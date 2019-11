Ziege racconta il suo momento più difficile: "Nel 2002 ho lottato per la vita"

L'ex terzino di Bayern e Milan ha raccontato di aver rischiato anche la morte nel 2002: "Mi avrebbero dovuto amputare una gamba per salvarmi".

Christian Ziege è stato uno dei terzini tedeschi più forti degli ultimi anni. Ha giocato anche nel per due anni, dopo essersi imposto nel Bayenr . Ha avuto una carriera memorabile, ma ha anche attraversato momenti difficilissimi fuori dal campo.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Uno di questi lo ha raccontato al 'Daily Mail' in una lunga intervista. Dopo una partita del 26 dicembre 2002 con il , nel tradizionale 'Boxing Day' di Premier League, Ziege negli spogliatoi si è accorto di avere una coscia gonfia.

"La mia gamba era 'morta', nulla di grosso. Ma la mia coscia continuava a gonfiarsi e gonfiarsi. Ho scoperto dopo che il sangue era rimasto bloccato tra due strati di pelle, non poteva scorrere. Non ne volevo sapere di andare all'ospedale, non a Natale. Grazie a Dio mia moglie ha insistito".

Il terzino tedesco ha raccontato la sua corsa in ospedale e la sua lotta per la sopravvivenza, vinta dopo un'operazione in cui gli è stata aperta la gamba.