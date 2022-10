Zero minuti in stagione con l’Arsenal, Cedric Soares: “Sono deluso, mi sento in forma”

L’ex esterno dell’Inter non sta trovando spazio nell’Arsenal: “Io voglio aiutare la squadra e dare il mio contributo in campo e fuori”.

Tempi duri per l’ex esterno dell’Inter Cedric Soares. Il terzino portoghese infatti, nel corso di questa stagione non è ancora riuscito a ritagliarsi un solo minuto in campo con l’Arsenal.

La compagine guidata da Arteta sta letteralmente volando in Premier League, ma il campione d’Europa a Francia 2016, che è reduce da un’annata da ventuno presenze nel campionato inglese, sta assistendo agli exploit dei suoi compagni di squadra da semplice spettatore.

Una situazione, quella che si è venuta a creare, che ovviamente a Cedric Soares non va giù e lo ha anche spiegato alla ‘PA’.

“Ovviamente sono deluso per il fatto di non aver ancora giocato in questa stagione. Da quando sono arrivato all’Arsenal credo di aver sempre dato risposte positive in campo ogni volta che mi è stata data la possibilità di giocare. Ho lavorato sodo ogni giorno e questo perché è l’unico modo per arrivare dove si vuole arrivare”.

L’obiettivo dell’esterno lusitano è chiaro.

“Voglio giocare e aiutare la squadra a vincere e a raggiungere i suoi obiettivi. Mi sento in forma, sono al 100%. Mi farò trovare pronto quando ci sarà bisogno di me, io voglio dare il mio contributo dentro e fuori dal campo”.

Cedric Soares, trentuno anni, è arrivato all’Arsenal nel gennaio 2020. Nel 2019 ha vestito per sei mesi la maglia dell’Inter, totalizzando quattro presenze in campionato, una in Coppa Italia e quattro in Europa League.