerà Materazzi - e così lui ha reagito violentemente".

Getty Images

Recentemente, 'Zizou' è tornato sul celebre episodio, diventato un vero tormentone nei mesi successivi.

"Non vado fiero della testata ma fa parte del viaggio - ha dichiarato a 'TeleFoot' -. Non si può cambiare il passato. Nessuna vita è perfetta".

Quella con l'Italia sarà anche l'ultima partita della sua lunga carriera. Il campione francese aveva infatti già deciso di ritirarsi all'età di 34 anni per godersi la famiglia e intraprendere una nuova vita da allenatore.

Ma non dimenticherà mai gli anni trascorsi a Torino, per lui fondamentali.

"Sono tanti i ricordi bellissimi in maglia bianconera, come il 6-1 in casa del Milan o le due semifinali di Champions League con l’Ajax - dirà -. La gara di Amsterdam credo che sia stata quella giocata meglio in assoluto dalla Juventus di cui ho fatto parte io. Il rimpianto più grande è di non aver potuto alzare la Champions. Ci siamo andati vicino molte volte, ma non siamo stati abbastanza fortunati".

"Alla Juventus - chioserà il francese - ho vissuto cinque anni splendidi, vincendo molto; soprattutto, a Torino ho imparato molto a livello calcistico, facendo il cosiddetto salto di qualità. La Juventus mi è rimasta nel cuore".