Zenit, cori e striscioni shock dei tifosi sul Coronavirus: "Moriremo tutti"

Lo Zenit ha giocato e vinto contro l'Ural a porte aperte: la frangia più calda della tifoseria si è sbizzarrita.

Il Coronavirus ha fermato il calcio, ma non in tutto il mondo. In , ad esempio, questa giornata si è regolarmente giocata, con gli stadi pieni e i tifosi sugli spalti. Anche a San Pietroburgo.

Lo ha ospitato l'Ural, vincendo per 7-1 (in goal anche l'ex Malcom). A fare rumore però non è stato il risultato, bensì quanto successo sugli spalti.

I tifosi del club russo hanno infatti 'dedicato' cori e striscioni al Coronavirus, mostrandosi spavaldi di fronte alla pandemia che sta colpendo il mondo intero.

«Мы все умрем!» Мой любимый жанр - пир во время чумы :) pic.twitter.com/j9g2LCZ0Jc — Pavel Voronkov (@paul_raven) March 14, 2020

Uno dei cori che si sono sentiti recitava infatti "moriremo tutti", mentre è anche comparso uno striscione che in un certo modo ha paragonato il virus al calcio.

"Siamo tutti malati di calcio e moriremo per lo Zenit"

"We are all infected with football and will die for Zenit" : fans at today's match in St. Petersburg pic.twitter.com/pnnzUcFtMu — Maria Antonova (@mashant) March 14, 2020

Un umorismo forse un po' macabro, che può anche aver lo scopo di esorcizzare la paura verso un virus che sta mettendo in ginocchio la Terra.