Zidane sul futuro: "La Juventus per me è stata importante, vedremo"

Sono giorni bollenti per la panchina della Juventus, tra le voci sul possibile esonero di Pirlo e quelle sull'eventuale ritorno di Massimiliano Allegri.

Non è un mistero però che al presidente Agnelli piaccia molto anche Zinedine Zidane, campione passato da Torino e mai dimenticato.

Il francese, oggi tecnico del Real Madrid, intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita contro il Liverpool non ha escluso un ritorno in bianconero pur senza sbilanciarsi troppo.

"L'Italia è sempre stata nel mio cuore, la Juventus per me è sempre stata importante. Se torno in Italia? Non lo so, vediamo, per ora sono qui"