Zenga saluta il Cagliari: "Un errore aver accettato un contratto così"

Il tecnico chiude la sua esperienza con il club sardo: "Avevo una clausola, quella del raggiungimento del 7° posto, quasi impossibile da raggiungere".

Walter Zenga saluta ufficialmente il . Dopo soltanto 13 partite sulla panchina dei sardi, il tecnico milanese non viene confermato dal presidente Giulini, che ha deciso di ripartire.

Intervistato da 'Sky Sport' dopo la partita persa 3-0 con il , Zenga ha parlato dell'esperienza e della decisione di accettare un contratto con una clausola per la conferma difficile da raggiungere.

"Forse ho commesso un errore, quello di aver accettato un contratto fino a giugno con una clausola, quella del raggiungimento del settimo posto, quasi impossibile da raggiungere”.

Zenga comunque non ha altri rimpianti per il lavoro svolto nei cinque mesi in Sardegna, soltanto uno e mezzo sedendosi in panchina dopo aver preparato la stagione.