Zenga critica Conte: "L'arbitraggio non giustifica la sua reazione"

Dopo l'1-1 contro il Cagliari, Conte non si è presentato ai microfoni. Zenga lo ha criticato: "L'Inter non ha pareggiato per colpa dell'arbitro".

Il pareggio per 1-1 dell' contro il ha scatenato grandi proteste e nervosismo, come dimostrato da Lautaro Martinez e da Antonio Conte nel finale di partita. Sull'argomento a 'Pressing ' è intervenuto anche Walter Zenga, che ha parlato della gestione arbitrale di Manganiello e supportato Handanovic.

"L’Inter non ha pareggiato per colpa dell’arbitro, come ha detto giustamente Handanovic da capitano vero. Ha giocato bene 20 minuti del secondo tempo, creando tante occasioni. Lì le partite vanno chiuse. C’è stato sicuramente un calo e questo nervosismo non fa bene a nessuno".

L'ex portiere nerazzurro, attualmente allenatore, ha anche spiegato come l'atteggiamento di Conte nel finale, oltre al non presentarsi ai microfoni, non sia giustificabile.

"Non è l’episodio in sé, è la gestione di tutta la partita. Ma questo non giustifica il fatto che un allenatore non vada in sala stampa o il nervosismo finale. Lautaro si è sentito un attaccante che non aveva mai ricevuto un fallo a favore".

Secondo Zenga comunque i nerazzurri, attualmente a -3 dalla , sono comunque ben oltre le migliori aspettative.