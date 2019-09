Zhang-De Laurentiis, è sfida per un posto nel nuovo Executive Board dell'ECA

Domani nell’assemblea generale dell’ECA si voterà il nuovo Executive Board: un posto per le squadre italiane, sarà sfida tra Zhang e De Laurentiis.

In attesa della sfida in campionato tra e , si sfidano direttamente i due "numeri uno" dei club: Steven Zhang e Aurelio De Laurentiis. Si parla di politica legata al calcio, con le imminenti votazioni per il nuovo Executive Board dell'ECA (L'Associazione dei Club Europei).

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', in corsa per il posto destinato alle squadre italiane nel consiglio d'amministrazione dell'European Club Association ci sono proprio il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello dell’Inter Steven Zhang.

De Laurentiis e Zhang sembrano orientati ad avanzare entrambi la loro candidatura e a dare quindi il là a un vero e proprio derby italiano. Molte volte però succede in questi casi che uno dei due faccia un passo indietro, a seguito di un accordo, per presentare una sola canditatura italiana, in modo da dare una immagine di unità.

Domani mattina sono in programma le elezioni dei nuovi componenti che rimarranno in carica fino al 2023. La spunterà il giovane 28enne presidente dell'Inter o il vulcanico veterano proprietario del Napoli?