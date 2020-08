Zidane eliminato dalla Champions: è la prima volta da allenatore

Da quando siede sulla panchina del Real Madrid, Zinedine Zidane non era mai stato eliminato dalla Champions League. Fino al ko col Manchester City.

eliminato dalla Champions League. E fin qui, ci sta. Di fronte aveva il , non certo l'ultima arrivata del panorama europeo. E così quello che colpisce, semmai, è l'uscita di scena di Zinedine Zidane. Questa sì, completamente inedita per la competizione.

Tenetevi forte: all'Etihad Stadium il francese è stato eliminato per la prima volta dalla da quando svolge il mestiere di allenatore. Un dato incredibile, ma vero. Specialmente se si pensa che Zizou ha preso le redini della prima squadra del Real Madrid ormai quattro anni e sette mesi fa, dopo l'apprendistato con il maestro Carlo Ancelotti.

Nel gennaio del 2016, Florentino Perez decideva di dare il benservito a Rafa Benitez e di affidare la panchina a Zidane. Qualche sorrisino ironico, sopracciglia alzate - anche quello celeberrimo di Ancelotti, chissà - e insomma, una generale incredulità di fronte a una scelta controcorrente da parte della dirigenza blanca.

Tutto spazzato via dai risultati. Soprattutto in Europa. Vittoria della Champions League al primo tentativo (2016), al secondo (2017) e al terzo (2018). E l'eliminazione della scorsa stagione contro l' ? Zidane non c'era: in panchina sedeva Santiago Solari, subentrato a stagione in corso a Julen Lopetegui senza riuscire a modificare l'andazzo e destituito una settimana più tardi per far spazio allo Zizou bis.

In sostanza, quando ha partecipato alla Champions League da allenatore Zidane ha sempre alzato il trofeo. Dunque, senza mai essere eliminato. Fino a questa sera, fino all'1-2 dell'Etihad contro il Manchester City. C'è sempre una prima volta.