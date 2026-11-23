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Dicevano che Edon Zhegrova fosse il classico giocatore da mezz'ora finale. Quello che entra nel secondo tempo e spesso fa il diavolo a quattro, sfruttando anche la stanchezza delle difese avversarie. Anche Luciano Spalletti ne era convinto. Almeno fino a domenica.

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Contro il Venezia, nella "strana" goleada confezionata tutta nel secondo tempo dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0 e tra i fischi, Zhegrova è stato invece uno dei migliori pur partendo dall'inizio. Poi Woltemade gli ha rubato la scena, ma poco cambia: la prestazione è stata di ottimo livello, specialmente dopo l'intervallo, alla pari di quella della Juve.

E dunque, Zhegrova ha imparato a incidere anche quando Spalletti lo schiera dal primo minuto? Così sembrerebbe. Anche se una rondine, di solito, non fa necessariamente primavera. Come in questo caso.

ASSIST E NON SOLO

Nel primo tempo, Zhegrova ha tentato spesso e volentieri di dare la svolta a una partita bloccatissima da parte di una Juventus in pesante difficoltà. Non ci è riuscito moltissimo, ma se paragonata alla prestazione di quasi tutti i suoi compagni, la sua è stata in effetti la migliore. O la meno peggio.

Un tunnel a Busio con successiva botta mancina respinta in angolo da Stankovic è stato l'highlight principale non solo dei suoi primi 45 minuti: lo è stato di quelli della Juve intera. Che, non a caso, se n'è tornata negli spogliatoi tra i sonori fischi di un Allianz Stadium spesso in ebollizione.

Nella ripresa è entrato Woltemade, la partita è cambiata, la Juventus ha segnato una, due, tre, quattro volte. Anche Zhegrova ha lasciato il segno: aprendo l'azione dell'1-0 del tedesco, ma soprattutto con un bellissimo cross mancino che Cabal ha trasformato nel tris con un'incornata ravvicinata.

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"UN CALCIATORE INCREDIBILE, MA..."

Quanto a Luciano Spalletti, l'allenatore della Juventus non ha mai negato di considerare Zhegrova un calciatore di livello superiore. Anche se fino a domenica non lo aveva mai fatto giocare dal primo minuto in stagione. Anche se a settembre lo ha escluso dalla lista per la Fase Campionato di Europa League.

Una riprova? Le parole al miele che l'ex commissario tecnico della Nazionale ha riservato al kosovaro. Dediche che di solito si fanno per i fuoriclasse, per quelli che decidono le partite: non per chi è abituato a partire dalla panchina. Ma con una ma: una continuità di prestazioni tra partita e partita, e all'interno della stessa partita, che Edon ancora non ha.

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"È un calciatore incredibile. A volte fa cose che neanche lui sa spiegare: ha genialità e un piede cattivo che può fare la differenza. Quando sembra tutto impossibile lui se ne esce con invenzioni che non sono scritte da nessuna parte. Poi però ha delle pause in cui non riesce a trovare la posizione giusta e perde palloni. Non si vive di due spunti, ci vuole continuità".

Getty Images

COSA CAMBIA ORA ALLA JUVENTUS

Quel che ha detto Spalletti dopo la partita fa capire una cosa: e cioè che sì, Zhegrova è stato bravo e ha giocato molto bene, ma ancora non basta per pensarlo titolare alla Juventus. O meglio: ancora non basta per pensarlo titolare in maniera stabile, domenica dopo domenica, weekend dopo weekend.

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Poi, certo, la concorrenza per Conceiçao rischia di farsi più solida e insidiosa rispetto a quanto sia stata nelle prime settimane stagionali. Specialmente ora che il portoghese è reduce da un mese di stop per l'infortunio alla spalla rimediato contro la Lazio: col Venezia è rimasto seduto in panchina per tutto il tempo, senza entrare.

E Kolo Muani? Ha giocato 45 minuti da prima punta e gli altri 45 da esterno, facendo bene solo in questo secondo ruolo. Ma Spalletti è stato chiaro: di esterni sono pieno, mi serve davanti. In attesa di capire cosa potrà portare il mercato di gennaio. Ulteriore indizio del fatto che, a destra, il posto se lo giocheranno Conceiçao e Zhegrova. A patto che, appunto, l'ex Lilla si confermi sul medio-lungo periodo.

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MA CON L'OMONIA NON CI SARÀ

Non accadrà giovedì contro i ciprioti dell'Omonia Nicosia, però. Il motivo è quello già citato poco più su: Zhegrova non è in lista UEFA e in Europa League non può dunque scendere in campo. A destra potrebbe così tornare Conceiçao, a meno che Spalletti non decida di rispostare lì Kolo Muani con Woltemade punta.

Poco cambia: quello lanciato da Zhegrova contro il Venezia è un primo segnale, piccolo ma allo stesso tempo importante, di come il kosovaro possa dire la sua anche da titolare. Manna dal cielo per uno Spalletti bisognoso di alternative per raddrizzare un inizio di stagione complicato.