Zielinski giura fedeltà al Napoli: "Voglio continuare, ho un contratto di due anni"

Il desiderio del polacco è chiaro e coincide con il Napoli: "Non capisco da dove vengano questi rumors, non ho mai parlato di un addio".

Sono giorni intensi e decisivi quelli vissuti in casa Napoli dove, a tener banco, è il futuro di alcuni tra i giocatori più influenti della rosa di Luciano Spalletti: il futuro di Dries Mertens è una totale incognita, così come quello di Kalidou Koulibaly, a differenza del belga in scadenza tra un anno ma col reale pericolo di doversi sfilare di dosso la maglia azzurra in anticipo.

Non è questo il caso di Piotr Zielinski, nonostante le tante voci relative ad un suo possibile addio: il contratto valido fino al 2024 lo 'blinda' ulteriormente e, a rafforzare il concetto, ci ha pensato proprio il diretto interessato con queste dichiarazioni rilasciate ai media polacchi dopo il 2-2 in Olanda che ha visto anche la sua firma.

"Non credo che la mia avventura al Napoli sia finita. Ho un contratto di altri due anni e in azzurro mi trovo bene, anche se qualcuno afferma il contrario. Dalla mia bocca non sono mai uscite parole d'addio, anzi. Un periodo più negativo non sancirà la fine di questa esperienza. Voglio continuare lì, mi trovo in un grande club".

Zielinski è finito nell'occhio del ciclone per un 2022 che, per quanto concerne la Serie A, gli ha regalato soltanto la gioia personale di un goal contro lo Spezia in occasione dell'ultima giornata: un dato 'povero' che, stando alle sue parole, non contribuirà in alcun modo ad una separazione più che mai improbabile.