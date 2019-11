Zidane risponde a Leonardo: "Mbappé? Ho detto solo quello che desidera"

Leonardo aveva chiesto a Zidane di non parlare di Mbappè, ma il tecnico del Real ribadisce: "Ho detto quello che desidera". Out Bale e James.

E' ormai guerra aperta tra e per Kylian Mbappè. Solo mercoledì sera, infatti, Leonardo aveva caldamente invitato Zidane a non parlare più del giocatore francese. Invito che il tecnico non ha però raccolto.

Zidane anzi, durante la conferenza stampa tenuta prima della gara di contro l' , ha ribadito la sua posizione sul tema Mbappè.

"Ho detto quello che il giocatore vuole, ovvero che il suo sogno è giocare per il Real Madrid".

Peccato che Leonardo, come detto, avesse chiesto a Zidane di evitare commenti sulla situazione di Mbappè solo qualche ora prima.

"Secondo me è fastidioso. Non è il momento di parlare di un giocatore della nostra squadra, e non è nemmeno la prima volta. Credo sia ora di smetterla".

Zidane peraltro ha da pensare anche ai problemi del Real Madrid dove restano ai margini sia Gareth Bale che James Rodriguez.