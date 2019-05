Zidane boccia Bale: "Non sarebbe entrato neanche con quattro cambi"

Zidane non concede il saluto del Bernabeu a Gareth Bale durante la sfida tra Real Madrid e Betis: "Dobbiamo vivere nel presente".

Una stagione da dimenticare per il , che cade in casa contro il Betis tra il forte malumore del Bernabeu. Tanti i giocatori sulla lista nera di Zinedine Zidane: tra questi c'è sicuramente Gareth Bale, che non ha nemmeno fatto il suo ingresso in campo per il saluto finale del proprio pubblico.

L'allenatore francese ha negato al gallese l'ultima apparizione in casa, spiegando poi la rottura con il giocatore ai microfoni della stampa:

"Ha vinto molto nel Real Madrid, ma viviamo nel presente e per il futuro. Non dimenticheremo il passato, ma dobbiamo vivere il presente. Ho contato su molti giocatori nelle ultime settimane e se avessi potuto schierare un quarto sostituto non sarebbe stato Bale a subentrare".

All'ennesima domanda sul mancato utilizzo di Bale, Zidane ha risposto stizzito: