Zhang ai tifosi dell'Inter: “Questo Scudetto è per tutti noi”

Il presidente dei nerazzurri celebra il trionfo in campionato: "Voglio ringraziare tutti, non riesco ancora a realizzare che sia vero".

Il primo scudetto dell'Inter dopo 11 anni, il primo scudetto dell'era Steven Zhang. Il presidente nerazzurro a 'Inter TV' ha voluto ringraziare chiunque abbia fatto parte del viaggio in questi anni.

"È un momento speciale per tutti quelli che fanno parte di questo progetto, di chi fa parte del nostro viaggio. Voglio ringraziare tutti, a partire dai tifosi, Antonio Conte e i suoi giocatori che hanno lavorato duro. Chiunque è in questo progetto e ci ha sostenuto. Questo Scudetto appartiene a tutti noi. Questo onore è per tutti noi. Voglio ringraziare anche Moratti, che i ha supportato dal punto di vista psicologico per capire cos’è l’Inter. Spero che questa gioia porti energia a tutti in un momento difficili". Scelti da Goal Inter, è qui la festa!

Scudetto Inter, il Pagellone: Lukaku dominante, Barella e Bastoni le rivelazioni

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Per Zhang si tratta del primo scudetto al termine di una cavalcata trionfale.

"Ho detto ai giocatori che è qualcosa che non riesco ancora a immaginare che sia successo veramente. Siamo qui grazie al nostro duro lavoro degli anni scorsi. Non c’è una parola che possa descrivere ciò che sento".

C'è tempo per godersi la vittoria, ma anche per pensare al futuro prossimo e ai messaggi che l'Inter come società vuole trasmettere.