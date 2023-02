Zeman verso il ritorno in panchina: è ad un passo dal Pescara

Il tecnico boemo è pronto a ripartire e l’accordo sarebbe ormai ad un passo: sarebbe la sua terza avventura sulla panchina del Pescara.

Zdenek Zeman è pronto a tornare in panchina. Il tecnico boemo, che è fermo dal termine della scorsa stagione, quando ha concluso il quarto capitolo della sua storia con il Foggia, è ad un passo dall’apporre la firma sul contratto che decreterà l’ennesimo ritorno della sua lunga carriera: questa volta sulla panchina del Pescara.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, il club abruzzese ha deciso di riaffidare la panchina della prima squadra ad un allenatore che è tra i più amati in assoluto nella sua storia.

Una decisione figlia di un andamento in campionato, il Girone C di Serie C, che parla di una sola vittoria, tre pareggi ed una sconfitta (quella patita sabato sul campo dell’Audace Cerignola) nelle ultime cinque uscite.

Nessuna ufficialità ancora, ma l’accordo tra le parti sembra ormai ad in passo. Zeman andrebbe a sostituire Alberto Colombo, tecnico che era stato scelto ad inizio stagione per tentare la scalata verso la Serie B.

Per il tecnico boemo, che ha già allenato il Pescara sia in Serie A che in Serie B (cogliendo tra l’altro nella stagione 2011-2012 una storica promozione con il trio delle meraviglie Insigne-Verratti-Immobile), si tratterebbe del terzo atto alla guida dei Delfini, questa volta in Serie C e a cinque anni dall’ultimo arrivederci.

Il Pescara è attualmente terzo in classifica con 48 punti e non può puntare al primo posto, visto che il Catanzaro (76 punti) sta facendo un torneo a parte. I playoff rappresentano dunque l’unica possibilità per tentare la promozione in B.