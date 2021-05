Zenden ricorda Euro 2000 a Goal: "Contro l'Italia avremmo meritato di passare"

L'Olanda a cavallo della fine del secondo millennio e l'inizio del terzo ha vissuto momenti di grande gloria, ma senza mai arrivare a un titolo. Con grandi protagonisti: Seedorf, Davids, Kluivert, Bergkamp, Cocu, van der Sar. E anche Boudewijn Zenden. 54 presenze, 7 goal, un tris di semifinali perse e innumerevoli corse sulla fascia sinistra.

L'ex esterno mancino che ha giocato col PSV, Barcellona, Chelsea, Liverpool, Marsiglia, oltre che con gli Oranje, ha ricordato a Goal una delle più grandi delusioni della sua carriera: Euro 2000, giocato in casa (a metà col Belgio) e la sconfitta a un passo dalla finale con la Francia.

"Giocare in casa ti dà qualcosa in più. C’erano tantissime aspettative. Due anni prima si giocava la Coppa del Mondo in Francia, forse avevamo una squadra in grado di vincere. Abbiamo perso in semifinale contro il Brasile, ai rigori. A Euro 2000 era questione di mantenerci sull’onda. Non dico che ci fosse la pressione di vincere, ma eravamo convinti di poter essere tra le pretendenti con quella rosa.

C’erano giocatori per cui quell’Europeo poteva essere l’ultima grande competizione, ma non ci stavamo davvero pensando. Non è mai stato ‘ora o mai più’. Sicuramente avevamo grande fiducia. Ci sono competizioni che affronti con la paura di non superare nemmeno la fase a gironi. Ma non era questo il caso".