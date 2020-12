Zenit-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Dortmund già qualificato agli ottavi punta al primo posto nel girone della Lazio: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

ZENIT-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 8 dicembre 2020

8 dicembre 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Il pareggio contro la nel penultimo turno della fase a gironi ha permesso al di accedere aritmeticamente agli ottavi di . Ora però i gialloneri puntano al primo posto contro lo Zenit San Pietroburgo, eliminato sia dal massimo torneo che dall' .

Se il destino del team Inzaghi passerà dal fare risultato contro il Bruges, quello del primo posto passerà prima di tutto dall'eventuale mancata vittoria del Dortmund a San Pietroburgo: la Lazio sfiderà i belgi nello stesso orario della squadra tedesca, così da chiudere la questione sulle qualificate e le loro posiioni in classifica.

Già sicura del quarto posto, lo Zenit proverà comunque a battere il favorito Dortmund di Haaland per salutare al meglio l'Europa e puntare a far meglio nella prossima annata. Il match d'andata giocato ad ottobre ha visto i tedeschi battere il team russo per 2-0.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Borussia Dortmund-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ZENIT-BORUSSIA DORTMUND

La sfida tra Zenit e Borussia Dortmund del sesto e ultimo match della fase a gironi di Champions League si giocherà martedì 8 dicembre alle ore 18:55, in quel del Krestovsky Stadium, impianto di San Pietroburgo.

Zenit-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky al canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro.

Srà possibile seguire anche in il match tra Zenit e Borussia Dortmund grazie a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Su Goal troverete la diretta testuale della partita tra Zenit e Borussia Dortmund a partire dall'annuncio dei ventidue che scenderanno in campo, fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti che scandiranno il match.

Nello Zenit ci saranno Driussi, Azmoun e Malcom in attacco, mentre in mezzo potrebbe esserci Ozdoev insieme ad Erokhin e Barrios. In porta giocherò Kerzakhov, difeso da Sutormin, Prokhin, Rakitskiy e Santos. Qualche chance da titolare per Musaev.



Haaland tornerà titolare al centro dell'attacco, supportato da Hazard, Reyna e Guerreiro. In mezzo spazio per Delaney e Bellingham, in dubbio Meunier in difesa. Morey, Akanji, Hummels e Piszczek dovrebbero essere così confermati davanti a Burki.

ZENIT (4-3-3): Kerzakhov; Sutormin, Prokhin, Rakitskiy, Santos; Ozdoev, Barrios, Erokhin; Malcom, Azmoun, Driussi

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji, Morey; Delaney, Bellingham; Hazard, Reyna, Guerreiro; Haaland.