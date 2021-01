Zenga può ripartire dalla Cina: il Dalian pensa a lui per il dopo Benitez

Walter Zenga potrebbe ripartire dal campionato cinese: è uno dei profili individuati dal Dalian per il dopo Benitez.

Ha allenato negli , in Romania, in , in , negli , in e in oltre che in e adesso, il calcio potrebbe portato a toccare una nuova tappa della sua lunga carriera: la .

Secondo quanto riportato da 'Sky', Walter Zenga è uno dei candidati principali per sedere sulla panchina del Dalian. Il club cinese è alla ricerca di un tecnico che vada a raccogliere l’eredita di Rafa Benitez (che ha recentemente annunciato il suo addio) e tra i profili valutati c’è proprio l’allenatore italiano.

Zenga è attualmente fermo, dopo che la scorsa estate non è stato confermato dal , società dalla quale era stato scelto per sostituire Rolando Maran e con la quale ha ottenuto 13 punti in 12 partite.

Altre squadre

Nel corso della sua carriera da allenatore ha vinto un campionato romeno (alla guida della Steaua Bucarest), uno serbo ed una Coppa di Serbia (entrambi con la ).