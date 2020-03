Zhang rincara la dose: "Le mie parole su Dal Pino sono state leggere"

Steven Zhang ancora deciso sul presidente della Lega Dal Pino dopo l'attacco social: "Penso che le mie parole non siano state abbastanza forti".

La polemica non si placa. Anzi. Dopo l'attacco social, Steven Zhang non si mostra per nulla intenzionato a ritrattare e lancia una nuova frecciata a Paolo Dal Pino.

Il presidente dell' , da Londra, come riportato dal 'Financial Times' rincara la dose nei confronti del numero uno della Lega .

"In molti hanno considerato esagerate le mie parole, invece credo che siano state leggere e non abbastanza forti".

Zhang aveva attaccato Dal Pino in seguito al caos calendari, riguardante nello specifico la mancata disputa di Inter- e -Inter.

Il patron nerazzurro, inoltre, ne approfitta per mandare segnali rassicuranti al popolo interista circa il progetto Suning.