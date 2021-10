Zenit e Juventus si affrontano nella fase a gironi di Champions League: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

ZENIT-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Protagonista di una grande partenza in Champions League, la Juventus torna a concentrarsi sul suo cammino europeo sapendo di avere a disposizione la possibilità di fare un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Per compierlo dovrà fare bene nella terza giornata della fase a gironi contro lo Zenit.

La compagine bianconera infatti si presenterà alla sfida da capolista del Gruppo H e forte dei due successi ottenuti nelle sue prime due uscite. La Juve ha esordito nel torneo espugnando il campo del Malmoe con un netto 3-0 (reti di Alex Sandro, Dybala e Morata) e poi è riuscita a ripetersi battendo 1-0 a Torino i campioni d’Europa in carica del Chelsea (goal di Chiesa). Un’eventuale vittoria contro lo Zenit vorrebbe dire quindi arrivare al giro di boa della fase a gironi a punteggio pieno e soprattutto vedere da vicino il pass che vale il prolungamento della sua avventura nella competizione.

La compagine russa, nelle sue prime due uscite, ha invece messo in cascina tre punti figli della sconfitta patita all’esordio contro il Chelsea (1-0 a Stamford Bridge) e della convincente vittoria poi ottenuta in casa contro il Malmoe (4-0).

Al momento del calcio d’inizio di Zenit-Juventus quindi, la classifica del Gruppo H reciterà: Juventus 6, Chelsea 3, Zenit 3, Malmoe 0.

Quello che andrà in scena sarà solo il terzo confronto ufficiale (anche gli altri due si sono disputati in Champion League) tra le due squadre. Il bilancio sorride attualmente ai bianconeri in virtù di una vittoria conseguita (1-0 interno il 17 settembre 2008 con goal di Del Piero) e di un pareggio (0-0 a San Pietroburgo il 25 ottobre 2008).

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Zenit-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming .

ORARIO ZENIT-JUVENTUS

Zenit-Juventus, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà mercoledì 20 ottobre 2021 alla Gazprom Arena, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine di San Pietroburgo. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21,00.

Il match che vedrà protagoniste Zenit e Juventus verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League.

La sfida sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata dall’app presente su Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

A curare la telecronaca di Zenit-Juventus per Amazon Prime Video sarà Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, sarà ovviamente possibile seguire Zenit-Juventus in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su dispositivi come pc e notebook. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Zenit-Juventus in tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi un solo istante del match: la diretta testuale proposta da Goal. Vi racconteremo in diretta tutte le fasi salienti e gli eventi della gara dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT-JUVENTUS

Sergey Semak disegnerà il suo Zenit con un 3-4-2-1 nel quale Barrios, Chistyakov e Rakitskiy completeranno il pacchetto difensivo davanti a Kritsyuk. Kuzyaev e Wendel andranno a comporre la coppia di mediana, mentre in attacco Azmoun dovrebbe agire da unica punta supportato da Malcom e Claudinho.

Massimiliano Allegri non potrà contare sulla rosa al completo. Dovrebbe optare per un 4-4-2 nel quale, davanti a Szczesny, dovrebbero essere Danilo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro a completare la linea difensiva. Cuadrado e Bernardeschi dovrebbero sistemarsi sugli out di destra e sinistra a centrocampo, con Bentancur e Locatelli chiamati ad agire in mediana. In attacco la coppia Chiesa-Kean.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean.