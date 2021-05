Zidane non si sbilancia sul futuro: "Real migliore senza di me? Ne sono sicuro"

La Liga esprimere il suo verdetto più importante. Quando mancano solo 90’ alla fine del torneo, Atletico e Real Madrid sono ancora in cosa per la conquista del titolo di campione di Spagna.

I Colchoneros si presenteranno all’ultima sfida, quella in casa del Valladolid, sapendo che potranno contare su due punti di vantaggio, tuttavia però ogni discorso è da considerarsi assolutamente aperto.

In casa Real intanto, oltre alla corsa al titolo a tenere banco è anche il futuro di Zinedine Zidane e lo stesso tecnico transalpino, parlando alla vigilia della sfida con il Villarreal, non si è sbilanciato su ciò che potrà accadere.

In Spagna si parla di un gruppo compatto che spera nella permanenza di Zidane.

“Conta solo domani, avremo tempo poi per il resto. Dobbiamo concentrare tutte le nostre energie sull’ultima partita. Io amo moltissimo i miei giocatori, mi hanno sempre dato tutto e proverò per sempre un senso di gratitudine nei loro confronti. Se ho parlato di futuro con la società? No. Ripeto, conta la squadra e non il sottoscritto”.