Zenit, Barrios ricorda la sua infanzia: "Rischiavo di morire nelle guerre tra bande"

Il centrocampista colombiano dello Zenit ha raccontato anche del freddo che ha trovato in Russia: "Un freddo incredibile, non riuscivo a muovermi".

Il calcio è fatto prima di tutto di uomini, con tutte le storie che si portano dietro: come nel caso di Wilmar Barrios, arrivato in estate allo San Pietroburgo dal Boca Juniors. Il centrocampista colombiano è stato pagato dai russi 18 milioni di euro.

Barrios in un'intervista rilasciata al portate 'championat.com' ha raccontato l'infanzia difficile che ha vissuto: il centrocampista classe '93 è nato a Cartagena de Indias, una delle città più turistiche della , ma anche una delle più povere. Barrios ha ricordato come da bambino doveva cercare riparo quando scoppiavano delle vere e proprie guerre fra bande di narcos.

"Quando ero piccolo giocavamo per strada. Ma c’erano momenti in cui le bande del posto combattevano. Si sparavano. Noi eravamo lì, senza disturbare nessuno. Stavamo solo giocando e all’improvviso dovevi stare attento a non prenderti qualche proiettile volante. In quei momenti pensi solo a scappare, a cercare una porta di una casa e pensi ‘se solo fosse aperta’. Temi per la tua vita. Perché rischi anche che ti confondano per qualcuno che non sei. Ma per fortuna ne sono uscito vivo. Ma sì, questo era il mio paese”.

Di strada da quei momenti di terrore in Colombia ne ha percorsa Wilmar Barrios, che con il Boca Juniors è riuscito a vincere un campionato argentino nella stagione 2016/17 sotto la gestione Barros Schelotto. Adesso è uno dei punti di riferimento della nazionale colombiana e del centrocampo dello Zenit, con il quale alla sua prima stagione ha vinto il campionato russo. La difficoltà più grande a livello di ambientamento in , a suo dire, è stato il freddo che nè in Colombia nè a Buenos Aires raggiunge picchi così alti.