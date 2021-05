Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione: lo ha comunicato alla squadra

La scorsa settimana prima della sfida col Siviglia il tecnico francese ha annunciato la sua intenzione di lasciare Madrid a fine annata.

Dalla prossima estate, il Real Madrid avrà un nuovo allenatore. Secondo Goal, infatti, Zinédine Zidane ha già preso la decisione di lasciare il club a fine stagione e l’avrebbe già comunicata anche alla sua squadra.

Il tecnico francese avrebbe dato la notizia ai giocatori prima della sfida contro il Siviglia di domenica 9 maggio, gara terminata con il punteggio di 2-2.

Sarebbe il secondo addio di Zidane al Real dopo quello del 2018, quando ha concluso un ciclo vincente portando a casa tre Champions League consecutive prima di tornare nel 2019 e vincere la Liga lo scorso anno, la sua seconda.

Il Real è ancora in corsa per il titolo: sfiderà l’Athletic Bilbao e il Villarreal, ma dovrà seguire attentamente i risultati dell’Atlético per capire se Zizou potrà festeggiare un altro trofeo prima di andare via.