Zidane e Real Madrid in lutto: è morto il fratello dell'allenatore

Come comunicato dal Real Madrid, è morto Farid, fratello di Zinedine Zidane. Nelle scorse ore il tecnico aveva abbandonato il ritiro in Canada.

Nel giorno in cui Sinisa Mihajlovic annuncia di avere la leucemia, un altro dramma colpisce il mondo degli allenatori: è morto Farid, fratello di Zinedine Zidane, come comunicato dal .

"Tutti i membri della prima squadra del Real Madrid hanno osservato un minuto di silenzio prima dell'allenamento a Montreal per la scomparsa di Farid Zidane, fratello del nostro allenatore Zinedine Zidane".

Todos los miembros del primer equipo del Real Madrid guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento en Montreal por el fallecimiento de Farid Zidane, hermano de nuestro entrenador Zinedine Zidane. — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 luglio 2019

Farid Zidane aveva 54 anni ed è stato stroncato da un cancro dopo aver sofferto per diversi mesi. Una malattia venuta solo parzialmente alla luce grazie alla discrezione della famiglia e dello stesso Zinedine.

Nelle scorse ore Zidane aveva deciso di abbandonare il Canada, sede dove il Real Madrid sta svolgendo il ritiro precampionato, per far ritorno a casa. Il Real Madrid non aveva però voluto comunicare la motivazione della sua decisione, parlando solo di "motivi personali".