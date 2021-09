Zhivoglyadov a Goal: "Joao Mario non è riuscito ad adattarsi alla Serie A"

Dmitri Zhivoglyadov, terzino della Lokomotiv Mosca, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Goal alla vigilia del match di Europa League con la Lazio.

Ripartire subito anche in Europa League. È questo l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri, che dopo il successo nel derby rivolge la sua attenzione all'impegno europeo contro la Lokomotiv Mosca e valido per il secondo turno del Gruppo E. Archiviata la vittoria sulla Roma, i biancocelesti devono riscattare la sconfitta all'esordio a Istanbul contro il Galatasaray e rimettersi subito in corsa per un posto nella fase a eliminazione diretta

Dimitri Zhivoglyadov, terzino classe 1994 della Lokomotiv Mosca, ha presentato in esclusiva ai microfoni di Goal la sfida in programma allo Stadio 'Olimpico' questa sera alle 21:00.

Quali sono le tue sensazioni sull'inizio di stagione della Lokomotiv?

"Possiamo essere soddisfatti dell'inizio di stagione. Siamo tra le prime tre in classifica in campionato e siamo ancora imbattuti. Nelle ultime due partite non siamo riusciti a fare goal (0-0 contro Ural e Khimki), a volte può succedere. Abbiamo creato diverse occasioni ma le abbiamo sprecate. Dobbiamo migliorare nella fase di conclusione".

La Lokomotiv Mosca si è rinforzata molto in estate e ha una rosa lunga, che permette all'allenatore Marko Nikolic ampie rotazioni. Secondo te questo aspetto rappresenta un vantaggio o uno svantaggio?

"La Lokomotiv è più forte rispetto alla passata stagione. È vero, ora c'è molta concorrenza in squadra e c'è un ampio turnover a causa di un calendario molto fitto tra campionato russo ed Europa League. Inoltre molti giocatori fanno parte delle rispettive nazionali e non si fermano mai. Chiaramente la squadra ha una spina dorsale, mentre tanti calciatori ruotano per evitare infortuni causati dal tour de force. Ultimamente sto giocando meno e vorrei farlo di più. Sono sicuro di poter essere utile alla squadra".

Nella passata stagione hai giocato in Champions League sfide contro avversari di assoluto livello come Bayern Monaco e Atletico Madrid. Cosa ti ha colpito maggiormente?

"Per me è stata la prima esperienza internazionale e affrontavo subito due delle migliori squadre del calcio europeo. Ogni partita della fase a gironi è stata preziosa per me, in quasi tutte giocato per 90 minuti. Abbiamo giocato ad armi pari contro i 'Colchoneros' di Simeone. È vero, la squadra di Simeone ha avuto un possesso palla maggiore del nostro, ma in entrambe le partite siamo riusciti a pareggiare grazie a un ottimo lavoro di squadra".

Joao Felix, Suarez, Lewandowski, Coman e gli altri: qual è stato il cliente più scomodo per te?

"Sono tutti grandi campioni. Coman è un calciatore molto intelligente, che sfrutta la sua grande velocità, mentre Joao Felix è molto tecnico. Suarez e Lewandowski sono tra i migliori attaccanti al mondo da 10 anni a questa parte. È difficile scegliere un solo giocatore tra questi".

A inizio stagione, dopo le vittorie contro Empoli e Spezia, la Lazio ha vissuto un periodo poco felice a causa del cambio di allenatore e l'arrivo di Sarri al posto di Inzaghi. I biancocelesti sono usciti sconfitti all'esordio contro il Galatasaray.

"Non ho visto una Lazio in difficoltà. Sì, forse dal punto di vista dei risultati, ma nel derby contro la Roma la squadra di Sarri ha vinto ed è sembrata in fiducia.

Chi temete di più tra i biancocelesti?

"Sono tutti calciatori di altissimo livello. Pedro ha vinto l'Europa League tre anni fa, Immobile si è laureato campione d'Europa con l'Italia in estate".

Chi reputi la squadra favorita per la vittoria dell'Europa League?

"Il livello dell'Europa League è cresciuto molto. È difficile individuare due o tre squadre in pole position sulla griglia di partenza: l'elenco è molto più lungo".

Il tuo ex compagno di club, Aleksey Miranchuk, non è ancora riuscito ad esprimersi al massimo con la maglia dell'Atalanta. Cosa manca per vederlo al top?

"Miranchuk dà un grande contributo alla squadra quando gioca. Però dipende da cosa l'allenatore (Gasperini, ndr) si aspetta da lui. Quando Aleksey viene schierato in campo, spesso riesce a collezionare assist e goal. A mio parere i suoi numeri sono buoni".

Joao Mario è rinato alla Lokomotiv Mosca dopo le avventure poco felici con Inter e West Ham. Secondo te perché non è riuscito ad esprimersi al massimo in Serie A e in Premier League?

"Joao Mario è un grande calciatore. Ha mostrato il suo ottimo livello durante gli allenamenti e le partite. Non l'ho seguito in altre squadre, quindi posso solo provare a immaginare. Probabilmente all'Inter non si è adattato al campionato, come anche in Premier League, competizione che richiede una grande preparazione fisica. In generale è importante che qualsiasi giocatore, anche il più forte, trovi la sua squadra ideale e il suo allenatore ideale per potersi esprimere al massimo. Ad esempio, Lukaku non convinceva al Manchester United, ma dopo essersi trasferito all'Inter, si è sbloccato ed è diventato il vice capocannoniere dell'ultima Serie A. Ora è tornato in Premier League e sta segnando goal decisivi".

Ci sono squadre nei Top 5 campionati europei in cui ti piacerebbe giocare?