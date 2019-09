Zenit, Azmoun non vuole uscire: Dzyuba lo porta fuori in braccio

Lo continua a vincere in questa prima parte di Premier League russa, portandosi a quota 20 punti dopo nove giornate. Ma oggi, nella vittoria per 3-1 contro l' Tula, abbiamo assistito ad un episodio molto curioso.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sardar Azmoun did not want to come off the pitch when subbed today - teammate Artem Dzyuba stepped in to stop him getting in any trouble and give him a helping hand! @fczenit_en 😂 pic.twitter.com/jgY0Oha8yn