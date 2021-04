Zidane non teme la UEFA: "Impossibile una Champions senza il Real"

Torna la Champions League , torna la competizione più importante e prestigiosa. La due giorni dedicata alle semifinali della massima rassegna continentale verrà inaugurata domani dalla sfida tra Real Madrid e Chelsea , di scena al 'Estadio Alfredo Di Stefano', in quel di Valdebebas.

Per Zinedine Zidane si tratterà della quarta semifinale in cinque partecipazioni alla Coppa dei Campioni, tutte, ovviamente, da timoniere dei 'Blancos'. Alla vigilia della sfida contro i 'Blues', il tecnico transalpino ha avuto modo di ritornare anche sul tormentone Superlega e sulle voci riguardanti presunte sanzioni nelle quali potrebbe incorrere il club della capitale spagnola.

Sulle possibili sanzioni UEFA.

"È assurdo pensare che non saremo in Champions League. Si parla tanto per adesso, ma sono concentrato solo sul gioco. La mia opinione è che tutti vogliamo vedere il Real Madrid in Champions League. Se ci sarà un’influenza sull’arbitro? No, farà il suo lavoro e noi giocheremo a calcio" .