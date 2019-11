Zhang, il presidente insolito: segue Torino-Inter in un pub a Milano

Steven Zhang non era presente all'Olimpico per seguire Torino-Inter. Ha invece scelto la via tradizionale (ma insolita): un pub a Milano con un amico.

Alcuni presidenti seguono assiduamente la propria squadra allo stadio, altri preferiiscono seguirla da casa. In pochi, invece, la seguono al pub, in mezzo ai tifosi, magari con una birra e un amico. Steven Zhang ieri sera è rientrato tra questi ultimi.

Il presidente dell' ha scelto un'insolita via per guardare la partita della sua squadra contro il . Seduto a un tavolo in compagnia di un amico, non si è sottratto alle foto e agli autografi insieme agli altri tifosi dell'Inter. Sì, 'altri', mai come ieri sera.

Il 'Fourfourtwo Sports Pub', un punto di riferimento per gli appassionati di calcio e di sport a Milano, ha pubblicato la foto del presidente sulla propria pagina Facebook. Una foto che ha subito fatto il giro del mondo.

Per una sera, anche Zhang è stato prima un tifoso e poi il presidente dell'Inter, e ha festeggiato proprio come tutti gli altri. Una serata per tutti tradizionale, ma per lui inusuale.